Sociedad

Volcó un camión que transportaba aceite y derramó contenido sobre el asfalto en la autopista 25 de mayo

El SAME atendió en el lugar al chofer y lo trasladó al Hospital Argerich por politraumatismos. Hubo complicaciones de tránsito en la zona

Guardar
El vuelco de un camión con aceite en la Autopista 25 de Mayo provocó el derrame del contenido y la interrupción del tránsito

El desprendimiento de un contenedor de aceite luego del vuelco de un camión sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Combate de los Pozos, generó la interrupción de la circulación y movilizó a los equipos de emergencia de la Ciudad. Las autoridades confirmaron que la maniobra defectuosa del conductor causó el incidente, que dejó como saldo a una persona trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

El episodio, ocurrido este miércoles, comenzó tras un llamado al 911 que informó sobre un contenedor caído en la calzada. Personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar para verificar el estado del conductor y la situación en el área, mientras el conductor resultaba herido y recibía asistencia médica.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al sitio para el traslado del chofer al centro de salud, con diagnóstico de “politraumatismos sin riesgo de vida”.

La circulación en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringida durante horas por tareas de limpieza y remoción del aceite

En la autopista, equipos de los Bomberos de la Ciudad y de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) intervinieron para remover el aceite derramado. Se utilizaron materiales absorbentes y se informó que la sustancia no sería tóxica.

Las tareas se extendieron durante algunas horas para limpiar la calzada y garantizar la seguridad en los carriles afectados.

Durante las últimas horas de la tarde y comienzo de la noche del miércoles, la circulación vehicular permaneció restringida en ese tramo de la autopista, mientras los equipos finalizan los trabajos de remoción y limpieza. Según las autoridades, se mantendrá el operativo hasta eliminar cualquier riesgo para los usuarios de la vía.

Semanas atrás, a mediados de octubre, un choque entre un auto y una moto provocó la interrupción total del tránsito en la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Bolívar, en dirección al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, ocurrido alrededor de las 7, ocasionó demoras significativas y una fuerte congestión en una de las principales vías de acceso a la capital.

Equipos de emergencia y seguridad de la ciudad acudieron de inmediato y dispusieron el cierre completo de la autopista para posibilitar el arribo del SAME aéreo. De acuerdo a los datos oficiales, el helicóptero aterrizó a las 7:25 y permitió trasladar rápidamente al menos a uno de los participantes en el accidente.

El operativo de asistencia obligó a desviar todo el flujo vehicular y a mantener bloqueada por completo la traza mientras se realizaban los peritajes, según informaron las autoridades.

El servicio de SAME aéreo funciona como el principal recurso ante emergencias graves en la red vial porteña. La acción rápida hizo posible evacuar a las víctimas con destino a centros de salud. No se difundió información sobre el estado de quienes resultaron heridos.

Dado que la autopista 25 de Mayo concentra uno de los mayores caudales de circulación en la ciudad y conecta el oeste del Conurbano con el corredor céntrico, las autoridades recomendaron conducir con precaución y considerar rutas alternativas mientras el operativo continuaba en curso.

Otro accidente, en la avenida General Paz

Siete personas resultaron heridas tras
Siete personas resultaron heridas tras la colisión de dos autos en la avenida General Paz, a la altura de Ricardo Balbín

Siete personas sufrieron lesiones el sábado pasado por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires tras la colisión de dos autos en la avenida General Paz.

De acuerdo con el reporte de fuentes policiales recogido por Infobae, el incidente se registró a la altura de la avenida Ricardo Balbín, en sentido al Río de la Plata. Al lugar acudieron médicos del SAME, personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

El accidente se produjo poco después de las 09:10. A raíz del choque, fue necesario cerrar dos carriles para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Una mujer fue trasladada en helicóptero del SAME al Hospital Santojanni, otra paciente fue llevada al Pirovano, y un hombre fue derivado al Hospital Tornú. Los tres presentaban traumatismos múltiples como diagnóstico inicial.

Dentro del Fiat Línea, donde se desplazaban cuatro personas, otros tres adultos recibieron atención médica. En tanto, uno de los dos ocupantes del Chevrolet Onix también recibió asistencia mientras permanecía en el interior del vehículo.

No hubo personas atrapadas en ninguno de los autos. Los Bomberos se encargaron de desconectar los acumuladores de ambos vehículos para prevenir riesgos en el área.

Temas Relacionados

Autopista 25 de MayoAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asaltaron y maniataron a la familia de la hija de Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio cuando la mujer estaba con su esposo, uno de sus hijos y una empleada. Son intensamente buscados

Asaltaron y maniataron a la

Investigan la muerte de un sargento reconocido como “Strongman” en un cuartel militar de Misiones

Gonzalo Tuama falleció tras recibir un disparo de su propio fusil FAL. Tenía 39 años. Investigan las circunstancias del hecho

Investigan la muerte de un

Hay alerta amarilla por tormentas en el AMBA para este jueves: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Una masa de aire frío traerá ráfagas intensas y precipitaciones desiguales en distintas zonas del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Qué pasará en el resto del país donde también hay advertencias

Hay alerta amarilla por tormentas

Puso una agencia de autos trucha con los coches que le robaba a su jefe y lo acusan de “administración infiel”

Lo detuvieron junto a su concuñado, pero antes los dos se resistieron al arresto a las piñas. Les secuestraron 17 vehículos

Puso una agencia de autos

Violento choque en Córdoba: un motociclista salió despedido tras chocar contra un auto en una avenida

El hombre que conducía la moto presentó fracturas expuestas y fue trasladado al Hospital de Urgencias

Violento choque en Córdoba: un
DEPORTES
El emotivo homenaje a Horacio

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

TELESHOW
La palabra de Wanda Nara

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos