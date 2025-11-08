Una camioneta chocó a un camión de atrás, se cruzó de carril e impactó de frente contra otro camión en Mendoza: un muerto

El conductor del camión Mercedes Benz resultó ileso, mientras que la víctima falleció en el acto, según el Servicio Médico Coordinado (Los Andes)

Un accidente fatal en la Ruta 153, en las proximidades de Monte Comán, departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza, dejó a la comunidad de la región consternada este sábado por la tarde. La colisión frontal involucró a una camioneta Ford Ranger, guiada por Lorenzo Zapata, de 77 años, y un camión Mercedes Benz conducido por un ciudadano brasileño, identificado con las iniciales A.M. El hecho se produjo a unos cinco kilómetros de la localidad mencionada y motivó la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Según los reportes iniciales, reproducidos por medios locales como Diario UNO, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 14.35. Por motivos que permanecen bajo investigación, la Ford Ranger primero impactó el eje trasero de un camión Scania 450, cuyo conductor ofreció su testimonio a las autoridades.

Este transportista relató que ambos camiones -el Scania y el Mercedes Benz- transitaban en conjunto, cuando, de manera inesperada, la camioneta provocó el primer choque y luego terminó colisionando frontalmente con el rodado brasileño, indicó Los Andes.

A raíz del fuerte choque, personal del Servicio Médico Coordinado que se desplazó hasta el sitio constató el fallecimiento en el acto de Lorenzo Zapata. El conductor del camión Mercedes Benz resultó ileso. En tanto, intervino la Comisaría 64° de Monte Comán, y se sumaron bomberos y el ayudante fiscal de turno, quien dispuso peritajes y los procedimientos de rigor para esclarecer cómo sucedió el siniestro.

La traza de la Ruta 153, escenario del accidente, quedó bajo la atención de las autoridades, que intentan precisar la mecánica del suceso a partir de los datos recabados en el lugar y el aporte de los testigos directos.

Otro accidente fatal en el interior del país

Otro accidente fatal se registró en la Ruta Provincial 4S de Santa Fe, donde un Fiat 128 perdió el control y chocó contra una alcantarilla (El Litoral)

Un accidente fatal tuvo lugar días atrás alrededor de las 17:30 en el kilómetro 80 de la Ruta Provincial 4S, específicamente en la intersección con la calle 120, en las cercanías de Venado Tuerto, en el sudoeste de la provincia de Santa Fe. En esa zona, un Fiat 128 de color amarillo, conducido por un hombre de 32 años y conocido en el ambiente de las carreras zonales, perdió el dominio del auto, salió de la ruta y perdió la vida.

Según informes de los Bomberos de Venado Tuerto que retoman medios locales, el automóvil terminó chocando contra una alcantarilla ubicada a un costado del trayecto. El conductor fue identificado como Sergio G., vecino de la región.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente tras recibir la alerta y evaluaron la condición del conductor, quien seguía dentro del coche.

Aunque se realizaron maniobras de atención primaria, se verificó que no tenía signos vitales. Más tarde, el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) certificó el fallecimiento en el mismo sitio del accidente, de acuerdo a la información de El Litoral.

El hecho motivó el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI), agentes de tránsito y efectivos de la URVIII, que delimitaron el perímetro para que pudieran efectuarse las pericias necesarias. Al concluir los procedimientos iniciales, se permitió la remoción del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue judicial.

La fiscal Andrea Cavallero quedó al frente de la causa, con la tarea de determinar el motivo por el cual el automóvil preparado para competición se salió de control, según reportó Pueblo Regional. En el lugar participaron de manera conjunta bomberos, personal del SIES, agentes de tránsito y efectivos policiales.