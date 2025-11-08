Sociedad

Impactante choque frontal en el puente Avellaneda: dos hombres y una mujer internados en grave estado

El accidente entre dos autos ocurrió en la subida del paso sobre nivel a la altura de la calle Suárez. Está cortada la circulación. Las víctimas, de entre 30 y 40 años, fueron trasladadas al Hospital Argerich, con politraumatismos

Choque en La Boca con tres heridos graves (A24)

Un violento choque frontal en el puente Nicolás Avellaneda dejó esta mañana a dos hombres y una mujer internados en grave estado en el Hospital Argerich.

El siniestro, ocurrido bajo una calzada húmeda, generó una escena de destrucción total en ambos vehículos. La colisión se produjo en el tramo del puente, a la altura de la calle Suárez, según informó Policía de la Ciudad.

Los dos automóviles chocaron de frente

El primer vehículo involucrado fue un Chevrolet Astra, en cuyo interior se hallaba un hombre mayor de edad con el cual se encontraba atrapado con vida dentro del vehículo. Fue liberado por la guardia y colocado en tabla rígida para su traslado al Hospital Argerich, con diagnóstico de politraumatismo.

Choque en La Boca con tres heridos graves (LN)

En el segundo vehículo, marca Nissan modelo Tiida, había otro hombre adulto en estado inconsciente pero con signos vitales. Fue trasladado al citado nosocomio con politraumatismos. En dicho rodado también había una mujer mayor de edad, también en estado inconsciente. La guardia de Bomberos realizó las últimas maniobras a fin de liberarla y también fue derivada al Argerich, con politraumatismos.

Bomberos de la Ciudad rescató a uno de los heridos

La colisión se produjo en el tramo del puente que conecta la zona sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la subida por Almirante Brown, ya casi sobre el puente Nicolás Avellaneda.

Cómo fue el accidente

Los dos automóviles impactaron de frente en el centro de la calzada, en un sector donde la circulación es de mano y contramano. Las trompas de ambos vehículos quedaron completamente destruidas, con los motores replegados por la fuerza del impacto.

La parte delantera de uno de los vehículos, completamente destruida por la violencia del impacto

Uno de los autos resultó más dañado que el otro, pero en ambos casos la magnitud del choque fue tal que dos de los ocupantes quedaron atrapados y fueron rescatados por Bomberos. “No se entiende lo que han querido hacer, mano y contramano. Lo cierto es que chocaron, colisionaron de frente”, relató un testigo a los medios.

Así retiraban a uno de los lesionados por el fuerte choque frontal (Policía de la Ciudad)

Las condiciones de la calzada, húmeda por la lluvia, podrían haber influido en el desenlace, aunque no se descarta la posibilidad de una falla mecánica, una mala maniobra o una distracción al volante.

Se espera que los exámenes médicos, incluidos los análisis de sangre, aporten más información sobre el estado de los conductores al momento del accidente.

Personal de Bomberos forzando una de las puertas del vehículo para poder retirar a uno de los heridos (Policía de la Ciudad)

El impacto provocó el corte total del tránsito en el puente Nicolás Avellaneda, tanto en dirección a la capital como hacia la provincia. Esta situación obligó a numerosos pasajeros de colectivos a descender al pie del puente y cruzar a pie para poder llegar a la ciudad de Buenos Aires.

