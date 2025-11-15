Sociedad

Chocaron dos autos en la avenida General Paz: hubo siete heridos y debió actuar el helicóptero del SAME

Ocurrió a la altura de la avenida Ricardo Balbín. Tres personas fueron internadas en distintos hospitales porteños

Guardar
Siete personas resultaron heridas (Policía
Siete personas resultaron heridas (Policía de la Ciudad)

Siete personas resultaron heridas esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tras un choque entre dos vehículos sobre la avenida General Paz.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los autos chocaron a la altura de la avenida Ricardo Balbín, en dirección al Río de la Plata. Fue necesaria la intervención de médicos del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 09:10. Tras el impacto, dos carriles tuvieron que ser obstruidos para el trabajo del personal de emergencias.

No se registraron personas atrapadas
No se registraron personas atrapadas en los autos (Policía de la Ciudad)

En esa línea, un helicóptero del SAME trasladó a una mujer al Hospital Santojanni, mientras que otra fue derivada al Pirovano. Un tercer hombre fue llevado al Hospital Tornú. Todos presentaban diagnóstico de traumatismos múltiples.

Otros tres adultos fueron asistidos dentro del vehículo Fiat Línea -en el que viajaban cuatro personas-, mientras que uno de los dos ocupantes del Chevrolet Onix también recibió atención en el interior del auto.

Afortunadamente, no se registraron personas atrapadas. Los Bomberos realizaron la desconexión de los acumuladores de ambos autos para asegurar la zona.

Un móvil de la Policía de la Ciudad chocó contra un camión y terminó volcado

El jueves, tres oficiales de la Policía de la Ciudad y otras tres personas debieron ser hospitalizados tras el fuerte choque entre un camión y un móvil policial en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro vial se produjo alrededor de las 10:30 en la intersección de Uspallata y Santa Cruz, una zona transitada de CABA.

En ese momento, la camioneta de la policía porteña, una combi de traslado, circulaba por las calles del barrio cuando impactó contra un rodado de mayor porte. El patrullero colisionó con el camión, que quedó detenido en medio de la vía pública con la parte delantera completamente destruida, mientras que el vehículo de la fuerza de seguridad terminó volcado varios metros después del punto de impacto.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 A y varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad acudieron de inmediato. El choque dejó a los uniformados atrapados dentro de la combi policial, por eso debió intervenir el cuerpo de bomberos, para realizar el rescate. Mientras tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encabezado por Alberto Crescenti, se presentó con once ambulancias, indicó Minuto 1.

La policía porteña investiga si
La policía porteña investiga si el camión ignoró la sirena del patrullero que se dirigía a un operativo en la Ciudad de Buenos Aires

En total, seis personas, todos hombres mayores de edad, resultaron heridas y recibieron asistencia médica inmediata en el lugar del choque. Crescenti confirmó que los tres integrantes de la policía sufrieron politraumatismos de carácter menor. Por su parte, el conductor del camión y dos acompañantes también presentaron lesiones, aunque ninguna revestía gravedad.

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna. Los otros dos, entre los que figura uno de los involucrados del camión, fueron derivados al Hospital Argerich para controles de mayor precisión, dado el tipo de golpes que presentaban. Todas las víctimas quedaron bajo seguimiento médico, pero se informó que estaban fuera de peligro.

El impacto se registró en circunstancias en las que la combi de la policía porteña se dirigía a un operativo, circulando con la sirena encendida. Este hecho llevó a las autoridades a investigar si los ocupantes del camión ignoraron el sonido de advertencia. Los peritos trabajan sobre esa hipótesis, mientras se analizaban las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la dinámica del incidente.

Las consecuencias del choque y posterior vuelco obligaron a cortar por completo el tránsito en la intersección de Uspallata y Santa Cruz. Los equipos de emergencias médicas trabajaron en la atención y traslado de los heridos, mientras que los peritos continuaban con los relevamientos técnicos necesarios para establecer las causas del accidente.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChoqueAccidenteGeneral PazAvenida Ricardo BalbínHeridos

Últimas Noticias

Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata: detuvieron al conductor

Ocurrió a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. Familiares y vecinos realizaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia

Un nene de 11 años

Cuándo comenzarán las lluvias en el AMBA: hay alerta amarilla en CABA y naranja en la provincia

Se esperan cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, acompañados por descenso térmico y la posibilidad de impacto en barrios y sectores bonaerenses y del centro del país

Cuándo comenzarán las lluvias en

Las pericias para saber cómo se originó el fuego en el complejo industrial de Ezeiza comenzarían el lunes

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc. Necesitan que el fuego esté completamente extinguido para trabajar sobre la escena

Las pericias para saber cómo

El nuevo sistema de buses eléctricos que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires: boleto integrado al subte y conexión con Aeroparque

Trambus es la iniciativa que integra una flota de vehículos con propulsión eléctrica y sistemas de semaforización conectada. La propuesta de movildiad permite a los pasajeros combinar el subte y el bus para llegar hasta Aeroparque sin la necesidad de pagar dos veces

El nuevo sistema de buses

Se incendió un depósito textil en La Matanza: los bomberos ya controlaron el fuego

El siniestro se desató en un área de locales mayoristas. “Los sábados no trabajamos, está cerrado, no trabaja nadie”, dijo un comerciante

Se incendió un depósito textil
DEPORTES
Superación, medallas y voluntariado: Marcela

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional

Estudiantes (RC) se convirtió en el primer finalista del reducido de la Primera Nacional y espera rival para definir el ascenso

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

TELESHOW
De Wanda Nara a Luciana

De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos que asistieron al show de Oasis en el estadio de River Plate

Mirtha Legrand confirmó que este verano volverá a hacer su programa desde Mar del Plata: “La Chiqui no para”

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido esmeralda con mini paillettes y cristales

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

INFOBAE AMÉRICA

Qué son los bisfenoles y

Qué son los bisfenoles y por qué podrían estar detrás de la obesidad y la diabetes

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura