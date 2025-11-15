Chocaron dos autos en la avenida General Paz: hubo siete heridos y debió actuar el helicóptero del SAME

Siete personas resultaron heridas (Policía de la Ciudad)

Siete personas resultaron heridas esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tras un choque entre dos vehículos sobre la avenida General Paz.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los autos chocaron a la altura de la avenida Ricardo Balbín, en dirección al Río de la Plata. Fue necesaria la intervención de médicos del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 09:10. Tras el impacto, dos carriles tuvieron que ser obstruidos para el trabajo del personal de emergencias.

No se registraron personas atrapadas en los autos (Policía de la Ciudad)

En esa línea, un helicóptero del SAME trasladó a una mujer al Hospital Santojanni, mientras que otra fue derivada al Pirovano. Un tercer hombre fue llevado al Hospital Tornú. Todos presentaban diagnóstico de traumatismos múltiples.

Otros tres adultos fueron asistidos dentro del vehículo Fiat Línea -en el que viajaban cuatro personas-, mientras que uno de los dos ocupantes del Chevrolet Onix también recibió atención en el interior del auto.

Afortunadamente, no se registraron personas atrapadas. Los Bomberos realizaron la desconexión de los acumuladores de ambos autos para asegurar la zona.

Un móvil de la Policía de la Ciudad chocó contra un camión y terminó volcado

El jueves, tres oficiales de la Policía de la Ciudad y otras tres personas debieron ser hospitalizados tras el fuerte choque entre un camión y un móvil policial en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro vial se produjo alrededor de las 10:30 en la intersección de Uspallata y Santa Cruz, una zona transitada de CABA.

En ese momento, la camioneta de la policía porteña, una combi de traslado, circulaba por las calles del barrio cuando impactó contra un rodado de mayor porte. El patrullero colisionó con el camión, que quedó detenido en medio de la vía pública con la parte delantera completamente destruida, mientras que el vehículo de la fuerza de seguridad terminó volcado varios metros después del punto de impacto.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 A y varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad acudieron de inmediato. El choque dejó a los uniformados atrapados dentro de la combi policial, por eso debió intervenir el cuerpo de bomberos, para realizar el rescate. Mientras tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encabezado por Alberto Crescenti, se presentó con once ambulancias, indicó Minuto 1.

La policía porteña investiga si el camión ignoró la sirena del patrullero que se dirigía a un operativo en la Ciudad de Buenos Aires

En total, seis personas, todos hombres mayores de edad, resultaron heridas y recibieron asistencia médica inmediata en el lugar del choque. Crescenti confirmó que los tres integrantes de la policía sufrieron politraumatismos de carácter menor. Por su parte, el conductor del camión y dos acompañantes también presentaron lesiones, aunque ninguna revestía gravedad.

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna. Los otros dos, entre los que figura uno de los involucrados del camión, fueron derivados al Hospital Argerich para controles de mayor precisión, dado el tipo de golpes que presentaban. Todas las víctimas quedaron bajo seguimiento médico, pero se informó que estaban fuera de peligro.

El impacto se registró en circunstancias en las que la combi de la policía porteña se dirigía a un operativo, circulando con la sirena encendida. Este hecho llevó a las autoridades a investigar si los ocupantes del camión ignoraron el sonido de advertencia. Los peritos trabajan sobre esa hipótesis, mientras se analizaban las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la dinámica del incidente.

Las consecuencias del choque y posterior vuelco obligaron a cortar por completo el tránsito en la intersección de Uspallata y Santa Cruz. Los equipos de emergencias médicas trabajaron en la atención y traslado de los heridos, mientras que los peritos continuaban con los relevamientos técnicos necesarios para establecer las causas del accidente.