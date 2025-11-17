Sociedad

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

La distinción entre ambas figuras impacta en derechos laborales, remuneraciones y organización de actividades, por lo que conocer el estatus exacto resulta clave para planificar viajes, reuniones o actividades familiares

Guardar
El viernes 21 de noviembre
El viernes 21 de noviembre de 2025 figura como día no laborable con fines turísticos en el calendario oficial argentino - Crédito Andina

La llegada de noviembre suele marcar un momento clave para quienes organizan su año en función de las fechas de descanso, escapadas familiares o simples días de recreo. A medida que se aproxima el tramo final del ciclo lectivo y laboral, crece la búsqueda de información precisa sobre los feriados y días no laborables en el calendario nacional.

Esta expectativa es compartida por empleados del sector privado, funcionarios públicos, estudiantes y comerciantes, que analizan con detalle cada posibilidad para aprovechar al máximo el tiempo libre.

En este contexto, uno de los interrogantes más consultados es la naturaleza del viernes 21 de noviembre de 2025. Consultar el calendario oficial del Gobierno argentino resulta esencial para evitar confusiones y organizar la agenda con antelación.

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

Según el calendario publicado por el Gobierno argentino, el viernes 21 de noviembre de 2025 figura como día no laborable con fines turísticos. Esto lo convierte en un “puente” oficial diseñado para incentivar el turismo local y garantizar un descanso extendido antes de fin de año. La normativa vigente habilita al Estado a incorporar hasta tres fechas adicionales de este tipo cada año, con el objetivo de promover la actividad turística y el movimiento económico interno.

A diferencia de los feriados nacionales, el estatus del día no laborable otorga al empleador privado la potestad de decidir si concede el descanso o requiere asistencia al puesto de trabajo. Si se trabaja ese viernes, la equivalencia salarial corresponde a una jornada habitual, sin recargo especial.

El calendario oficial detalla que en esos días la mayoría de los bancos, organismos estatales y escuelas permanecerán cerrados, aunque en empresas privadas podrá variar la dinámica en función de lo que disponga cada empleador. Así, el viernes 21 de noviembre no es feriado nacional, sino día no laborable y su reconocimiento depende del sector y la decisión institucional.

El lunes 24 de noviembre
El lunes 24 de noviembre de 2025 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, con descanso obligatorio para todos los sectores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y el lunes 24?

El lunes 24 de noviembre de 2025 fue señalado por el Gobierno argentino como feriado nacional en ocasión del Día de la Soberanía Nacional. Esta conmemoración, originalmente establecida para el 20 de noviembre, se traslada ese año al lunes siguiente con el propósito de conformar un fin de semana largo y facilitar la organización social.

Durante los feriados nacionales, la ley estipula que el descanso es obligatorio para todos los trabajadores, y quienes sí presten tareas deben recibir el doble de su remuneración habitual. El alcance es total en la administración pública, el sistema bancario y el sector educativo, con interrupción de todas las actividades regulares.

El calendario oficial recuerda que este feriado obliga a suspender toda clase de actividad administrativa y comercial en el ámbito público, y en el privado solo se mantiene en funcionamiento aquello considerado esencial o bajo esquemas de guardias mínimas.

El Día de la Soberanía Nacional se instituyó para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado, suceso histórico ocurrido el 20 de noviembre de 1845 y considerado clave para la consolidación de la soberanía argentina. Por tratarse de un feriado trasladable, se adapta este año al lunes 24 de noviembre para facilitar un descanso extendido en todo el país. Así, el lunes 24 de noviembre será feriado nacional, con alcance obligatorio para todos los sectores.

El viernes 21 de noviembre
El viernes 21 de noviembre no es feriado nacional, por lo que el empleador privado decide si otorga descanso o requiere asistencia

Cuándo es el próximo fin de semana largo después del de noviembre

El cronograma oficial difundido por el Gobierno argentino indica que, tras el fin de semana largo de noviembre, no quedan más períodos extendidos de descanso en lo que resta de 2025. El de noviembre constituye así el último “extra largo” del año, combinación de un día no laborable y un feriado nacional trasladado.

Hasta el cierre del año, las siguientes fechas de descanso corresponden a feriados tradicionales y religiosos, pero no arman fines de semana largos, ya que no se combinan estratégicamente con puentes turísticos o traslados. La próxima oportunidad para un fin de semana largo llegará recién en 2026, cuando se anuncie el próximo calendario anual de feriados y días no laborables.

La duración y dinámica de estos períodos impactan directamente en el turismo interno, la organización escolar y las actividades comerciales, siendo motivo de amplia consulta en la agenda oficial y en el calendario autorizado por el Estado.

El fin de semana largo
El fin de semana largo de noviembre será el último período extendido de descanso en 2025, según el cronograma oficial del Gobierno argentino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué días caen las fiestas

De acuerdo al cronograma oficial, el cierre de 2025 se completa con dos fechas inamovibles: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, Navidad. Ambos días son feriados nacionales, por lo que implica la suspensión total de actividades administrativas, educativas y bancarias.

Tanto el 8 como el 25 de diciembre no son trasladables ni combinados con días puente. Por esa razón, funcionan como jornada única de descanso y suelen ser elegidos para reuniones familiares y celebraciones tradicionales.

La información oficial sobre feriados, días no laborables y asuetos puede consultarse en el sitio argentina.gob.ar, donde se publican de forma regular las actualizaciones ante posibles modificaciones de último momento.

Temas Relacionados

FeriadoDía no laborableFeriados 2025Calendario 2025Día de la SoberaníaFin de semana largoNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Este lunes comienzan las pericias para determinar el origen del incendio en Ezeiza

Con el fuego controlado en la mayor parte del Polígono Industrial Spegazzini, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación

Este lunes comienzan las pericias

Un joven cumplía una condena en su casa por un homicidio y le disparó a su novia en la garganta

La policía detuvo al agresor de 18 años. La víctima, de 19, se encuentra en estado delicado. Las autoridades intentan determinar cuál fue el detonante

Un joven cumplía una condena

Mientras aguardan la fijación de las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena se reunió en la cárcel

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, fueron hallados culpables de la desaparición y crimen de la mujer

Mientras aguardan la fijación de

Hallaron a un hombre muerto dentro de su auto en un barrio privado de Neuquén: qué reveló la investigación

El hijo fue quien alertó a las autoridades al encontrarse con la escena. El sistema de emergencias médicas de la provincia intentó reanimarlo, pero no tuvo éxito

Hallaron a un hombre muerto

Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

El hecho fue registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 y ambos fueron detenidos por la Policía

Violento robo en Córdoba: delincuentes
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela qué le

Un estudio revela qué le sucede al cerebro después de una noche sin dormir

El día que una tumba habló: la historia del epitafio que acusó falsamente de un crimen a dos hombres

El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80

La tragedia del “Capitán Santa”: el misterioso naufragio que sembró árboles de Navidad en las playas de Chicago

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”