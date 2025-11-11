Paro de colectivos en el sur del conurbano bonaerense: cuáles son las 10 líneas afectadas

Protesta y corte de calles ante la falta de pago salarial de empresas de transporte del sur del GBA (TN)

Luego de un lunes en donde se habían reanudado parcialmente las actividades, por promesas de pago de la empresa, esta madrugada los colectiveros del grupo MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima) volvieron a estar de paro por la “falta de pago de haberes”.

El conflicto, que comenzó el viernes pasado, afecta a las principales líneas del grupo transportista quilmeño como la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Sin embargo, la línea 22, que había parado el viernes, está funcionando.

El aviso de MOQSA

En la medida de fuerza también está involucrada la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón y las unidades pertenecientes a San Juan Bautista (líneas 383 y 500), que tampoco habían circulado a partir del viernes, dejando sin transporte a miles de vecinos de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y zonas aledañas. Según los delegados de MOQSA son “1047 los compañeros no han cobrado los salarios en su totalidad”, lo que llevó a la determinación al cese de actividades.

La quema de cubiertas para cortar la calle y protestar ante la exigencia del pago de salarios a la empresa

La imposibilidad de cobrar los salarios correspondientes al mes de octubre desencadenó que, por ejemplo, los choferes de la línea 159 adoptaran una postura más firme. Como reacción a la falta de pago, los conductores no solo detuvieron los servicios, sino que procedieron a bloquear la Avenida 14 en Berazategui y encendieron neumáticos en la intersección con el Camino General Belgrano, replicando así lo ocurrido horas antes con los trabajadores de la línea 500.

La medida de fuerza, que afecta a los servicios de colectivos que conectan la zona sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, tiene su impacto en largas filas de las paradas de colectivos y unidades colmadas en los servicios alternativos como las líneas 98 y 116, además de un incremento considerable en los gastos de quienes, forzados por la urgencia, recurren a vehículos de aplicaciones.

El Nuevo Halcón SA informó que la línea 148 tampoco funciona

Un vecino relató que un viaje hasta la estación Florencio Varela por aplicación cuesta 8 mil pesos, mientras que compartir un auto hasta Constitución sale 5000 por persona cuando viajan cuatro. “Esto se puede hacer un día o dos, pero no se aguanta mucho más”, sostuvo un usuario.

Dentro de la empresa, los ánimos están caldeados por la incertidumbre laboral. “Nunca nos pasó llegar al día diez sin cobrar, esto es una locura”, denunció otro delegado, y añadió: “Antes nos pagaban hasta con monedas, pero siempre cobramos. Ahora ni la obra social están pagando”.

Ayer la medida de fuerza había sido levantada

Los trabajadores relatan que deben recurrir a familiares para cubrir gastos básicos mientras esperan una solución: “Le pedí plata a mi hermana, pero no se puede vivir así. Uno labura todo el mes esperando el sueldo”.

El delegado explicó que la empresa nunca había presentado inconvenientes para abonar los sueldos. “Yo llevo veinte años en la empresa, y nunca tuvimos problemas con el salario. Desde que cambió la política de manejo de subsidios y la SUBE, todo fue para peor”, afirmó. Los trabajadores responsabilizan a la falta de transferencias de fondos por parte del Gobierno nacional: “Nación no depositó lo que tenía que bajar, esa es la excusa que da la empresa”.

El corte de calles por parte de los colectiveros de MOQSA, otra de las alternativas de protesta en el sur del GBA

La decisión de la asamblea es clara: el paro se mantendrá hasta que cada trabajador, tanto de conducción como de la administración, reciba el sueldo en su totalidad. La empresa, según los delegados, argumenta que desde hace un año el Gobierno nacional modificó el esquema de pagos de los subsidios y viene depositando los fondos fuera de término: “Antes les depositaban a principios de mes. Ahora, los nueve o diez. Nosotros tenemos que cobrar el cuarto día hábil, ¿por qué lo hacen así?”.

Las puertas de MOQSA permanecen cerradas a la espera de alguna novedad, mientras los delegados sindicales insisten en que la medida se sostendrá hasta que paguen al último empleado. También remarcan que la situación es similar en las otras compañías del grupo, como El Nuevo Halcón y San Juan Bautista.

Ante la consulta sobre el impacto en los usuarios, los choferes expresan: “Les pedimos disculpas a los pasajeros, pero no nos queda otra. Esta es la única herramienta que tenemos para hacer valer nuestro reclamo”.