Trágico choque en la Ruta 22: una camioneta embistió a un auto y murieron un hombre y dos niños

Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

Un brutal accidente en la Ruta 22, cerca del límite entre Río Negro y Neuquén, se cobró la vida de una familia en las últimas horas. El episodio se produjo luego de que una camioneta impactara al auto en el que viajaban y este se prendiera fuego. En total, murieron tres personas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la tragedia se desató este viernes cerca de las siete de la mañana. Las víctimas -un hombre de 65 años y dos niños menores de edad- circulaban por la traza a bordo de una Ford EcoSport en dirección a la Costa Atlántica, de cara al fin de semana largo.

Dos de las víctimas son menores de edad.

Hacia el kilómetro 1203, en un tramo que une la ciudad de Fernández Oro con Allen, una camioneta Volkswagen Amarok impactó al vehículo familiar desde la parte trasera. El auto rápidamente se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados.

Policías, bomberos voluntarios y personal sanitario llegaron al lugar pocos minutos después del accidente, pero ya no pudieron hacer nada para salvar a la familia, indicó LM Cipolletti. El conductor de la camioneta Amarok, vecino de Allen, sufrió múltiples golpes y fue trasladado de inmediato al hospital local.

El auto familiar se incineró completamente.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen confirmaron que, al llegar al lugar del impacto, encontraron la EcoSport totalmente incinerada y la camioneta a unos 50 metros del posible punto de choque. Dentro del auto estaba la familia ya sin vida, aunque aún no se sabe si murieron por el impacto o también como consecuencia del fuego.

Entre las víctimas había un hombre de 65 años, un niño de 5 y una nena cuya edad aún no trascendió. La familia, oriunda de Catriel, circulaba en sentido oeste–este hacia la costa bonaerense.

La traza permanece interrumpida y con demoras en la circulación, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar la dinámica del accidente. Por el momento, se apunta a que no hubo maniobras bruscas ni condiciones climáticas adversas, sino una colisión por alcance con tránsito normal.

Bomberos y policías trabajaron en el lugar, pero no pudieron salvar a la familia.

Río Negro: murió una mujer en un accidente sobre la Ruta 151 y hay un herido grave

Una mujer murió el pasado viernes por la noche tras un trágico accidente en la misma provincia. El siniestro, ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, también dejó a un hombre con heridas graves.

Según los medios locales, el hecho se registró minutos después de las 23:30 horas, a la altura del kilómetro 29,3 de la traza. Las víctimas viajaban en una moto: ella iba como acompañante y él al mando del vehículo.

Al llegar a la zona de una estación de servicio de la localidad de Barda del Medio, el conductor perdió el control y chocaron contra la rotonda.

En un primer momento, la ambulancia trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos.

De acuerdo con lo informado por Vilma Ríos, jefa de Tránsito de Cipolleti, las personas involucradas son un vecino de 37 años y una mujer de 43, quienes circulaban desde Cinco Saltos rumbo a El Chañar.

Minutos después del accidente, arribaron al lugar policías y una ambulancia, que trasladó a ambos heridos al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, al llegar al centro de salud se confirmó el fallecimiento de la acompañante.

Por su parte, el conductor presentó una lesión de extrema gravedad. Según detalló la jefa de Tránsito al diario Río Negro, sufrió una fractura expuesta y, debido a la complejidad del caso, fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, con el objetivo de establecer cómo se produjo la secuencia.