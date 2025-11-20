Volcó un camión que transportaba aceite y derramó contenido sobre el asfalto en la autopista 25 de mayo

El vuelco de un camión con aceite en la Autopista 25 de Mayo provocó el derrame del contenido y la interrupción del tránsito

El desprendimiento de un contenedor de aceite luego del vuelco de un camión sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de Combate de los Pozos, generó la interrupción de la circulación y movilizó a los equipos de emergencia de la Ciudad. Las autoridades confirmaron que la maniobra defectuosa del conductor causó el incidente, que dejó como saldo a una persona trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

El episodio, ocurrido este miércoles, comenzó tras un llamado al 911 que informó sobre un contenedor caído en la calzada. Personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar para verificar el estado del conductor y la situación en el área, mientras el conductor resultaba herido y recibía asistencia médica.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al sitio para el traslado del chofer al centro de salud, con diagnóstico de “politraumatismos sin riesgo de vida”.

La circulación en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringida durante horas por tareas de limpieza y remoción del aceite

En la autopista, equipos de los Bomberos de la Ciudad y de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) intervinieron para remover el aceite derramado. Se utilizaron materiales absorbentes y se informó que la sustancia no sería tóxica.

Las tareas se extendieron durante algunas horas para limpiar la calzada y garantizar la seguridad en los carriles afectados.

Durante las últimas horas de la tarde y comienzo de la noche del miércoles, la circulación vehicular permaneció restringida en ese tramo de la autopista, mientras los equipos finalizan los trabajos de remoción y limpieza. Según las autoridades, se mantendrá el operativo hasta eliminar cualquier riesgo para los usuarios de la vía.

Semanas atrás, a mediados de octubre, un choque entre un auto y una moto provocó la interrupción total del tránsito en la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Bolívar, en dirección al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, ocurrido alrededor de las 7, ocasionó demoras significativas y una fuerte congestión en una de las principales vías de acceso a la capital.

Equipos de emergencia y seguridad de la ciudad acudieron de inmediato y dispusieron el cierre completo de la autopista para posibilitar el arribo del SAME aéreo. De acuerdo a los datos oficiales, el helicóptero aterrizó a las 7:25 y permitió trasladar rápidamente al menos a uno de los participantes en el accidente.

El operativo de asistencia obligó a desviar todo el flujo vehicular y a mantener bloqueada por completo la traza mientras se realizaban los peritajes, según informaron las autoridades.

El servicio de SAME aéreo funciona como el principal recurso ante emergencias graves en la red vial porteña. La acción rápida hizo posible evacuar a las víctimas con destino a centros de salud. No se difundió información sobre el estado de quienes resultaron heridos.

Dado que la autopista 25 de Mayo concentra uno de los mayores caudales de circulación en la ciudad y conecta el oeste del Conurbano con el corredor céntrico, las autoridades recomendaron conducir con precaución y considerar rutas alternativas mientras el operativo continuaba en curso.

Otro accidente, en la avenida General Paz

Siete personas resultaron heridas tras la colisión de dos autos en la avenida General Paz, a la altura de Ricardo Balbín

Siete personas sufrieron lesiones el sábado pasado por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires tras la colisión de dos autos en la avenida General Paz.

De acuerdo con el reporte de fuentes policiales recogido por Infobae, el incidente se registró a la altura de la avenida Ricardo Balbín, en sentido al Río de la Plata. Al lugar acudieron médicos del SAME, personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

El accidente se produjo poco después de las 09:10. A raíz del choque, fue necesario cerrar dos carriles para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Una mujer fue trasladada en helicóptero del SAME al Hospital Santojanni, otra paciente fue llevada al Pirovano, y un hombre fue derivado al Hospital Tornú. Los tres presentaban traumatismos múltiples como diagnóstico inicial.

Dentro del Fiat Línea, donde se desplazaban cuatro personas, otros tres adultos recibieron atención médica. En tanto, uno de los dos ocupantes del Chevrolet Onix también recibió asistencia mientras permanecía en el interior del vehículo.

No hubo personas atrapadas en ninguno de los autos. Los Bomberos se encargaron de desconectar los acumuladores de ambos vehículos para prevenir riesgos en el área.