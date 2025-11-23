Crimen y Justicia

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados por un camión en Mendoza: el conductor se fugó

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de Lavalle. Buscan intensamente al camionero

Guardar
El conductor del camión continúa
El conductor del camión continúa prófugo

Un camión embistió a tres ciclistas y su conductor huyó del lugar, dejando como saldo un fallecido y dos mujeres heridas. El hecho tuvo lugar a las 2.35 en la Ruta Nacional N° 142, en Costa de Araujo, Lavalle, en la Provincia de Mendoza.

La víctima fatal, identificada como Alexis Morales, de 37 años, perdió la vida en el lugar, según informó UNO. El aviso sobre el accidente fue comunicado por la Policía de la provincia de San Juan a las autoridades de Mendoza, lo que permitió la rápida llegada del personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al arribar, los equipos constataron el fallecimiento.

Las otras dos personas afectadas, Nadia F., de 32 años y pareja de Morales, y Johana M., de 35 años y hermana del fallecido, sufrieron politraumatismos. Debido a la distancia, ambas fueron trasladadas directamente al Hospital Rawson de San Juan, donde se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el vehículo implicado. La Oficina Fiscal de Lavalle quedó a cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y localizar al responsable. El conductor permanece prófugo y la investigación continúa.

Muerte en Mendoza

El último martes hallaron sin vida a Gastón Valestra, un hombre acusado de encabezar una estafa piramidal millonaria en la provincia de Mendoza. La víctima, que presentaba una herida de arma de fuego, fue encontrada dentro de una camioneta en la localidad de Alto Salvador, en el departamento de San Martín. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un suicidio.

La investigación se activó tras la denuncia de un joven que había acordado reunirse con Valestra en ese lugar. Al llegar, el denunciante se topó con la escena fatal: el hombre ya había fallecido y presentaba un disparo. En el sitio trabajaron los fiscales Oscar Sívori y Miriam Escudero, junto con personal de Policía Científica y forenses, quienes buscan esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

El hecho ocurrió en Alto
El hecho ocurrió en Alto Salvador, Mendoza (Radio Regional Facebook).

Valestra, vecino de San Martín, había sido denunciado por un fraude que superaría los USD 10 millones y que habría afectado al menos a veinte empresarios. De acuerdo con el diario Los Andes, el esquema comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando el fallecido se presentaba como agente de inversiones y ofrecía a empresarios conocidos la posibilidad de invertir parte de su capital en una supuesta “bolsa de dinero” con sede en Buenos Aires.

Las condiciones que proponía resultaban atractivas: prometía ganancias mensuales del 4 al 5% en dólares, siempre que los inversores mantuvieran el capital inmovilizado durante veinte meses antes de poder retirarlo. Los acuerdos se cerraban de manera informal, en mesas de café y estaciones de servicio de San Martín, y durante los primeros meses los inversores no reportaron inconvenientes.

No obstante, en noviembre del año pasado, el sistema comenzó a mostrar señales de colapso. Por un lado, se cumplió el plazo de veinte meses que permitía a los inversores solicitar la devolución de su capital. Por otro, la oferta del Gobierno nacional de un blanqueo de capitales impulsó a varios de ellos a exigir la restitución total de sus fondos para poder adherirse al plan oficial.

En ese contexto, Valestra dejó de poder cumplir con los reembolsos. Inicialmente, comunicó a sus clientes que una disposición oficial había inmovilizado los fondos y que un estudio jurídico y económico con sede en Buenos Aires estaba gestionando su recuperación. Sin embargo, esa devolución nunca se concretó.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaTránsito

Últimas Noticias

Detienen a tres piratas del asfalto tras una extensa persecución: tenían un arsenal en el auto

La Policía de la Ciudad interceptó un vehículo con armas, municiones y documentos apócrifos luego de una persecución iniciada en la avenida General Paz, que terminó en Lomas del Mirador. El vehículo tenía pedido de captura

Detienen a tres piratas del

El femicidio de Soledad Machuca en Misiones: una maniobra de “extrema violencia”, una suegra encubridora y la pericia que resultó clave

La ampliación de la autopsia determinó que la docente de 35 años asesinada en febrero pasado murió por compresión cervical. El rol de la madre del principal sospechoso

El femicidio de Soledad Machuca

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

En la casa también se encontraban la hija de la víctima y el esposo de esta, quien sería un paciente oncológico. Por el momento, no hay detenidos por el ataque

Amenazaron con electrocutar a un

El cuñado de la psiquiatra asesinada en La Plata apuntó contra un amigo que manejaba sus cuentas bancarias

El hombre había sido detenido, pero luego fue puesto en libertad por haber colaborado con la investigación

El cuñado de la psiquiatra

Dos personas fueron baleadas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en menos de tres horas de diferencia

Mientras una de las víctimas fue baleada por un familiar, la segunda habría protagonizado un altercado en plena vía pública

Dos personas fueron baleadas en
DEPORTES
Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

El desafiante mensaje de Verstappen y el comunicado de McLaren por el error que puede costarle un título en la F1: “Decepcionante”

21 años, 20 mil puntos y un legado indiscutido: el histórico armador Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

TELESHOW
Murió el actor Isaac Eisen,

Murió el actor Isaac Eisen, figura emblemática de ATAV, Todo x 2 Pesos y más novelas argentinas

La divertida escapada de Maxi López y sus hijos a Cariló: coreografías improvisadas, comidas y complicidad en el mar

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel atacó

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Lula da Silva aseguró que Jair Bolsonaro “cumplirá la condena que la Justicia determinó”

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?