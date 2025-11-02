Sociedad

Tragedia en Córdoba: un hombre murió calcinado tras chocar y quedar atrapado en su camioneta

Un utilitario se incendió por completo luego de impactar contra una columna de hormigón en Ruta 5, cerca de la localidad de Los Cedros

Un hombre murió en Córdoba tras quedar atrapado en el interior de su Peugeot Partner, que se incendió por completo luego de un violento choque contra una columna de hormigón.

El siniestro ocurrió en la Ruta 5, a la altura de Los Cedros, durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el reporte policial, el accidente se produjo a las 3.15 cuando el conductor perdió el control de su vehículo utilitario y terminó impactando de manera frontal contra una columna de hormigón. Las causas que provocaron la pérdida de control aún permanecen bajo investigación, y hasta el momento no se logró determinar qué originó el accidente.

El impacto fue de tal magnitud que el utilitario quedó completamente destruido. Tras la colisión, el vehículo comenzó a arder y el conductor, que no pudo salir del habitáculo, falleció calcinado. La víctima todavía no fue identificada.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, encontraron el vehículo envuelto en llamas y al conductor atrapado en su interior. El personal médico constató el fallecimiento en el sitio del accidente, mientras que los Bomberos Voluntarios trabajaron durante la madrugada para extinguir el fuego que consumió la totalidad del automóvil.

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos que llevaron al conductor a perder el control del vehículo, así como para identificar a la persona fallecida.

Por otro lado, en la misma provincia también se desató otro incendio. En la madrugada de este domingo se desató un foco ígneo en una vivienda de barrio Estación Flores, que movilizó a los bomberos de la Policía de Córdoba, quienes lograron controlar la situación antes de que se produjeran daños personales. El siniestro, que se originó en el sector del dormitorio de una casa situada en la calle Tirana al 4400, afectó una superficie de aproximadamente doce metros cuadrados y provocó daños materiales considerables.

Incendio en una casa de Córdoba

El fuego consumió parte del mobiliario y varios electrodomésticos, además de causar el desprendimiento del revoque de las paredes. La intervención de los bomberos, que utilizaron la línea propia del móvil asignado al operativo, permitió extinguir las llamas y evitar que el incendio se propagara a otros ambientes.

En el momento del incidente, el propietario de la vivienda, un hombre de treinta y ocho años, se encontraba en el lugar. Personal del servicio de emergencias 107 lo asistió en el sitio, aunque no fue necesario su traslado, ya que no presentaba lesiones. La rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores y permitió restablecer la seguridad en la zona afectada.

El viernes pasado, en el Parque Industrial Polo 52, se incendió una fábrica metalúrgica y quedó devastada, luego de que las llamas consumieran sus instalaciones y destruyeran toda la maquinaria y herramientas. El siniestro movilizó a personal de la Dirección Bomberos, quienes desplegaron un operativo intenso para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del parque industrial.

A pesar de la magnitud del incendio y de la destrucción total de los bienes materiales, las autoridades confirmaron a Infobae que no hubo personas heridas durante el incidente. El trabajo coordinado de los bomberos permitió controlar el foco ígneo y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en las inmediaciones.

Actualmente, los equipos especializados se encuentran abocados a investigar las causas que originaron el siniestro, con el objetivo de esclarecer cómo se inició el fuego en la planta metalúrgica y prevenir futuros episodios similares.

