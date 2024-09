Nati Jota: “Me jode que me digan, sos hermosa”

Nati Jota influencer y conductora de Olga

En una publicación reciente en la plataforma X (antes Twitter), la influencer y conductora Nati Jota expresó su molestia con los continuos elogios a su apariencia física. “Me jode que me digan sos hermosa”. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”, escribió Jota en su cuenta.

La publicación generó rápidamente una ola de respuestas entre sus seguidores. Algunos, como el usuario Bri Lemoine, intentaron ofrecer elogios alternativos con comentarios como “Bueno, qué hermoso cerebro tenés, ¿mejor así?” a lo que Jota respondió irónicamente: “Sí, siempre mejor lo inchequeable”. Otros usuarios criticaron la publicación de Jota, como Lila que la tildó de “densa”; Jota contestó con ironía: “Bueno, prefiero hermosa, la verdad”.

El debate en las redes sociales no se limitó a comentarios críticos o elogios posibles. Un usuario bajo el seudónimo de HAGOVmultiverso, alineándose con Jota, comentó: “Sos normal”, a lo que la influencer respondió: “Mi mayor virtud es ser una del montón”. No obstante, otros comentarios fueron más duros; por ejemplo, Agus le recomendó a Jota “Conseguite un problema serio”.

En otro contexto, la influencer ha mostrado una imagen diferente en sus redes. También subió recientemente a Instagram al lucir en microbikini off white desde un yate de lujo en la Isla de Capri, en Italia, lo que desató múltiples reacciones y comentarios sobre su espléndida figura. Mientras algunos seguidores enfatizan la importancia de su apariencia física con elogios constantes, otros, incluyéndola a ella, resaltan la necesidad de valorar aspectos más profundos de la personalidad y las capacidades.

Durante su viaje por Italia, la influencer y periodista Nati Jota decidió compartir con sus seguidores una reflexión profunda acerca de sus inseguridades corporales. En una publicación, detalló su incomodidad con la apariencia de sus piernas cuando toma sol en una reposera, afirmando sentirse poco atractiva en esa posición. “¿Yo tengo rotas las rodillas? Siento que Pampita cuando toma sol no le quedan los pies para afuera”, escribió Jota junto a una foto de sus piernas cubiertas de arena.

El viaje, que se había planeado como una escapada relajante y para descansar, se convirtió en una plataforma para abordar temas de autopercepción y autoaceptación. Nati Jota amplió su mensaje hablando de las molestias cotidianas que enfrenta en la playa, mencionando su frustración con la arena. “Por otro lado, siento que me re hincha la arena en lugares, pero a la vez me entrego”, agregó, tratando de restablecerle seriedad a la conversación con un toque de humor.

Más allá de la superficialidad de las molestias que mencionó, Jota cerró su reflexión con una lección que muchas personas comparten sobre la aceptación de situaciones inevitables: “Porque aunque hagas todo prolijo vas a perder contra la arena y viste como es, si no podes con tu enemigo, únete a él”.

Este tipo de debates no es nuevo para Nati, desde sus redes genera muchos comentarios y puede conversar con sus seguidores de forma activa. Utiliza sus plataformas en líneas generales para hablar de sus sentimientos, experiencias personales y las comparte públicamente, lo que genera inmediatamente todo tipo de opiniones y reacciones.