Choque en la autopista 25 de Mayo, corte total y operativo aéreo de emergencia

La autopista del lado izquierdo completamente frenada, mientras de fondo el helicóptero del SAME asiste a los heridos.

Un choque entre un automóvil y una moto obligó a interrumpir totalmente el tránsito este miércoles por la mañana en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Bolívar, en sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho, reportado cerca de las 7, provocó demoras y una importante congestión vehicular en una de las principales arterias de acceso a la ciudad.

Personal de emergencias y seguridad porteño se desplazó de inmediato al lugar y dispuso el corte total de la autopista para permitir la llegada del SAME aéreo. Según datos oficiales, la intervención del helicóptero sanitario se concretó a las 7:25 y permitió trasladar con rapidez a al menos uno de los involucrados en el siniestro vial.

Las circunstancias que derivaron en la colisión aún son materia de investigación. El dispositivo de asistencia obligó a desviar el tránsito y mantener bloqueada por completo la traza a la espera de los peritajes, como indicaron las autoridades.

El servicio de SAME aéreo constituye el principal recurso para traslados urgentes ante siniestros graves en la red vial porteña. La rápida intervención permitió evacuar a las víctimas hacia centros de salud, aunque el estado de salud de las personas afectadas todavía no trascendió.

La Autopista 25 de Mayo concentra uno de los mayores volúmenes de tránsito de la capital y comunica el oeste del conurbano con el corredor céntrico, por lo que las autoridades pidieron circular con precaución y buscar vías alternativas de ingreso a la ciudad mientras continúa el operativo.

Noticia en desarrollo...