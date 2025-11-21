Sociedad

El fin de semana XXL arrancó con demoras por un accidente y tránsito intenso en la Ruta 2

Un siniestro vial registrado en la madrugada generó congestión de más de 18 kilómetros en la principal vía de acceso a la Costa Atlántica, afectando a miles de viajeros. Por la mañana, se normalizó la circulación

Guardar
Filas largas en la Ruta 2 por accidente y fin de semana XXL

Un trágico choque a la altura de la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata, provocó extensas demoras y un congestionamiento de más de 18 kilómetros en la Autovía 2 con dirección a la Costa Atlántica, en el inicio del fin de semana XXL por el feriado. A lo largo de la mañana, la circulación se normalizó, pero el tránsito se mantuvo intenso.

El accidente involucró a una camioneta Kangoo roja que volcó durante la madrugada, lo que generó largas filas de vehículos en las primeras horas de la mañana. El embotellamiento mantuvo su extensión durante el comienzo de la jornada festiva, mientras equipos de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) trabajaron para liberar la zona y controlar que los automovilistas no utilizaran la banquina para adelantarse.

“En Autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito es intenso y con demoras en Ruta Provincial 36 sentido a Autovía 2. Marcha lenta desde Hudson y Berazategui. Hacia CABA sin demoras”, se informó oficialmente, desde AUBASA a través de X.

Fuentes del organismo consultadas por Infobae confirmaron que, con el transcurso del viernes, la circulación se normalizó con fluidez. Ahora bien, el tránsito en las principales rutas hacia la Costa Atlántica permanecía con una alta intensidad.

Este viernes se registró un
Este viernes se registró un tránsito intenso rumbo a la Costa Atlántica (Archivo: NA)

Entre las 10 y las 11 horas, según las cifras oficiales de AUBASA, por el peaje de Samborombón, en la Autovía 2, circularon 1.965 vehículos por hora en dirección a la costa, y 404 hacia Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el peaje de Maipú, también sobre Autovía 2, se contabilizaron 1.039 vehículos rumbo a la costa y 335 en sentido a CABA. En la Ruta 11, el puesto de peaje en La Huella registró 2.133 vehículos avanzando hacia la costa y 244 hacia CABA en ese mismo periodo.

El pico de vehículos se produjo en el peaje de Samborombón a las 9 de la mañana, cuando se registró el paso de 2.546 coches/hora. Por su parte, en La Huella y Maipú, la mayor afluencia coincidió con las 10 de la mañana, con 2.133 y 1.039 vehículos, respectivamente, según la información relevada.

Seguidilla de accidentes viales trágicos

Lamentablemente, como es habitual en los fines de semana de receso, ocurren choques fatales. Es lo que pasó hoy cerca de las 7 de la mañana en la Ruta 22, en las proximidades del límite entre Río Negro y Neuquén, donde un siniestro provocó la muerte de una familia.

El choque se registró a la altura del kilómetro 1203, en el tramo que conecta las ciudades de Fernández Oro y Allen, cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaban un hombre de 65 años y dos niños menores de edad. Todos se dirigían a la Costa Atlántica durante el inicio del fin de semana largo.

El impacto causó que el vehículo familiar se incendiara por completo, dejando a sus ocupantes atrapados dentro y provocando su fallecimiento. Las primeras informaciones apuntan a que la colisión desencadenó el fuego de manera inmediata, impidiendo cualquier acción de rescate.

Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

En otro incidente el jueves por la mañana, también en la Ruta 2, un peatón de entre 20 y 30 años falleció tras ser atropellado por un camión Mercedes Benz Axor 1933S en el kilómetro 54,5.

El conductor del camión, identificado como José María Druetta, de 66 años y residente en Mar del Plata, embistió al joven, cuya identidad no pudo ser confirmada ya que no portaba documentación.

Personal médico de AUBASA constató el fallecimiento en el lugar. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°12 de La Plata, a cargo del doctor Fernando Padovan, ordenó diversas pericias, entre ellas el test de alcoholemia al conductor, el análisis de las cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica para avanzar en la investigación.

Temas Relacionados

Accidente vial Autovía 2 AUBASA Fernando Padovan La Plata Mar del Plata Tránsito Unidad Fiscal de Instrucciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Suspendieron a una agente porteña por subir videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

El contenido fue descubierto cuando la mujer estaba de licencia médica. Le iniciaron un sumario administrativo en consecuencia

Suspendieron a una agente porteña

En la Argentina mueren tantas personas en siniestros viales como si cayeran 24 aviones por año

El legislador porteño y columnista de Infobae en Vivo advirtió sobre la magnitud de la inseguridad vial y propuso estrategias para reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito

En la Argentina mueren tantas

Cuáles son las multas de tránsito más costosas de CABA: el ranking actualizado

Las sanciones tope para quienes circulen a más de 140 km/h en la Ciudad podrían superar los tres millones de pesos. Un listado con las penalidades económicas por incurrir en diversas infracciones vehiculares

Cuáles son las multas de

El último adiós a Diego Fernández Lima: tras 41 años, la familia velará sus restos

La ceremonia tendrá lugar este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el sábado lo trasladarán al Cementerio de Chacarita. El único sospechoso del crimen es Cristian Graf, excompañero de la víctima, que fue sobreseído en las últimas semanas

El último adiós a Diego

Procesaron y embargaron a Daniel “Tavi” Celis por liderar una red narco criminal desde la cárcel en Entre Ríos

El procesamiento por el delito de comercialización de estupefacientes incluye a 14 personas más. La causa comenzó en mayo de 2024 luego de varios operativos realizados en viviendas en Paraná

Procesaron y embargaron a Daniel
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

TELESHOW
Pampita aclaró las dudas sobre

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

INFOBAE AMÉRICA

Líderes europeos reafirmaron su apoyo

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la difusión de un plan de Estados Unidos para lograr la paz

Polémica en Bolivia por el cierre del Ministerio de Justicia tras escándalo por una designación

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a 13 terroristas de Hamas en Líbano

Mariana Enriquez, una voz disruptiva que redefine la narrativa latinoamericana contemporánea

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”