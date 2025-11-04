Sociedad

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo azotó al partido de Bolívar: techos volados y árboles caídos

Las autoridades de Urdampilleta, una de las más afectadas, informó que hubo voladuras de techos y calles anegadas. No se registraron heridos

Fuerte actividad eléctrica en la zona (Video: RadioMás Daireaux)

La localidad de Urdampilleta, en el partido bonaerense de San Carlos de Bolívar, se vio afectada este lunes por un violento temporal que generó voladuras de techos, destrucción de instalaciones deportivas y un prolongado corte de energía eléctrica.

El fenómeno, que comenzó pasadas las 23 horas, dejó calles cubiertas de ramas y cables caídos y provocó la falta de suministro eléctrico en la mayor parte de la población, que se mantuvo como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares, de acuerdo con datos recabados por LaNoticia1.com.

La severidad del fenómeno climático azotó con mayor gravedad sobre el club Torrecita Pádel, cuyas instalaciones quedaron totalmente destruidas. Además, se reportó el derrumbe de una vivienda y múltiples daños estructurales en al menos 40 casas del casco urbano, como informó el Municipio de Bolívar. En otras áreas, la caída de árboles y postes complicó el acceso a sectores afectados, según precisó FM Signos.

Se registraron al menos 40 techos volados (Foto: Presente Noticias)
Las calles quedaron anegadas debido a la fuerte caía de agua en poco tiempo (Foto: Presente Noticias)

Previo al temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había difundido un alerta de nivel amarillo para el centro de la provincia de Buenos Aires, que fue ajustado a naranja durante la tarde noche producto del avance de las tormentas. El episodio se caracterizó por intensas lluvias en cortos períodos y caída de granizo en algunos puntos, del tamaño de un huevo.

Desde el municipio, el intendente Marcos Pisano, con el apoyo de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, coordinaron las tareas de asistencia junto a los bomberos, policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana. En tanto, personal de la Cooperativa Eléctrica local avanzó con la interrupción del servicio eléctrico.

Se cayeron ramas y árboles (Foto: X @cindymfernandez)
Cayeron piedras de gran tamaño (Foto: Presente noticias)

Como parte de las medidas adoptadas, una institución de salud fue habilitada como centro de evacuación. En simultáneo, se registró una pérdida de gas en una vivienda, lo que demandó la intervención de la empresa proveedora y bomberos voluntarios, según indicó la estación radial mencionada.

Las autoridades locales confirmaron que, pese a la magnitud de los daños materiales, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

A través de un comunicado, la Municipalidad había anticipado las medidas de protección para los vecinos. “Ante el alerta meteorológico que rige en la localidad de Urdampilleta solicitamos a la comunidad extremar medidas de precaución evitando la circulación”. “La localidad se encuentra sin servicio eléctrico debido a la interrupción del mismo por parte de la Cooperativa Eléctrica como medida preventiva y a la caída de postes en diferentes lugares”, añadieron.

Tormenta en la zona de "La Irenita" (Video: RadioMás Daireaux)

Respecto a los destrozos, las autoridades detallaron que “hasta el momento se relevaron aproximadamente 40 techos, no se registran víctimas ni heridos y el Hospital Juana de Miguens fue dispuesto por el intendente como centro de evacuación, ya que posee conectividad para permitir comunicaciones mediante antena y autonomía energética”.

Ante este panorama pusieron a disposición una línea telefónica para ser asistidos en caso de urgencias. “Comunicarse al 2314-474949 para atención a vecinos de la localidad, ya que líneas de emergencia se encuentran fuera de servicio debido al temporal”, remarcaron.

Temporal Bolívar

El temporal también alcanzó a la localidad vecina de Daireaux, provocando la caída de árboles en distintos puntos y donde al menos un vehículo resultó dañado tras ser aplastado por uno de ellos, tal como reportó Diario La mañana.

Alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (Foto: SMN)

En tanto, el organismo nacional del clima mantiene una advertencia de nivel naranja para las localidades de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó. El alerta por fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se extendió para toda la zona centro sur y oeste de la provincia de Buenos Aires desde la madrugada del martes hasta la tarde. Sin embargo, se espera que la intensidad del fenómeno descienda conforme pasen las horas.

El área se encuentra bajo alerta por tormentas fuertes o localmente severas, con previsión de abundante acumulación de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posibles episodios de caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse cifras superiores a las previstas.

