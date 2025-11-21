Crimen y Justicia

Trágico choque en la Ruta 22: una camioneta embistió a un auto y murieron un hombre y dos niños

La familia viajaba rumbo a la Costa Atlántica cuando una Amarok los chocó desde atrás y la EcoSport se prendió fuego. Los peritos analizan cómo ocurrió la tragedia.

Guardar
Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

Un brutal accidente en la Ruta 22, cerca del límite entre Río Negro y Neuquén, se cobró la vida de una familia en las últimas horas. El episodio se produjo luego de que una camioneta impactara al auto en el que viajaban y este se prendiera fuego. En total, murieron tres personas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la tragedia se desató este viernes cerca de las siete de la mañana. Las víctimas -un hombre de 65 años y dos niños menores de edad- circulaban por la traza a bordo de una Ford EcoSport en dirección a la Costa Atlántica, de cara al fin de semana largo.

Dos de las víctimas son menores de edad.

Hacia el kilómetro 1203, en un tramo que une la ciudad de Fernández Oro con Allen, una camioneta Volkswagen Amarok impactó al vehículo familiar desde la parte trasera. El auto rápidamente se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados.

Policías, bomberos voluntarios y personal sanitario llegaron al lugar pocos minutos después del accidente, pero ya no pudieron hacer nada para salvar a la familia, indicó LM Cipolletti. El conductor de la camioneta Amarok, vecino de Allen, sufrió múltiples golpes y fue trasladado de inmediato al hospital local.

El auto familiar se incineró
El auto familiar se incineró completamente.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen confirmaron que, al llegar al lugar del impacto, encontraron la EcoSport totalmente incinerada y la camioneta a unos 50 metros del posible punto de choque. Dentro del auto estaba la familia ya sin vida, aunque aún no se sabe si murieron por el impacto o también como consecuencia del fuego.

Entre las víctimas había un hombre de 65 años, un niño de 5 y una nena cuya edad aún no trascendió. La familia, oriunda de Catriel, circulaba en sentido oeste–este hacia la costa bonaerense.

La traza permanece interrumpida y con demoras en la circulación, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar la dinámica del accidente. Por el momento, se apunta a que no hubo maniobras bruscas ni condiciones climáticas adversas, sino una colisión por alcance con tránsito normal.

Bomberos y policías trabajaron en
Bomberos y policías trabajaron en el lugar, pero no pudieron salvar a la familia.

Río Negro: murió una mujer en un accidente sobre la Ruta 151 y hay un herido grave

Una mujer murió el pasado viernes por la noche tras un trágico accidente en la misma provincia. El siniestro, ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, también dejó a un hombre con heridas graves.

Según los medios locales, el hecho se registró minutos después de las 23:30 horas, a la altura del kilómetro 29,3 de la traza. Las víctimas viajaban en una moto: ella iba como acompañante y él al mando del vehículo.

Al llegar a la zona de una estación de servicio de la localidad de Barda del Medio, el conductor perdió el control y chocaron contra la rotonda.

En un primer momento, la
En un primer momento, la ambulancia trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos.

De acuerdo con lo informado por Vilma Ríos, jefa de Tránsito de Cipolleti, las personas involucradas son un vecino de 37 años y una mujer de 43, quienes circulaban desde Cinco Saltos rumbo a El Chañar.

Minutos después del accidente, arribaron al lugar policías y una ambulancia, que trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, al llegar al centro de salud se confirmó el fallecimiento de la acompañante.

Por su parte, el conductor presentó una lesión de extrema gravedad. Según detalló la jefa de Tránsito al diario Río Negro, sufrió una fractura expuesta y, debido a la complejidad del caso, fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, con el objetivo de establecer cómo se produjo la secuencia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRío NegroAccidenteChoque fatalRuta 22

Últimas Noticias

Las claves del caso de la megaestafa automotor: 23 procesados, cientos de víctimas y millones en juego

El caso involucra a dueños y administrativos de concesionarias, quienes habrían facilitado el engaño a través de maniobras financieras y societarias, mientras la justicia rastrea el destino de los fondos desviados

Las claves del caso de

Suspendieron a una agente porteña por subir videos hot a sus redes con el uniforme de la Policía de la Ciudad

El contenido fue descubierto cuando la mujer estaba de licencia médica. Le iniciaron un sumario administrativo en consecuencia

Suspendieron a una agente porteña

El último adiós a Diego Fernández Lima: tras 41 años, la familia velará sus restos

La ceremonia tendrá lugar este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el sábado lo trasladarán al Cementerio de Chacarita. El único sospechoso del crimen es Cristian Graf, excompañero de la víctima, que fue sobreseído en las últimas semanas

El último adiós a Diego

Córdoba: le cortó el pene a su amante con una tijera de jardinería y quedó en libertad

La agresora debía permanecer en prisión hasta 2030, pero obtuvo la libertad condicional un año antes de lo previsto gracias a los cursos que realizó en la cárcel. Los detalles del macabro caso

Córdoba: le cortó el pene

Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate

Uno de los civiles quedó internado en estado reservado. Asuntos Interno de la Policía Bonaerense investiga el episodio. El video de la salvaje secuencia

Una pelea de tránsito terminó
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

TELESHOW
Soledad Pastorutti se encontró con

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

INFOBAE AMÉRICA

Líderes europeos reafirmaron su apoyo

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la difusión de un plan de Estados Unidos para lograr la paz

Polémica en Bolivia por el cierre del Ministerio de Justicia tras escándalo por una designación

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a 13 terroristas de Hamas en Líbano

Mariana Enriquez, una voz disruptiva que redefine la narrativa latinoamericana contemporánea

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”