Sociedad

Quieren reabrir la ruta que lleva a los restos del avión de la tragedia de Los Andes en Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos para reabrir la Ruta 220 en El Sosneado, una traza de ripio que conecta con el sitio donde se estrelló el vuelo en 1972 a 3600 metros de altura

Guardar
La Ruta Provincial 220 permanece
La Ruta Provincial 220 permanece cerrada parcialmente por las nevadas que afectan la zona durante el otoño y el invierno

Vialidad Mendoza inició esta semana el operativo para rehabilitar la Ruta Provincial 220, un tramo estratégico que serpentea la montaña mendocina en el distrito de El Sosneado, departamento de San Rafael, y que cada año se vuelve intransitable por efecto de las nevadas. El objetivo: devolverle la transitabilidad completa a este camino de ripio que bordea el río Atuel y conecta con sitios de alto valor turístico, productivo e histórico, entre ellos el acceso al cerro donde, en 1972, ocurrió la “Tragedia de los Andes”, cuando se estrelló el avión que transportaba al equipo de rugbiers uruguayos,

La traza se encuentra actualmente habilitada para todo tipo de vehículos únicamente desde su empalme con la Ruta Provincial 101, a poco más de un kilómetro de la Ruta Nacional 40, hasta el arroyo Blanco. Más allá de ese punto, el camino permanece cerrado como cada otoño-invierno, debido a las condiciones climáticas que afectan la zona de montaña. Por eso, en esta época del año, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) despliega personal y maquinaria para acondicionar el trayecto completo.

Según explicó Carlos Sánchez, jefe de Zona Sur de la DPV, las tareas incluyen el perfilado del camino, la colocación de materiales áridos, el tratamiento de afloramientos rocosos y la utilización de equipos pesados como motoniveladoras, camiones regadores, palas cargadoras y volcadores. “Hemos comenzado con las tareas de mantenimiento y conservación”, detalló el funcionario. “También estamos trabajando sobre los afloramientos rocosos que aparecen en la ruta, sobre los que se está aportando material fino”, agregó.

Pero este camino no solo tiene importancia desde lo vial. También se trata de una vía utilizada por los productores caprinos de la zona y por turistas que cada año recorren este paraje de la precordillera. “Este es un camino turístico muy importante para San Rafael, pero también para la ciudad de Malargüe, que está distante a solo 50 kilómetros”, subrayó Sánchez.

A través de este camino
A través de este camino se accede al Valle de las Lágrimas donde están los restos del avión que cayó en 1972 con 45 personas a bordo

El recorrido incluye puntos que atraen por su valor paisajístico, histórico y termal. Uno de ellos es el Hotel Termas El Sosneado, cuyas ruinas permanecen a la vera del Atuel. Construido en 1938, este establecimiento cerró sus puertas en 1953 y hoy es un sitio frecuentado por aventureros que llegan en vehículos 4x4. A pesar del paso del tiempo, la pileta termal al aire libre, con aguas sulfurosas, sigue siendo un atractivo. La parada en el antiguo hotel suele ser el preludio de un tramo más exigente: el que conduce hacia el sitio del accidente aéreo de 1972.

A unos 21 kilómetros de ese punto, en el Valle de las Lágrimas, se encuentran los restos del avión que cayó en la cordillera con 45 personas a bordo. El hecho, que conmocionó a Uruguay y al continente, es recordado por la expedición de supervivencia que protagonizaron los rugbiers tras varios días aislados entre la nieve. Hoy, los restos del fuselaje siguen allí, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del límite con Chile. El sitio se transformó en un memorial al que se accede exclusivamente mediante expediciones organizadas por compañías privadas, que ofrecen caminatas de varios días hasta el Glaciar de las Lágrimas.

Luego del lanzamiento de la película en las plataformas digitales el pasado 15 de diciembre de 2023, donde el director J. A. Bayona adapta el libro de Pablo Vierci con testimonios reales de los supervivienteS, grupos de visitantes vuelven a trazar esa huella hasta el cerro.

Por eso, la reapertura de la Ruta 220 no es solo una cuestión de conectividad: también es la condición necesaria para retomar las expediciones hacia el corazón de los Andes, donde el tiempo parece haberse detenido desde hace más de cincuenta años.

Temas Relacionados

MendozaRuta provincial 220Tragedia de Los AndesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

Los videos y las fotos

Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y se registran al menos 20 heridos

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Más de 20 dotaciones de bomberos intentan extinguir las llamas

Múltiples explosiones en Ezeiza: se

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Video: un camión quedó varado

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Una mujer denunció que su

La maniobra de los policías acusados de sacar a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en Tucumán

El ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial fueron imputados por varios delitos. La Justicia les dictó la prisión preventiva

La maniobra de los policías
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que demandará a

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares por la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar