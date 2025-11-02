Sociedad

Chocó contra dos casas en Córdoba y su familia atacó a la Policía

Ocurrió en el barrio Los Plátanos. El conductor, que tenía aliento alcohólico, pero no se conoció si estaba borracho, perdió el control del auto. Los agentes repelieron la agresión con gas pimienta

Guardar
El auto impactó contra portones
El auto impactó contra portones y medianeras de dos viviendas en Santa Ana al 3200 en Córdoba

Un auto fuera de control, dos casas dañadas y un incidente con la Policía de Córdoba terminó con gas pimienta en el aire. Todo ocurrió en cuestión de minutos en la ciudad capital, cuando el caos se desató en una tranquila cuadra del barrio Los Plátanos.

El hecho se registró durante la noche de este sábado, cuando un hombre mayor de edad que circulaba en un Renault Sandero Stepway perdió el control del vehículo.

Según informaron fuentes del caso, el auto chocó contra las estructuras frontales de dos domicilios ubicados en Santa Ana al 3200. Producto del impacto, se constataron daños materiales en portones y medianeras, aunque no hubo personas lesionadas.

Pocos minutos después, llegó la Policía al lugar. Allí, la situación se volvió tensa. Familiares del conductor intentaron agredir al personal de la fuerza cordobesa, quienes replicaron los ataques con gas pimienta para dispersarlos.

Mientras tanto, el conductor fue atendido en el lugar por un servicio de emergencias médicas. El diagnóstico inicial fue traumatismo de cráneo leve. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón para una evaluación más profunda.

De acuerdo con el parte policial, durante el procedimiento se detectó que el hombre presentaba halitosis alcohólica, un dato que fue asentado en el informe, aunque no se difundió si el test de alcoholemia dio positivo.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que se encuentra a cargo de la investigación.

Murió calcinado tras chocar y quedar atrapado en su camioneta

Un hombre murió en Córdoba tras quedar atrapado en el interior de su Peugeot Partner, que se incendió por completo luego de un violento choque contra una columna de hormigón.

El siniestro ocurrió en la Ruta 5, a la altura de Los Cedros, durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el reporte policial, el accidente se produjo a las 3.15 cuando el conductor perdió el control de su vehículo utilitario y terminó impactando de manera frontal contra una columna de hormigón. Las causas que provocaron la pérdida de control aún permanecen bajo investigación, y hasta el momento no se logró determinar qué originó el accidente.

El impacto fue de tal magnitud que el utilitario quedó completamente destruido. Tras la colisión, el vehículo comenzó a arder y el conductor, que no pudo salir del habitáculo, falleció calcinado. La víctima todavía no fue identificada.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, encontraron el vehículo envuelto en llamas y al conductor atrapado en su interior. El personal médico constató el fallecimiento en el sitio del accidente, mientras que los Bomberos Voluntarios trabajaron durante la madrugada para extinguir el fuego que consumió la totalidad del automóvil.

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos que llevaron al conductor a perder el control del vehículo, así como para identificar a la persona fallecida.

Temas Relacionados

CórdobaCiudad de CórdobaChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un estudiante de Nutrición que cayó desde un segundo piso de la UBA

El joven de 27 años fue hallado en el pulmón de la escalera del subsuelo tras la caída. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 a cargo de Patricio Lugones

Investigan la muerte de un

Mataron a puñaladas a un futbolista de un club de la localidad santafesina de Pérez durante un cumpleaños

Milton Sosa, de 20 años, fue asesinado esta madrugada y hay dos sospechosos detenidos, que serían padre e hijo. Allegados a la víctima incendiaron la casa de los acusados

Mataron a puñaladas a un

Una ONG denunció que circulan más de 80 mil autos “mellizos” en el país y la mayoría son camionetas

El 80% son utilitarios, 4×4 y Pick Ups, tanto grandes como medianos. Este tipo de delitos suele involucrar a dos bandas delictivas

Una ONG denunció que circulan

Tragedia en Córdoba: un hombre murió calcinado tras chocar y quedar atrapado en su camioneta

Un utilitario se incendió por completo luego de impactar contra una columna de hormigón en Ruta 5, cerca de la localidad de Los Cedros

Tragedia en Córdoba: un hombre

Otra muerte en el fútbol amateur: un hombre de 71 años falleció mientras jugaba un partido en Córdoba

La víctima colapsó repentinamente en una cancha del barrio Don Bosco y fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero no lograron reanimarlo

Otra muerte en el fútbol
DEPORTES
Tras errar un penal, el

Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El show de roces y toques entre Mariano Werner y Julián Santero que encendió la polémica en el TC

Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

TELESHOW
La fiesta de cumpleaños de

La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

INFOBAE AMÉRICA

La Policía británica confirmó que

La Policía británica confirmó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres fue perpetrado por un único agresor

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos