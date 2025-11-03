Un hombre murió tras descompensarse mientras hacía actividad física en una plaza de La Plata

La Policía de La Plata trabaja en Plaza España donde un hombre murió al descompensarse cuando hacia actividad física (El Día)

En la tarde del domingo, un hombre murió repentinamente en los alrededores de Plaza España, en La Plata, después de sufrir una descompensación mientras practicaba actividad física.

Los hechos, que movilizaron a transeúntes y personal de emergencias, tuvieron lugar cerca de las 17:10 en el parque ubicado en la intersección de Avenida 7 y 66.

La rápida intervención de personas que circulaban por el lugar permitió que, en los primeros instantes, la víctima recibiera maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según confirmó la Policía de La Plata. Las acciones se mantuvieron hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia, aunque los esfuerzos fueron en vano.

El reporte oficial indicó que el personal del SAME, bajo la coordinación de la doctora Paula Suárez en el móvil N.º 12, tomó el control de la reanimación médica, según informó el portal LaBuenaInfo.

La víctima aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

El caso, investigado bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 del Departamento Judicial La Plata, que ahora intenta identificar al fallecido y determinar las circunstancias exactas del episodio.

Entre los objetos recogidos en la escena, los efectivos reportaron la presencia de lentes, auriculares, un reproductor MP3 y un juego de llaves junto a la víctima. Según la información policial, la falta de documentación y de elementos que permitieran una identificación inmediata dificultó los primeros pasos del procedimiento.

Una mujer de 34 años murió en un gimnasio mientras hacía ejercicio

Una mujer de 34 años falleció en un gimnasio de Mar del Plata mientras realizaba ejercicios. La víctima, Solange Ábalos, madre de cuatro hijos, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de gran magnitud, de acuerdo con los resultados de la autopsia incorporados a la investigación judicial.

El episodio sucedió en julio en un establecimiento cercano a la avenida Colón, donde Solange y su compañera, Marina, habían decidido reiniciar el entrenamiento tras varios años de inactividad. Ambas, madres de cuatro hijos, habían comunicado a los instructores su prolongada ausencia de la práctica deportiva, por lo que recibieron ejercicios de baja intensidad.

Solange Ábalos saca una foto en el gimnasio junto a su amiga Marina, que contó cómo se produjo el deceso

Marina relató a Infobae que la motivación de Solange era recuperar su estado físico: “Ella quería empezar el gimnasio. Entonces me dijo que no quería ir sola. Empezamos hace unos ocho o nueve días. Les dijimos a los profes que hacía muchos años que no hacíamos gimnasia porque las dos tenemos cuatro hijos. Entonces nos dieron ejercicios super suaves“.

La rutina de la mañana transcurrió con normalidad hasta que, durante la tercera serie de un ejercicio, Solange manifestó un dolor intenso en la cabeza. “Cuando estábamos por la tercera, ella estaba sentada, me agarró del brazo y me dijo: ‘Tengo un tirón en la cabeza’. Pensé que era una broma, pero cayó al piso”, recordó Marina, aún conmocionada por lo sucedido.

En ese momento, el cuerpo de Ábalos comenzó a mostrar signos de asfixia y se tornó morado, mientras los presentes intentaban asistirla.

El personal del gimnasio, que contaba con área protegida, activó el protocolo de emergencia y solicitó una ambulancia. Mientras tanto, el profesor intentó reanimarla siguiendo instrucciones desde su teléfono móvil.

“Respiraba, pero como ahogada. Pasaron unos minutos y dejó de hacer fuerza. Le tocamos la garganta, las manos, y nos dimos cuenta de que no estaba respirando”, detalló Marina.

Los médicos arribaron poco después y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron restablecer los signos vitales de la víctima.

La autopsia, realizada en las horas posteriores al fallecimiento, determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de gran magnitud y origen orgánico.

Solange había dejado a sus hijos en la casa de su madre antes de dirigirse al gimnasio, y ese día en particular, había llegado más temprano porque era el cumpleaños de su mamá. “Me pasó a buscar a las 8.57. Llegamos 9 y cuarto. Ella fue a la cinta, yo a la bici. Después hicimos otro ejercicio. Había que hacer tres series de quince”, relató Marina, reconstruyendo los últimos momentos compartidos.