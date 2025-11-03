Sociedad

Tras un lunes de verano, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el AMBA

Un frente frío avanza de sur a norte y genera inestabilidad en gran parte del país. Se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y viento fuerte en al menos ocho provincias

Guardar
Fotografía: Maximiliano Luna
Fotografía: Maximiliano Luna

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a sectores de al menos ocho provincias. La advertencia que está vigente para este martes, incluye a todo el territorio de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se prevén lluvias de variada intensidad, ráfagas intensas, posible caída de granizo y grandes acumulados de agua en cortos períodos.

Según el informe difundido por Meteored, durante los primeros días de la semana un frente frío comenzó a avanzar de sur a norte sobre el país, provocando una inestabilidad generalizada en vastas regiones del centro y norte argentino. Esta dinámica atmosférica dio lugar a un escenario de tiempo muy variable, con oscilaciones térmicas marcadas y fenómenos meteorológicos de interés para gran parte del territorio nacional.

En lo que respecta al martes, las zonas más comprometidas por las condiciones meteorológicas adversas se concentran en la región pampeana, que permanece bajo vigilancia meteorológica por la posibilidad de tormentas localmente intensas. En concreto, el SMN identificó áreas bajo nivel de alerta amarilla, lo que implica fenómenos que podrían tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En tanto, parte de PBA con alerta naranja, que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente

De acuerdo al pronóstico, el avance del frente frío sobre estas provincias podría generar tormentas con características puntualmente intensas, acompañadas de abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, rachas de viento y granizo en forma localizada. En varios casos, se espera que las lluvias sean copiosas en cortos lapsos de tiempo, lo que incrementa la posibilidad de anegamientos en zonas urbanas o rurales.

La región pampeana se encuentra
La región pampeana se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas con abundante caída de agua

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes también se presenta inestable, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza entre el 40% y el 70% durante la tarde, según el pronóstico extendido. La temperatura máxima está prevista en 25 grados, con viento predominante del norte. Hacia la noche, la inestabilidad persistiría, aunque con menor intensidad.

Para el miércoles, se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en CABA y alrededores, con un marcado descenso de la temperatura y un cielo parcialmente nublado. No obstante, este alivio sería temporal.

Según el mismo informe, a partir del jueves comenzaría nuevamente a ingresar aire húmedo desde el norte, lo que podría reactivar la formación de tormentas, principalmente sobre el oeste del país.

Este patrón de circulación atmosférica —según explicaron desde Meteored— es característico de años influenciados por el fenómeno climático conocido como La Niña, que tiende a favorecer las precipitaciones en el oeste argentino y a reducirlas en el este. Aunque la presencia de La Niña aún se considera incipiente, sus primeros efectos ya comienzan a evidenciarse en el comportamiento regional de las lluvias.

La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires presenta probabilidad de tormentas durante la tarde y noche del martes

Durante el resto de la semana, la atención se desplazará progresivamente hacia el noroeste y el oeste del país. Se prevén precipitaciones de importancia en San Juan, Mendoza, La Rioja y el oeste de Córdoba, mientras que también podrían registrarse chaparrones aislados en zonas del oeste de La Pampa.

El viernes, el sistema de inestabilidad se moverá hacia el noreste, afectando a Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Misiones, donde se anticipa una nueva ronda de lluvias con actividad eléctrica frecuente y acumulados relevantes.

El panorama general se presenta como una semana “muy dinámica”, con cambios térmicos frecuentes y distribución irregular de las precipitaciones. La alternancia entre calor y descensos de temperatura será una constante, en un contexto donde la circulación atmosférica no logra estabilizarse. Aunque por el momento no hay señales contundentes de un patrón persistente asociado a La Niña, los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución meteorológica durante el mes de noviembre.

Temas Relacionados

SMNTormentasAlerta amarillaAMBACiudad de Buenos AiresClimaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El crimen del cadete de Policía en el penal de Florencio Varela: tenía más de 25 lesiones en el cuerpo y creen que lo asfixiaron

Cristian Moyano, de 24 años y boxeador, estaba preso por una denuncia de abuso sexual de una compañera de la escuela de la Federal. Son cinco los agentes del SPB imputados por el homicidio con alevosía y ensañamiento

El crimen del cadete de

Los videos de la tragedia de José C. Paz: así fue el choque que destrozó a una familia y dejó a tres niños huérfanos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de Michael Jean Carballo (23), quien manejaba la camioneta que provocó el siniestro vial y mató a un matrimonio. IMÁGENES SENSIBLES

Los videos de la tragedia

Allanaron un escuadrón de Gendarmería y la casa de un comandante tras el secuestro de 160 kilos de cocaína

Los procedimientos se hicieron en las oficinas de la unidad 52 de Tartagal. Por la causa ya había dos imputados pertenecientes a esa Fuerza

Allanaron un escuadrón de Gendarmería

Brutal pelea durante una noche de picadas ilegales en Berisso: motoqueros desmayaron un hombre a patadas

Cerca de las tres de la mañana del domingo, unas cuarenta motos se reunieron en la avenida Montevideo y generaron un estruendo que terminó con una gresca a metros del centro de monitoreo municipal

Brutal pelea durante una noche

Se quedó dormida en una fiesta y un ciudadano chino apodado “Chen” la violó: cómo lo atraparon

La Policía de la Ciudad lo halló en Florencio Varela. La investigación para poder identificarlo

Se quedó dormida en una
DEPORTES
Pelé lo definió como “el

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

Dolor en el fútbol argentino: murió Daniel Willington, gloria de Vélez Sarsfield y Talleres

La fuerte sentencia con la que Ancelotti se refirió a la nueva ausencia de Neymar entre los convocados de Brasil

TELESHOW
María Belén Ludueña confirmó que

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales