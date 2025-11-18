Neuquén: volcó una Ferrari de 380 mil dólares en la Ruta de los Siete Lagos durante un evento de autos de lujo

Una Ferrari Purosangue de USD 380.000 volcó en la Ruta de los 7 Lagos durante el evento Ferrari Cavalcade Aventura 2025 (@bache.3000)

El evento automovilístico internacional Ferrari Cavalcade Aventura 2025 quedó abruptamente suspendido este martes tras un brutal accidente ocurrido en la Ruta de los 7 Lagos, uno de los tramos más reconocidos del corredor que une Bariloche -Río Negro- con San Martín de los Andes -Neuquén-.

El episodio se produjo cuando una de las unidades participantes, una Ferrari modelo Purosangue, venía a alta velocidad por la Ruta 40, perdió el control y volcó fuera de la calzada. Según relataron testigos presentes en el lugar, el vehículo de lujo circulaba realizando maniobras imprudentes a alta velocidad y adelantamientos riesgosos.

La caravana, integrada por cerca de 60 autos de alta gama, había congregado desde el comienzo de la jornada a entusiastas y curiosos en el centro de Bariloche, donde los vehículos se exhibieron ante el público. Luego, los participantes emprendieron rumbo hacia Villa La Angostura, donde vecinos y turistas aprovecharon para fotografiarse junto a los autos.

El ambiente festivo se interrumpió de manera repentina en horas de la tarde, cuando uno de los autos involucrados excedió los límites de velocidad y decidió separarse del resto del grupo.

Los dos ocupantes del vehículo accidentado fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche con lesiones graves pero fuera de peligro vital (Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos)

El siniestro se produjo apenas después de que parte del contingente se separara del grupo principal y circulara a aproximadamente 200 km/h, según indicó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén.

Según indicó la funcionaria, el vuelco requirió la asistencia inmediata de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trasladaron a dos personas al Sanatorio de Bariloche. Ambas permanecen fuera de riesgo vital, aunque sufrieron lesiones graves, como traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y una descompensación cardiovascular.

Desde la organización y las autoridades provinciales se confirmó la suspensión total del Ferrari Cavalcade Aventura 2025. “Una vez que sucedió el vuelco, junto con la Policía dimos la orden que no se moviera ni una sola Ferrari dentro de la provincia, salvo estricto control policial, y los mandamos a Río Negro”, explicó Ortiz Luna en diálogo con TN.

“Estábamos cubriendo desde la mañana, con la Policía, ambulancias. Habíamos advertido a los conductores que no podían hacer maniobras temerarias, la verdad que se portaron horrible durante toda la competencia. Hubo que sancionarlos, se le labraron multas”, detalló sobre cómo fue el comportamiento de los participantes.

La organización y la policía habían advertido y multado previamente a los participantes por maniobras imprudentes y exceso de velocidad (@bache.3000)

“Fue un día muy feo, pudo haber pasado una tragedia”, cerró.

El evento, de carácter privado, recibió acompañamiento logístico y preventivo del gobierno provincial, con cortes de tránsito en distintos tramos urbanos y presencia de fuerzas de seguridad y emergencias sanitarias desde el inicio de la jornada.

Pese a esas disposiciones, la desobediencia a las normas de tránsito derivó en la intervención directa de la Secretaría y la Policía provincial, quienes notificaron formalmente a los organizadores y dispusieron el cese de la actividad, que había generado preocupación y malestar entre los vecinos, participantes y espectadores.

Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure

Se trata de una exclusiva caravana integrada por unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia entre el 16 y el 24 de noviembre. El evento convoca a coleccionistas y empresarios de alto nivel de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia.

El costo de participación por cada equipo ascendió a USD 98.000 e incluye ocho noches en hoteles, todas las comidas, vuelos privados, traslados de los vehículos, cruces en ferries, soporte técnico, actividades de esparcimiento y un obsequio exclusivo.

La edición 2025 debutó con el formato 'Adventure', priorizando el turismo de alta gama y la exploración sobre la exhibición de autos (Ariel Carreras)

El trayecto iniciaba y finalizaba en Buenos Aires, e incorpora etapas en destinos icónicos como el Hotel Llao Llao de Bariloche, la Ruta de los 7 Lagos, el Glaciar Perito Moreno, el Estrecho de Magallanes y la ciudad de Ushuaia.

Para 2025, la organización a cargo de Canossa Events debutó con el formato “Adventure”, que centra la experiencia en el turismo de alta gama y la exploración, desplazando el énfasis tradicional en la exhibición de modelos limitados.

El recorrido estaba diseñado para ofrecer a los participantes tanto el placer de conducir como el contacto con la naturaleza, sin componente competitivo. Por este motivo, los organizadores propusieron utilizar modelos preparados para caminos exigentes, como el Ferrari Purosangue (el modelo involucrado en el accidente): un SUV con motor V12 de 6,5 litros y suspensión hidráulica, capaz de mantener alto rendimiento en diferentes terrenos. Para garantizar la seguridad y la compatibilidad con el itinerario, quedaron excluidos los superdeportivos y las series especiales.