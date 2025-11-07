El tren Mitre volverá a suspender el ramal a Tigre por obras: cuándo serán el corte y su reapertura

El ramal Tigre de la línea Mitre suspende su servicio del 21 al 24 de noviembre por obras de renovación ferroviaria

Durante cuatro días consecutivos, del 21 al 24 de noviembre, operarios y equipos técnicos avanzarán sobre la renovación integral del ramal Tigre, de la línea Mitre del tren, y el modernizado sistema de señales en el acceso a Retiro, la cabecera porteña. Así lo indicaron desde Trenes Argentinos, en referencia a una de las principales intervenciones ferroviarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), enmarcada dentro del régimen de Emergencia Ferroviaria declarado por el Gobierno Nacional.

Las tareas requieren interrumpir el servicio en el ramal Tigre, de modo que los trenes del ramal circularán únicamente hasta las estaciones previas, mientras que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre limitarán su recorrido hasta Belgrano R, sin llegar a la terminal ubicada en el centro porteño.

Tal como señalaron desde la empresa, la programación contempla la intervención en vías, alcantarillas y sistemas de señalización en sectores clave de la traza ferroviaria, que forma parte del corredor más transitado de toda la red de trenes urbanos.

Desde febrero de 2024, la compañía estatal ferroviaria puso en marcha el recambio de materiales en más de 18 kilómetros de vías existentes, esperando concluir la transformación de 40 kilómetros de trazado y de 47 kilómetros de tercer riel.

El programa contempla tareas sobre 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales y una serie de trabajos focalizados: el reemplazo de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la modernización de 23 aparatos de vía y la revisión de 65 puentes y alcantarillas a lo largo de la traza.

Los equipos técnicos enfrentan el desgaste acumulado durante más de cuatro décadas en durmientes y rieles, situación que obligó en los últimos años a imponer más de 40 sectores con velocidad reducida. Estas limitaciones, señalaron fuentes de la empresa ferroviaria, causan demoras y cancelaciones frecuentes, lo que motivó la decisión de acelerar obras clave para la movilidad de pasajeros y el transporte regional.

El desarrollo de los trabajos nocturnos, que es el formato habitual, no resulta suficiente en zonas de difícil acceso o tramos muy extensos. Por ese motivo, la compañía elige ejecutar las obras más invasivas en fines de semana largos.

Así, los plazos se reducen a un tercio respecto del tiempo habitual en intervenciones parciales. De este modo, la afectación al cronograma regular se concentra en un período definido, permitiendo a los pasajeros reorganizar sus viajes.

Los beneficiarios directos de esta modernización ascienden a más de 50.000 usuarios diarios. Entre ellos se encuentran residentes y trabajadores de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires, que aguardan mejoras en la conectividad y los tiempos de viaje dentro de un área densamente poblada.

Ante eventuales modificaciones por condiciones climáticas adversas, las autoridades recomiendan consultar novedades a través del sitio web oficial (www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades) o mediante la aplicación móvil de Trenes Argentinos, canales donde se actualizará cualquier cambio de último momento vinculado a la circulación durante los días de obra.

Suspendieron el servicio de trenes que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Desde 2023, la interrupción indefinida del servicio de trenes de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca impacta tanto a habitantes de la provincia como del sur del país. Trenes Argentinos tomó esta medida por motivos de seguridad, después de varios descarrilamientos en la zona de Olavarría sobre vías bajo la gestión de Ferro Expreso Pampeano (FEPSA). Hasta el momento, no han logrado la reanudación de los viajes.

El 21 de marzo de 2023, una formación de la empresa estatal salió hacia el sur, pero no logró completar su recorrido según lo previsto: la locomotora, un furgón y dos coches pullman terminaron descarrilando en las cercanías de Olavarría.

A bordo del tren viajaban 247 pasajeros y 19 tripulantes, según reportes oficiales. De acuerdo a La Nueva, medio de Bahía Blanca, aunque aquel accidente no causó heridos, sí resultó determinante para que la prestación quedara suspendida.

En marzo de 2022 ya se había producido un hecho semejante, lo que generó inquietud respecto a la seguridad en ese tramo ferroviario. En esa oportunidad, el tren que venía de Buenos Aires descarriló cerca de la estación Pourtalé, en Olavarría, con más de veinte personas lesionadas, según informó el medio bahiense.

Tras estos acontecimientos, la Justicia ordenó que tanto el Estado como la concesionaria FEPSA llevaran a cabo adecuaciones en la infraestructura y refuerzos en las condiciones de seguridad, como paso previo a la reactivación del ramal.

Los especialistas de cargas de Trenes Argentinos revisaron el estado de las vías luego de los siniestros y concluyeron que no era posible asegurar condiciones mínimas para la circulación de trenes de pasajeros.

La magnitud de las obras necesarias supera la capacidad del operador estatal, y solo podría reanudar el servicio si la concesionaria autoriza el paso nuevamente. Hasta la fecha, no se han iniciado los trabajos ni se ha concretado inversión alguna.