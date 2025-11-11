Choque múltiple y vuelco en Retiro: hay tres heridos, uno de gravedad

Choque múltiple sobre 9 de Julio y Santa Fe

Un choque múltiple en la intersección de Avenida Santa Fe y 9 de Julio dejó tres personas heridas y un auto volcado este martes en el centro porteño. El incidente involucró a un colectivo de la línea 39, un automóvil y una motocicleta conducida por una mujer. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar poco después del accidente, informaron fuentes oficiales.

“Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar, donde un auto Fiat se hallaba volcado y una moto con sus dos ocupantes yaciendo en el piso”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El siniestro ocurrió poco antes de las 6 de la mañana, cuando, por motivos que aún se investigan, el colectivo y el auto colisionaron, lo que provocó que el vehículo particular volcara sobre la calzada. La motociclista, una mujer, sufrió politraumatismos y fue diagnosticada con un trauma de cráneo grave, según confirmaron fuentes del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) a este medio. La acompañaba un hombre, también trasladado al Hospital Fernández, donde ambos reciben atención médica.

La colisión también afectó a otro hombre, que fue derivado al Hospital Rivadavia por personal del SAME. Todos presentan lesiones de distinta consideración. El tránsito en la zona se mantiene restringido, mientras las autoridades realizaban tareas de peritaje.

La causa del choque permanece bajo investigación. Los expertos de la Policía de la Ciudad analizaron la escena y recolectaron testimonios de testigos para determinar la secuencia de los hechos. El accidente genera demoras significativas en la Avenida 9 de Julio y calles aledañas. El servicio de transporte público en la zona opera con desvíos hasta finalizar la intervención.

Sin embargo, más temprano tuvieron lugar otros siniestros viales. El primer accidente de la jornada tuvo lugar a las 01:00 en la intersección de Avenida Córdoba y 9 de Julio. Por causas que aún no fueron informadas, una camioneta colisionó con una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, un hombre de 21 años y una mujer de la misma edad.

Los equipos de emergencia asistieron a ambos ocupantes de la moto; el conductor masculino debió ser trasladado al Hospital Rivadavia con politraumatismos, mientras que la acompañante y el conductor de la camioneta no requirieron traslado médico. Según los datos aportados por los servicios de emergencia, el paciente masculino presentaba lesiones que demandaron atención hospitalaria inmediata, en tanto que su acompañante fue atendida en el lugar.

El segundo accidente sucedió a las 02:10 en Lima al 800, entre Avenida Independencia y la calle Estados Unidos. Un automóvil y una motocicleta impactaron, dejando como saldo a un motociclista de 26 años con heridas leves. Según el parte oficial, el motociclista fue asistido en el sitio y no necesitó traslado a un centro médico.

Desde SAME informaron que el servicio de emergencias participó en 61 incidentes de tránsito en la ciudad, en lo que se refiere a 1 cada 24 minutos. Y en total asistieron a más de 118 personas.