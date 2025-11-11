Sociedad

School of Rock: la revolución de aprender música y forjar amistades a partir del ensamble en vivo

“Es la forma más lúdica, práctica y divertida para que alguien se enganche”, considera Roberto Sambrizzi, CEO de School of Rock Argentina, la exitosa franquicia global que ya cuenta con dos sedes en el país y planea seguir expandiéndose

School of Rock cuenta con sedes en Nordelta y Pilar

School of Rock, en Argentina, hasta el año pasado, solo se relacionaba a la película del 2003 protagonizada por Jack Black. Desde 2024, también con un sistema disruptivo, la referencia es a la franquicia creada en 1998 en Estados Unidos y que revolucionó la enseñanza de música a nivel global.

“La película está inspirada en estas escuelas, cuenta un poco la historia del fundador”, destaca en diálogo con Infobae Roberto Sambrizzi, CEO de School of Rock Argentina.

Más allá de las similitudes en los métodos, algo exagerados por el histriónico actor estadounidense, ahora los niños argentinos -y los adultos también- pueden vivir una experiencia similar.

Ya funcionan en el país, en Nordelta y en Pilar, dos sedes de School of Rock Argentina, donde, a diferencia de las escuelas de música tradicionales, la enseñanza “se comienza a partir de la práctica, del ensamble en vivo y los shows”, según describe Sambrizzi.

Con la experiencia y los buenos resultados demostrados en las más de 400 escuelas de School of Rock alrededor del mundo, el método SONG FIRST APPROACH® (“La canción primero”) llegó al país para que niños desde los 8 años, adolescentes y adultos vivan el aprendizaje de una manera distinta.

A diferencia de las escuelas tradicionales, en School of Rock, la enseñanza comienza con el ensamble en vivo

Es la forma más lúdica, práctica y divertida para que alguien se enganche con la música. A partir de los 8 años, comienzan a ensamblar. La avidez por aprender la teoría viene a partir del placer por tocar”, indica Sambrizzi. Los estudiantes menores a esa edad, viven una aproximación lúdica con el instrumento elegido.

El método no distingue entre principiantes y avanzados, todos conviven en un mismo grupo y tocan juntos. Para lograrlo, el sistema permite filtrar las canciones en base a la complejidad musical de cada uno de los instrumentos en las mismas.

Por ejemplo, si dentro de un ensamble el guitarrista es principiante y sus compañeros no, se busca un tema en el que ese instrumento requiera un nivel básico, pero con teclados, batería o bajo avanzados o incluso hiperavanzados, según el nivel de cada uno.

Roberto Sambrizzi, CEO de School of Rock Argentina

Los alumnos pueden elegir entre bajo, guitarra, teclado, batería o canto, y se agrupan según edad y nivel de experiencia. Entre los programas más destacados de la escuela se encuentran “Little Wings” (4 a 5 años), “Rookies” (6 a 7 años), “Rock 101” (8 a 12 años) y “Performance” (12 a 17 años), además de clases para adultos, tanto individuales como grupales, que en lugar de arrancar con ensambles, desde el inicio conforman bandas.

Hay clases dos veces por semana. En una de esas jornadas, los alumnos reciben lecciones particulares específicas sobre su instrumento, y en la otra tienen 2 o 3 horas de ensamble junto a sus compañeros.

El incentivo mayor, para los estudiantes, no pasa tan solo por tocar con sus pares dentro de la sala. El grupo que va de los 8 a los 12 años tiene dos shows en vivo anuales; el de los 12 a los 17 años, tiene un show en vivo cada tres meses; el grupo de adultos, toca para el público cada dos o tres meses, pero además tiene la chance de presentarse en eventos de otras escuelas de Sudamérica u organizar recitales en calidad de anfitriones.

Los alumnos realizan varios shows en vivo a lo largo del año

Pero no son las únicas “zanahorias” para motivar al alumnado. Los 14 mejores músicos de cada escuela conforman una House band, que realiza presentaciones en vivo todos los meses en representación de su establecimiento. El sueño de cada uno de ellos es el de ser parte algún día de los AllStars, los mejores 14 de las 400 escuelas del mundo, quienes realizan, entre otras presentaciones, una gira de un mes por Estados Unidos, cuna de School of Rock, donde ya hay más de 280 sedes. Incluso han llegado a realizar presentaciones en el Lollapalooza.

El ambiente relajado, lúdico y compartir la misma pasión hace que muchos encuentren su lugar y su grupo de pertenencia: “No solo vienen los días que tienen clase, vienen todos los días. Se hacen amigos, forman un círculo. Si hay una sala libre, se ponen a tocar. La música, al igual que el deporte en equipo, te une. Forma amistades para toda la vida. El efecto social es uno de los beneficios más grandes de la escuela, además de aprender música”, realza Sambrizzi.

Tras su desembarco el año pasado en Nordelta, donde ya cuentan con 300 alumnos, en mayo de 2025 Sambrizzi y su socio, Fernando Tuero, abrieron una nueva sede en el Complejo Pilar Walk (ex Village Pilar), que ya tiene 200 inscriptos y vivió su primer show en vivo, donde 40 estudiantes que conforman cinco ensambles del programa Performance realizaron shows inspirados en The Beatles. El evento contó con más de 350 asistentes entre familiares y amigos.

La sede de Pilar cuenta con una infraestructura de 600 metros cuadrados, equipada con 15 salas de ensayo

Ya estamos evaluando abrir en otras zonas clave como Capital Federal, Córdoba y Rosario. Queremos que cada vez más chicos y grandes se animen a hacer música en un entorno único y profesional, combinando aprendizaje y una experiencia musical transformadora desde el inicio”, manifestó Sambrizzi, quien le reveló a Infobae que los barrios en estudio para hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires son Belgrano y Palermo, mientras que también se analiza la posibilidad de instalarse en San Isidro.

Con presencia en más de 280 sedes en Estados Unidos y 74 en países como México, Chile, Perú, Uruguay, Reino Unido, Irlanda y Portugal, School of Rock se posiciona como una de las franquicias educativas más sólidas y reconocidas del mundo y busca consolidarse también en el mercado argentino.

La sede de Pilar cuenta con una infraestructura de 600 metros cuadrados, equipada con 15 salas de ensayo acústicamente tratadas y equipos con tecnología de última generación, con capacidad para recibir más de 350 alumnos durante el primer año.

“La pasión por la música está en el ADN de Argentina y queremos ser parte de ese recorrido. Queremos que cada vez más personas -sin importar su edad o experiencia previa- se animen a subirse a un escenario y vivir la música desde adentro”, expresó Tuero.

