Nati Jota contó el importante cambio que dará a partir de ahora: “Nos vemos en otra vida”

Nati Jota contó el paso trascendente que dará en su vida: "Gracias" (Video: Instagram)

Durante años, los anteojos formaron parte de la identidad de Nati Jota. No solo le permitieron ver mejor, sino que se convirtieron en un sello personal, un accesorio inseparable que la acompañó en cada etapa de su carrera. Ahora, la periodista, conductora e influencer decidió dar un paso importante: dejará de usarlos para someterse a una cirugía refractaria que le permitirá corregir su miopía. El anuncio, realizado en el programa de Olga y replicado en sus redes sociales, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida y motivó una emotiva carta de despedida a esos anteojos que tanto significaron para ella.

La decisión de Nati Jota no surgió de una presión estética, sino de una búsqueda de comodidad y bienestar personal. En su carta, compartió recuerdos de su infancia y la influencia de su madre: “Otra vez pienso en la Nati de doce a la que la mamá le decía que la vida no es un desfile de modas y que si tenía que usar los anteojos para ver bien, los usara. Ahora es al revés, y hoy decido someterme a este cambio porque la vida no es un desfile de modas y no voy a resignar comodidad por un miedo estético”. Con estas palabras, la conductora agradeció a sus anteojos por haberle permitido ver durante tantos años, por haber sido parte de momentos clave de su vida, como su cobertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y por haberle dado un distintivo cuando no estaban de moda. El gesto final, al dejar los lentes sobre la mesa y retirarse del estudio, simbolizó el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Nati Jota leyo al aire de Olga una carta que escribió sobre sí misma en la nueva etapa que comenzará sin anteojos (X)

La carta de despedida, leída al aire, estuvo cargada de gratitud y humor. Nati Jota recordó cómo, con el tiempo y los canjes, los anteojos pasaron de ser un simple instrumento a convertirse en decenas de pares, algo impensado para la adolescente que solo podía acceder a los modelos básicos que podía adquirir su familia. “Gracias, queridos anteojos, que con el tiempo y los canjes se convirtieron en decenas de pares, que la Nati que sufría por los feos que cubría la prepaga no hubiera ni soñado. Gracias por participar de esa cadena de motivos que hoy me traen hasta acá”, expresó. También evocó el papel de los anteojos en su vida pública, desde su primer trending topic hasta su consolidación como figura reconocible. Con ironía, se despidió de la posibilidad de ser “la rubia exanteojos o la rubia sin más”, y aclaró: “Tampoco soy tan rubia, la verdad. Es cierto”.

Nati Jota mostró su rostro sin anteojos, en la nueva etapa que comenzará a partir de ahora (X)

Hace un año, la influencer aprovechó para reflexionar sobre la autoimagen y las inseguridades que la acompañan. Durante sus vacaciones en la Isla de Capri, compartió en redes sociales su incomodidad con ciertos aspectos de su cuerpo, como la apariencia de sus piernas al tomar sol. “¿Yo tengo rotas las rodillas? Siento que Pampita cuando toma sol no le quedan los pies para afuera”, escribió junto a una foto de sus piernas cubiertas de arena. Estas confesiones, lejos de buscar compasión, abrieron un espacio de diálogo sobre la autoaceptación y la presión de los estándares de belleza.

Desde Italia, Nati Jota reflexionó sobre los cánones sociales de belleza (Instagram)

La relación de la influencer con su imagen pública también se refleja en su reacción a los elogios que recibe. En una publicación reciente en la plataforma X, expresó su molestia ante los comentarios que la calificaron por su belleza. “Me jode que me digan sos hermosa. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”, escribió. La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar: algunos intentaron halagarla de otras maneras, como quien le dijo “qué hermoso cerebro tenés”, a lo que ella respondió con humor: “Sí, siempre mejor lo inchequeable”. Otros, en cambio, la criticaron por sus reflexiones, y ella replicó con ironía: “Bueno, prefiero hermosa, la verdad”. En ese intercambio, Nati resumió su sentir: “Mi mayor virtud es ser una del montón”.