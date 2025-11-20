Quién era Nazareno, el joven asesinado durante un intento de robo en Esteban Echeverría

La víctima iba a estudiar Locución en 2026.

“Pusieron una palangana con agua y le dijeron ‘dame el anillo de oro’. Si no les daba el anillo, la mataban. La electrocutaban”. Así relataba Nazareno Tobías Isern en televisión la entradera que habían sufrido sus abuelos a comienzos de año, sin imaginar que él mismo sería cruelmente asesinado en un intento de robo diez meses después.

El joven, que había cumplido 21 años hacía apenas unas semanas, murió este lunes en Esteban Echeverría cuando dos delincuentes que quisieron robarle su bicicleta le dispararon en la cabeza.

El joven intentó evitar el robo y forcejeó con los delincuentes.

Isern volvía de un paseo por los bosques de Ezeiza junto a su amiga Kiara Alegre. Cerca de las 19.30, cuando circulaban por la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri, fueron interceptados por dos asaltantes.

Nazareno había cumplido 21 semanas atrás.

De casi dos metros de estatura y gran porte, la víctima intentó evitar el robo y forcejeó con ellos. En medio del tironeo, cuando Nazareno ya estaba tirado sobre el asfalto, uno de los ladrones sacó un arma de entre sus ropas y le disparó al menos dos veces.

Los agresores escaparon a pie y se perdieron entre los pastizales. Kiara intentó reanimarlo con maniobras de RCP, pero Nazareno ya no tenía pulso y yacía sobre un gran charco de sangre. Por el homicidio, todavía no hay detenidos.

Todavía no hay detenidos por su muerte.

Quién era Nazareno Isern

El joven era oriundo de la ciudad de Villa Madero, en el partido de La Matanza, donde vivía junto a su familia. En su perfil de VSCO, una aplicación que permite editar y compartir fotos, todavía se pueden ver las imágenes de su día a día: en el viaje de egresados, en la playa, la escuela y riendo con amigos.

Había empezado a estudiar Agronomía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero luego decidió abandonar la carrera y anotarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde tenía previsto comenzar la carrera de Locución en 2026.

En su perfil de VSCO, todavía se pueden ver las imágenes de su día a día.

Anteriormente, había asistido al Instituto Hermanos Amezola, desde donde lo despidieron a través de redes sociales: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la Flia Isern por la triste partida de nuestro ex alumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.

La víctima era de Villa Madero.

Su padre, Daniel, contó que llevaba una rutina típica para alguien de su edad. “Iba a andar en bicicleta como todos los días. Yo salgo a laburar y él, primero, va al gimnasio. Cuando vuelve, come algo; se queda un rato en casa y sale con la amiga de siempre. Agarra la colectora...”, relató, en dialogo con LN+.

Lo cierto es que la bicicleta por la que lo asesinaron —y que finalmente no se llevaron, al igual que su celular— no tenía casi valor monetario. Según su madre, era un vehículo oxidado que él mismo había armado con esfuerzo, y cuyo único valor era el sentimental.

Las palabras de Nazareno, meses antes de ser asesinado

En enero de este año, diez meses antes de su asesinato, Nazareno apareció en un móvil televisivo de A24 luego de que sus abuelos sufrieran una entradera. Allí contó cómo los delincuentes torturaron a los adultos mayores durante dos horas en la casa de Villa Madero, mientras exigían dinero y buscaban objetos de valor para llevarse.

“Pusieron una palangana con agua y le dijeron ‘dame el anillo de oro’. Si no les daba el anillo, la mataban. La electrocutaban. Durísimo”, relató, sobre la angustiante situación vivida por su abuela. Mientras tanto, su abuelo permanecía postrado en la cama.

Isern salía habitualmente a andar en bicicleta con su amiga.

Los papás de Nazareno

"De un paseo normal me lo mataron parar robarle una bicicleta que era armada, ni siquiera era de marca. Y al final no se la robaron tampoco“, lamentó Edith, la madre del joven asesinado.

Según relató, al recibir el llamado de Kiara, salió desesperada de su domicilio rumbo al lugar del hecho. A su arribo, la escena que encontró fue impactante: el joven yacía muerto sobre su bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo, lo que da cuenta de que los tiradores huyeron sin robarle ninguna pertenencia.

Nazareno compartía fotos de su viaje de egresados.

“Mi hijo era grandote y, capaz, no podían con él. Medía dos metros y lo mataron de un tiro. Si lo querían bajar le podían dar un tiro en la pierna. ¿Por qué en la cabeza? Por eso quiero que paguen“, explicó la mujer, con el dolor inocultable que expresaba en su rostro.

La investigación para esclarecer la muerte de Nazareno está en manos del fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI N° 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial Lomas de Zamora.