Chocó contra dos casas en Córdoba y su familia atacó a la Policía

El auto impactó contra portones y medianeras de dos viviendas en Santa Ana al 3200 en Córdoba

Un auto fuera de control, dos casas dañadas y un incidente con la Policía de Córdoba terminó con gas pimienta en el aire. Todo ocurrió en cuestión de minutos en la ciudad capital, cuando el caos se desató en una tranquila cuadra del barrio Los Plátanos.

El hecho se registró durante la noche de este sábado, cuando un hombre mayor de edad que circulaba en un Renault Sandero Stepway perdió el control del vehículo.

Según informaron fuentes del caso, el auto chocó contra las estructuras frontales de dos domicilios ubicados en Santa Ana al 3200. Producto del impacto, se constataron daños materiales en portones y medianeras, aunque no hubo personas lesionadas.

Pocos minutos después, llegó la Policía al lugar. Allí, la situación se volvió tensa. Familiares del conductor intentaron agredir al personal de la fuerza cordobesa, quienes replicaron los ataques con gas pimienta para dispersarlos.

Mientras tanto, el conductor fue atendido en el lugar por un servicio de emergencias médicas. El diagnóstico inicial fue traumatismo de cráneo leve. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón para una evaluación más profunda.

De acuerdo con el parte policial, durante el procedimiento se detectó que el hombre presentaba halitosis alcohólica, un dato que fue asentado en el informe, aunque no se difundió si el test de alcoholemia dio positivo.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que se encuentra a cargo de la investigación.

Murió calcinado tras chocar y quedar atrapado en su camioneta

Un hombre murió en Córdoba tras quedar atrapado en el interior de su Peugeot Partner, que se incendió por completo luego de un violento choque contra una columna de hormigón.

El siniestro ocurrió en la Ruta 5, a la altura de Los Cedros, durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con el reporte policial, el accidente se produjo a las 3.15 cuando el conductor perdió el control de su vehículo utilitario y terminó impactando de manera frontal contra una columna de hormigón. Las causas que provocaron la pérdida de control aún permanecen bajo investigación, y hasta el momento no se logró determinar qué originó el accidente.

El impacto fue de tal magnitud que el utilitario quedó completamente destruido. Tras la colisión, el vehículo comenzó a arder y el conductor, que no pudo salir del habitáculo, falleció calcinado. La víctima todavía no fue identificada.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, encontraron el vehículo envuelto en llamas y al conductor atrapado en su interior. El personal médico constató el fallecimiento en el sitio del accidente, mientras que los Bomberos Voluntarios trabajaron durante la madrugada para extinguir el fuego que consumió la totalidad del automóvil.

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos que llevaron al conductor a perder el control del vehículo, así como para identificar a la persona fallecida.