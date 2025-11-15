Sociedad

Se incendian locales textiles en La Matanza: bomberos trabajan en el lugar

El siniestro se desató en un área de locales mayoristas. “Los sábados no trabajamos, está cerrado, no trabaja nadie”, dijo un comerciante

Guardar
Incendio en locales textiles en La Matanza

Un incendio de gran magnitud afectó este sábado a un área de locales mayoristas textiles, donde se encontraba el ex shopping “Viva Celina”, ubicado en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires.

El foco ígneo se desató entre las 14:30 y las 15 en un depósito situado sobre la intersección de la calle Satandford y la colectora de la autopista Ricchieri, a pocos metros del Mercado Central.

Diversos equipos de bomberos acudieron al sitio después de que Simon, Jefe de Seguridad, reportó que se activó la alarma del comercio y, al acercarse, presenció el fuego en el local, el cual permanecía cerrado y sin empleados presentes.

Las llamas avanzaron sobre parte del viejo centro comercial, donde actualmente funcionan únicamente locales mayoristas dedicados a la venta de telas.

La emergencia generó la intervención inmediata de los bomberos, quienes se dirigieron al sitio para combatir las llamas. No obstante, uno de los dueños de uno de los locales, expresó en diálogo con un móvil de TN los inconvenientes en el inicio del siniestro: “El problema es que no había bomberos disponibles para apagar el fuego, hasta hace media hora era uno solo. No había agua, porque si había podía ir aplacando un poco”.

Por el momento no se reportaron heridos. “Los sábados no trabajamos, está cerrado, no trabaja nadie”, sostuvo el comerciante.

A raíz del incendio y el riesgo de derrumbes, las autoridades dispusieron el cierre de los accesos y prohibieron el ingreso a cualquier persona ajena al operativo de emergencia. “Los bomberos no nos dejan pasar por el peligro del derrumbe”, afirmó.

Las cuadrillas encontraron problemas con la presión del agua que dificultaron sus tareas: se sumó una grúa hidráulica para auxiliar ante esta situación. Actualmente, permanecen tres dotaciones en la zona.

Mientras los dueños de los comercios se siguen acercando al lugar y esperan por novedades sobre sus pertenencias, por el momento se desconocen las causas del inicio del fuego. El fiscal Bianchi ordenó realizar las diligencias correspondientes tras el incendio, que generó únicamente daños materiales.

El tránsito quedó cortado sobre Satandford, entre Olavarría y Caaguazú, la autopista Ricchieri está normalizada en ambos sentidos.

En las imágenes que acompañan esta nota, compartidas por distintos usuarios en las redes sociales, se puede apreciar la gran columna de humo negro que se desplegaba y las intensas llamas dentro de algunos de los locales. La magnitud del foco ígneo fue tal que se podía ver al pasar por la autopista.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

IncendioVilla CelinaLa MatanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un femicidio planificado: qué hizo cada uno de los condenados en el crimen de Cecilia Strzyzowski, según la fiscalía

Un jurado popular concluyó que en el hecho participaron César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón. En cambio, la acusada restante, Griselda Reinoso, fue absuelta tras ser declarada inocente

Un femicidio planificado: qué hizo

El momento en el que condenaron al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la eufórica reacción en la calle

El veredicto fue anunciado por un jurado popular. De los siete imputados, solo uno fue absuelto. Las penas se conocerán en los próximos días

El momento en el que

Ver todo en 1,5x o 2x: por qué cada vez más personas aceleran videos, audios y podcasts

La aceleración en la reproducción de contenidos se consolida como un hábito masivo entre estudiantes y profesionales que buscan ahorrar tiempo y consumir más información en menos minutos

Ver todo en 1,5x o

Así fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski: las claves del crimen que terminó con el clan Sena condenado

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados culpables este sábado por un jurado popular. También consideraron responsables a tres de sus colaboradores

Así fue el femicidio de

Fuego, explosiones y destrucción en Ezeiza: las imágenes del día después, desde el dron de Infobae

El incendio se originó el viernes por la noche en un predio situado en la localidad de Carlos Spegazzini, provocando decenas de heridos. Los bomberos siguen batallando el siniestro

Fuego, explosiones y destrucción en
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por quedarse en Primera

El equipo argentino de Copa Davis llegó a Bolonia tras una travesía de 20 horas y tuvo su primer entrenamiento

Era una promesa del fútbol inglés, lo dirigió Guardiola en Manchester City y dejó el fútbol a los 19 años para ir a la universidad: “No lo disfrutaba”

El show de provocaciones en los penales entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil que terminó con una exquisita definición en el Mundial Sub 17

Gio Moreno dio detalles del día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing tras el clásico y contó la frase que encendió la gresca

TELESHOW
Tini Stoessel adelantó el show

Tini Stoessel adelantó el show de este sábado en FUTTTURA: el motivo

La emotiva dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por el día de su cumpleaños: “Último añito siendo solo dos”

Diego Kolankowsky fue homenajeado en la Legislatura porteña tras su éxito en los Tony y el Emmy

Valentina Cervantes eligió al equipo ideal de su paso por MasterChef Celebrity: “Mi dream team”

Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Alejandro Roemmers presentó en Miami

Alejandro Roemmers presentó en Miami su nueva novela, con prólogo de Vargas Llosa

Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria en medio de la tensión regional

La ciencia resolvió un crimen de hace 700 años: identifican al duque Béla de Macsó tras un siglo de misterio

Liberaron al “estafador de Tinder” en Georgia tras el retiro de la extradición alemana

Relaciones “casi-algo”, el fenómeno que crece y deja secuelas emocionales silenciosas