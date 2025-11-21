El fin de semana XXL arrancó con demoras por un accidente y tránsito intenso en la Ruta 2

Filas largas en la Ruta 2 por accidente y fin de semana XXL

Un trágico choque a la altura de la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata, provocó extensas demoras y un congestionamiento de más de 18 kilómetros en la Autovía 2 con dirección a la Costa Atlántica, en el inicio del fin de semana XXL por el feriado. A lo largo de la mañana, la circulación se normalizó, pero el tránsito se mantuvo intenso.

El accidente involucró a una camioneta Kangoo roja que volcó durante la madrugada, lo que generó largas filas de vehículos en las primeras horas de la mañana. El embotellamiento mantuvo su extensión durante el comienzo de la jornada festiva, mientras equipos de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) trabajaron para liberar la zona y controlar que los automovilistas no utilizaran la banquina para adelantarse.

“En Autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito es intenso y con demoras en Ruta Provincial 36 sentido a Autovía 2. Marcha lenta desde Hudson y Berazategui. Hacia CABA sin demoras”, se informó oficialmente, desde AUBASA a través de X.

Fuentes del organismo consultadas por Infobae confirmaron que, con el transcurso del viernes, la circulación se normalizó con fluidez. Ahora bien, el tránsito en las principales rutas hacia la Costa Atlántica permanecía con una alta intensidad.

Este viernes se registró un tránsito intenso rumbo a la Costa Atlántica (Archivo: NA)

Entre las 10 y las 11 horas, según las cifras oficiales de AUBASA, por el peaje de Samborombón, en la Autovía 2, circularon 1.965 vehículos por hora en dirección a la costa, y 404 hacia Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el peaje de Maipú, también sobre Autovía 2, se contabilizaron 1.039 vehículos rumbo a la costa y 335 en sentido a CABA. En la Ruta 11, el puesto de peaje en La Huella registró 2.133 vehículos avanzando hacia la costa y 244 hacia CABA en ese mismo periodo.

El pico de vehículos se produjo en el peaje de Samborombón a las 9 de la mañana, cuando se registró el paso de 2.546 coches/hora. Por su parte, en La Huella y Maipú, la mayor afluencia coincidió con las 10 de la mañana, con 2.133 y 1.039 vehículos, respectivamente, según la información relevada.

Seguidilla de accidentes viales trágicos

Lamentablemente, como es habitual en los fines de semana de receso, ocurren choques fatales. Es lo que pasó hoy cerca de las 7 de la mañana en la Ruta 22, en las proximidades del límite entre Río Negro y Neuquén, donde un siniestro provocó la muerte de una familia.

El choque se registró a la altura del kilómetro 1203, en el tramo que conecta las ciudades de Fernández Oro y Allen, cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaban un hombre de 65 años y dos niños menores de edad. Todos se dirigían a la Costa Atlántica durante el inicio del fin de semana largo.

El impacto causó que el vehículo familiar se incendiara por completo, dejando a sus ocupantes atrapados dentro y provocando su fallecimiento. Las primeras informaciones apuntan a que la colisión desencadenó el fuego de manera inmediata, impidiendo cualquier acción de rescate.

Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

En otro incidente el jueves por la mañana, también en la Ruta 2, un peatón de entre 20 y 30 años falleció tras ser atropellado por un camión Mercedes Benz Axor 1933S en el kilómetro 54,5.

El conductor del camión, identificado como José María Druetta, de 66 años y residente en Mar del Plata, embistió al joven, cuya identidad no pudo ser confirmada ya que no portaba documentación.

Personal médico de AUBASA constató el fallecimiento en el lugar. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°12 de La Plata, a cargo del doctor Fernando Padovan, ordenó diversas pericias, entre ellas el test de alcoholemia al conductor, el análisis de las cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica para avanzar en la investigación.