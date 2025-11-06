Sociedad

Mendoza: un grupo de ecologistas realizó una limpieza en las rocas de montaña para borrar grafitis

Los voluntarios de la Fundación Pro Montaña limpian sitios históricos y áreas protegidas con el objetivo de recuperar el patrimonio natural de la Cordillera de los Andes

Guardar
Mendoza busca devolverle la pureza a la cordillera y recuperar el patrimonio natural

En el corazón de la provincia de Mendoza, donde la montaña marca el pulso del paisaje y del turismo, un grupo reducido de voluntarios sostiene una tarea constante y sin estridencias: eliminar las huellas del vandalismo ambiental y recuperar espacios naturales afectados por pintadas, basura y abandono. Desde hace tres años, la Fundación Pro Montaña lleva adelante intervenciones que apuntan a restaurar sectores de alto valor ecológico y cultural en distintas zonas.

La próxima acción se desplegará en la Ruta Provincial 52, el antiguo camino que conecta la Reserva Villavicencio con Uspallata, en plena cordillera. Allí, integrantes de la organización pondrán en marcha una nueva jornada del operativo “Que sea montaña”, con el que buscan recuperar el aspecto original de los senderos andinos y fomentar el respeto por el entorno natural. No es un operativo más: se trata de una ruta histórica que atraviesa un área protegida y forma parte del patrimonio de la región.

Cada jornada implica trasladar agua, arena, equipos de hidroarenado, productos especiales para remover pinturas sin dañar la roca y soportar largas horas de actividad física en altura.

El equipo llega a zonas donde no lo hacen las cuadrillas oficiales. No solo limpian: también concientizan. Desde su creación, la fundación intervino en lugares tan diversos como el Cerro de la Gloria, plazas céntricas y zonas arqueológicas protegidas.

La Fundación Pro Montaña realiza
La Fundación Pro Montaña realiza operativos de limpieza en sitios naturales afectados por vandalismo en Mendoza

En diálogo con el programa “Tenés que saberlo”, por Radio Pos 92.1, el presidente de la fundación, Claudio Mellimaci, repasó los orígenes de la iniciativa y el trasfondo personal que la impulsó: “La Fundación Pro Montaña nace hace poco más de tres años. Yo antes lo hacía en silencio, hice la fundación para poder tener un marco legal y poder juntar fondos para hacer esto que no es barato”, explicó. Luego agregó: “Tiene que ver con mi vida personal, un punto de inflexión: me dio un infarto, la pandemia me llevó todo, tenía dos empresas. Como vi que ya no iba a ser ni millonario ni nada, decidí ser feliz”.

La fundación también intervino en sitios como la Cascada de los Berros, un sendero ubicado frente a la central hidroeléctrica Álvarez Condarco, donde Mellimaci asegura haber bajado más de media tonelada de basura. “Yo limpié las pintadas que había ahí y levanté toda la basura. Cuando digo yo, es con mi familia, después con mi grupo de running”, detalló.

La acción ciudadana se potencia con pequeños gestos. Hace unas semanas, un joven registró en video a una pareja que rayaba rocas en Potrerillos. Las imágenes se viralizaron y, días después, fue la Fundación Pro Montaña quien quitó los grafitis. Mellimaci opinó sobre el episodio: “Metieron la gamba, listo, les tocó a ellos. Pero bueno, obviamente que está recontra capitalizado hoy día y con toda la sinergia de los medios”.

El impacto del vandalismo en zonas naturales va más allá de lo visual. En lugares como el Cerro El Tunduqueral, los grafitis afectaron petroglifos prehispánicos de valor arqueológico. Cada intervención sobre las rocas genera erosiones que modifican estructuras geológicas formadas durante siglos. Además, los productos utilizados para pintar, como aerosoles o solventes, se filtran en el suelo, afectando líquenes, microorganismos y vegetación autóctona.

El equipo utiliza herramientas especializadas
El equipo utiliza herramientas especializadas para remover pintura sin dañar las formaciones rocosas

Limpiar estas marcas requiere tiempo y conocimiento técnico. Algunos colores son particularmente difíciles de remover. “Los colores más aguerridos de sacar son los violáceos. No sé por qué. El más fácil es el amarillo, siendo un color primario. Igual todos cuestan”, explicó Mellimaci. Y añadió, entre risas: “Ni hablar de todas las banderas de Boca que he sacado. Soy bostero, pero no me pinten más la montaña con Boca que cuesta sacarla”.

Para Mellimaci, la conciencia ambiental también se puede fortalecer con herramientas cotidianas. “Lo que hizo este pibe la semana pasada fue prevención ambiental”, señaló sobre el joven que filmó el acto vandálico. “Vos salís a la calle y te podés olvidar la plata, lo que sea, pero el celular no te lo olvidás en tu casa. Con ese mismo celular, denunciás con una imagen, con un video y llamando al 911, el daño a la naturaleza”, sostuvo. Y agregó un ejemplo claro: “Ves un camión que está derramando seis metros cúbicos de basura al costado del acceso, le sacás una foto, le hacés un video sin exponerte, lo subís y ese camión tiene un dominio. Este dominio tiene un dueño y ese dueño va a tener que dar explicaciones”.

También hizo referencia a otras formas de contaminación, como la auditiva. “Un caso puntualísimo son las motos con sus escapes modificados. Yo tengo una familia donde tenemos chicos autistas y los matan. Cuando pasa uno de estos locos en la 110 con el escape ese, se revientan la cabeza contra el parabrisas porque no soportan el ruido”, señaló.

En las inmediaciones del Gran Mendoza, Mellimaci enumeró varias opciones de senderismo gratuitas: el Cerro Arco para quienes viven en Las Heras, los caminos de Chacras de Coria para residentes de Godoy Cruz o Luján, y el Parque Deportivo de Montaña, un espacio que calificó como “el único que está organizado”. En sus palabras: “Sale más barato ir al sendero que ir al psicólogo, al psiquiatra o tomar pastillas para la presión. Calzate las zapatillas y veníte a transpirar. Lo tenés para ser gratis, no tenés que pagar cuota, ingreso, nada”.

Temas Relacionados

MendozaDique potrerillosGrafitisÚltimas noticias

Últimas Noticias

De empleado del Hospital de Niños de La Plata a ser detenido por vender drogas: la caída de “Fer, El Patrón”

Fernando Pistone (32) está acusado de dedicarse al narcomenudeo y de usar la fachada de un kiosco en Los Hornos para encubrir la actividad. Al allanarlo, la Policía le secuestró cuadros y gorras alusivos a Pablo Escobar

De empleado del Hospital de

Un hombre de 84 años fue embestido por un colectivo cuando cruzaba la calle: el momento del impacto

Ocurrió en Córdoba. La víctima fue trasladada al Hospital Italiano, donde recibió diagnóstico de traumatismo en una pierna y en el cráneo

Un hombre de 84 años

Misterio en Villa Luro: hallaron a una mujer y a su hija muertas en su casa e investigan si fueron asesinadas

Una vecina alertó a las autoridades porque no las veía desde hacía unos días

Misterio en Villa Luro: hallaron

El camarógrafo que filmó a Makintach en el juicio por Maradona declaró en el jury: “Me dijeron que me enfocara en ella”

Jorge Huarte fue el quinto testigo de la primera jornada y dio detalles del trabajo para el que fue contratado. Aseguró que lo llamaron para un documental sobre la jueza. Qué revelaron los otros testimonios

El camarógrafo que filmó a

La buscaban por un robo en España desde hacía más de una década y la atraparon en Mendoza: fue extraditada

Es chilena y tiene 33 años. Tenía pedido de captura internacional por un asalto ocurrido en la localidad catalana de Manresa en 2012

La buscaban por un robo
DEPORTES
El contundente pronóstico de Franco

El contundente pronóstico de Franco Colapinto sobre el Superclásico entre Boca y River

Uno de los rivales de Argentina en la Billie Jean King Cup anunció bajas y apostará por jugadoras sin experiencia

Conmoción en la NFL: una figura de los Dallas Cowboys fue hallada muerta tras una persecución policial

Del enorme elogio de Juanfer Quintero a Gallardo al fuerte mensaje de Paredes: las figuras de River y Boca palpitaron el Superclásico

Dibu Martínez y un hincha de Racing: los argentinos candidatos a los premios The Best y la polémica con Julián Álvarez

TELESHOW
Antonela Roccuzzo se suma a

Antonela Roccuzzo se suma a la moda circular: vende su ropa de lujo para ayudar a la educación

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El fogoso idea y vuelta de la China Suárez y Mauro Icardi: “El mejor profesor”

Eduardo Costantini compartió un paseo en familia por Filadelfia y contó que prestó obras de su colección para una muestra en esa ciudad

Jimena Barón canta y baila para su hijo Arturo

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Así se vivió el México Digital Summit: un evento para transformar la visión digital de México

Israel culminó su campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

El gobierno de Brasil lanzó un fondo internacional para proteger los bosques tropicales del mundo y atraer inversiones