Palermo: cinco personas sufrieron heridas por un choque entre colectivos de las líneas 59 y 39

Colectivo 39 chocó contra un colectivo 59

Un accidente entre dos colectivos de las líneas 59 y 39 dejó cinco personas heridas en la intersección de Santa Fe y Darregueyra, en la ciudad de Buenos Aires. El siniestro, reportado por equipos de emergencia, provocó una amplia movilización de recursos y alteró la circulación vehicular en una de las zonas más transitadas del distrito.

Según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), en total cinco pasajeros sufrieron lesiones producto de la colisión, tres de ellos masculinos y dos femeninos, sin víctimas menores de edad. De los heridos, cuatro fueron atendidos en el lugar y uno debió ser trasladado al Hospital Fernández para su evaluación y atención especializada.

Los servicios de emergencia emplearon once unidades móviles para asistir a las víctimas y asegurar la zona. No se requirió la intervención de aeronaves, de acuerdo con la información proporcionada. Las edades de los afectados corresponden en su mayoría a adultos, con solo un caso sin determinar.

El operativo generó demoras en el tránsito, ya que la intersección de Santa Fe y Darregueyra quedó parcialmente restringida por la presencia de los servicios de emergencia y las tareas realizadas en el lugar. El incidente no afectó al resto de los pasajeros, quienes descendieron de los vehículos bajo supervisión del personal interviniente.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de la secuencia que llevó al choque, mientras la Policía de la Ciudad y efectivos sanitarios mantienen el monitoreo de la zona hasta normalizar la circulación y descartar riesgos adicionales.

Dos horas antes, un peatón fue atropellado por una unidad de la Línea 68, en Avenida Cabildo al 1500, entre Virrey Arredondo y Virrey Olaguer y Feliu.

Las ventanas de la línea 39 quedaron completamente destruidas.

Cerca de las 12.30 del mediodía, el SAME trasladó al Hospital Santojanni al conductor de una motocicleta, producto de un choque entre su moto y un auto, en Avenida Leopoldo Lugones y Avenida Dorrego.

El servicio de emergencias informó que se trata de un joven de 20 años, que, producto de la colisión, fue trasladado por “trauma de cráneo con pérdida” y “dolor de cadera” en la zona izquierda.

Múltiple choque en Retiro

Un accidente múltiple ocurrido en la intersección de Avenida Santa Fe y 9 de Julio provocó tres heridos y el vuelco de un automóvil, en la mañana de este martes en el centro de Buenos Aires. El hecho involucró a un colectivo de la línea 39, un automóvil particular y una motocicleta conducida por una mujer. Según informaron fuentes oficiales, efectivos policiales y equipos de emergencia arribaron al sitio pocos minutos después del incidente.

El choque se registró poco antes de las 6, cuando, por causas que permanecen bajo análisis, colisionaron el colectivo y el auto, lo que ocasionó que el rodado particular quedara volcado sobre la calzada. La conductora de la motocicleta fue diagnosticada con politraumatismos y un trauma de cráneo grave, de acuerdo con datos del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). La acompañaba un hombre, quien también resultó herido. Ambos fueron derivados al Hospital Fernández, donde reciben atención especializada.

Choque múltiple sobre 9 de Julio y Santa Fe

Otro hombre, también involucrado en el siniestro, fue trasladado por el SAME al Hospital Rivadavia. Las personas heridas presentan lesiones de diversa consideración. El tránsito en la zona permanece restringido mientras autoridades de la Policía de la Ciudad y personal de peritaje desarrollan tareas de investigación en el lugar.

La causa del accidente se encuentra en proceso de esclarecimiento. Peritos policiales trabajaron en la escena y tomaron testimonios para reconstruir lo sucedido. La colisión generó importantes complicaciones vehiculares sobre Avenida 9 de Julio y calles cercanas, en tanto el transporte público debió adaptar su recorrido a desvíos aún vigentes.

Durante la madrugada se reportaron otros episodios viales. El primero ocurrió cerca de la 1 en la esquina de Avenida Córdoba y 9 de Julio. Una camioneta chocó contra una motocicleta en la que viajaban dos personas de 21 años. Los equipos médicos asistieron a ambos; el conductor masculino fue derivado al Hospital Rivadavia por politraumatismos, mientras la acompañante y el conductor de la camioneta no requirieron traslado. Los datos oficiales indican que el paciente masculino presentaba lesiones que motivaron atención hospitalaria, mientras que la mujer recibió asistencia en el lugar.