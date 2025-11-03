Sociedad

Un hombre murió tras descompensarse mientras hacía actividad física en una plaza de La Plata

El hecho fatal ocurrió en la Plaza España, ubicada en la Avenida 7 y 66

Guardar
La Policía de La Plata
La Policía de La Plata trabaja en Plaza España donde un hombre murió al descompensarse cuando hacia actividad física (El Día)

En la tarde del domingo, un hombre murió repentinamente en los alrededores de Plaza España, en La Plata, después de sufrir una descompensación mientras practicaba actividad física.

Los hechos, que movilizaron a transeúntes y personal de emergencias, tuvieron lugar cerca de las 17:10 en el parque ubicado en la intersección de Avenida 7 y 66.

La rápida intervención de personas que circulaban por el lugar permitió que, en los primeros instantes, la víctima recibiera maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según confirmó la Policía de La Plata. Las acciones se mantuvieron hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia, aunque los esfuerzos fueron en vano.

El reporte oficial indicó que el personal del SAME, bajo la coordinación de la doctora Paula Suárez en el móvil N.º 12, tomó el control de la reanimación médica, según informó el portal LaBuenaInfo.

La víctima aún no pudo
La víctima aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

El caso, investigado bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 del Departamento Judicial La Plata, que ahora intenta identificar al fallecido y determinar las circunstancias exactas del episodio.

Entre los objetos recogidos en la escena, los efectivos reportaron la presencia de lentes, auriculares, un reproductor MP3 y un juego de llaves junto a la víctima. Según la información policial, la falta de documentación y de elementos que permitieran una identificación inmediata dificultó los primeros pasos del procedimiento.

Una mujer de 34 años murió en un gimnasio mientras hacía ejercicio

Una mujer de 34 años falleció en un gimnasio de Mar del Plata mientras realizaba ejercicios. La víctima, Solange Ábalos, madre de cuatro hijos, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de gran magnitud, de acuerdo con los resultados de la autopsia incorporados a la investigación judicial.

El episodio sucedió en julio en un establecimiento cercano a la avenida Colón, donde Solange y su compañera, Marina, habían decidido reiniciar el entrenamiento tras varios años de inactividad. Ambas, madres de cuatro hijos, habían comunicado a los instructores su prolongada ausencia de la práctica deportiva, por lo que recibieron ejercicios de baja intensidad.

Solange Ábalos saca una foto
Solange Ábalos saca una foto en el gimnasio junto a su amiga Marina, que contó cómo se produjo el deceso

Marina relató a Infobae que la motivación de Solange era recuperar su estado físico: “Ella quería empezar el gimnasio. Entonces me dijo que no quería ir sola. Empezamos hace unos ocho o nueve días. Les dijimos a los profes que hacía muchos años que no hacíamos gimnasia porque las dos tenemos cuatro hijos. Entonces nos dieron ejercicios super suaves“.

La rutina de la mañana transcurrió con normalidad hasta que, durante la tercera serie de un ejercicio, Solange manifestó un dolor intenso en la cabeza. “Cuando estábamos por la tercera, ella estaba sentada, me agarró del brazo y me dijo: ‘Tengo un tirón en la cabeza’. Pensé que era una broma, pero cayó al piso”, recordó Marina, aún conmocionada por lo sucedido.

En ese momento, el cuerpo de Ábalos comenzó a mostrar signos de asfixia y se tornó morado, mientras los presentes intentaban asistirla.

El personal del gimnasio, que contaba con área protegida, activó el protocolo de emergencia y solicitó una ambulancia. Mientras tanto, el profesor intentó reanimarla siguiendo instrucciones desde su teléfono móvil.

“Respiraba, pero como ahogada. Pasaron unos minutos y dejó de hacer fuerza. Le tocamos la garganta, las manos, y nos dimos cuenta de que no estaba respirando”, detalló Marina.

Los médicos arribaron poco después y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron restablecer los signos vitales de la víctima.

La autopsia, realizada en las horas posteriores al fallecimiento, determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de gran magnitud y origen orgánico.

Solange había dejado a sus hijos en la casa de su madre antes de dirigirse al gimnasio, y ese día en particular, había llegado más temprano porque era el cumpleaños de su mamá. “Me pasó a buscar a las 8.57. Llegamos 9 y cuarto. Ella fue a la cinta, yo a la bici. Después hicimos otro ejercicio. Había que hacer tres series de quince”, relató Marina, reconstruyendo los últimos momentos compartidos.

Temas Relacionados

hombreactividad físicaplazaLa PlataÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Atraparon a dos hermanos narcos en Chaco con 30 kilos de marihuana

Ambos fueron detenidos en un procedimiento que se llevó a cabo en la localidad de Juan José Castelli. Hay dos prófugos

Atraparon a dos hermanos narcos

Asaltaron a otro conductor de aplicación de viajes en La Plata bajo la modalidad del falso viaje

El joven de 26 años fue golpeado por un falso cliente que le robo la moto con la que trabaja. Ocurrió en la calle 163 entre 520 y 521 de la localidad de Melchor Romero

Asaltaron a otro conductor de

Condenaron a 10 años de prisión a un joven por dos ataques que dejaron cuatro heridos en Rosario

Los hechos sucedieron en los primeros días de noviembre del año pasado en el Parque Oeste

Condenaron a 10 años de

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

Robaron a un jubilado en

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo estará el tiempo el resto de la semana

El cambio en el pronóstico muestra una semana marcada por la inestabilidad en el AMBA con solo un día sin lluvias y temperaturas en descenso que alcanzarán una mínima de 11 grados el jueves

Cuándo vuelven las lluvias al
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Amistades tóxicas: cómo detectarlas y

Amistades tóxicas: cómo detectarlas y proteger tu bienestar

Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas