Megaoperativo en La Plata tras una masiva caravana de unas 1000 motocicletas convocadas para un evento de Halloween

La caravana de motos en la ciudad de La Plata y parte del operativo policial (Fotos y videos: @hechosanderecho)

La Noche de Brujas de ayer en la ciudad de La Plata movilizó un masivo despliegue de motocicletas durante la madrugada que generó una ola de preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron maniobras peligrosas, circulación a contramano y un nivel de ruido que alteró la tranquilidad nocturna.

Ante la magnitud del fenómeno, en el cual las autoridades contabilizaron unas mil motos, convocadas para un evento de Halloween, obligó a las autoridades municipales a implementar un megaoperativo que culminó con la incautación de unos 50 vehículos por diversas infracciones.

Todo comenzó cuando residentes de distintos barrios advirtieron el paso de una caravana de motocicletas que avanzaba a alta velocidad.

El incesante paso de motocicletas ayer por la noche en la ciudad de La Plata

En arterias como la Avenida 32 y en las inmediaciones del Parque Alberti, en el cruce de 25 y 38, el ruido era incesante. Haciendo ruido con los caños de escape o bien pasando semáforos en rojo, las imágenes captadas por los vecinos fueron difundidas en redes sociales mostrando a numerosos motociclistas realizar piruetas, circular en contramano y, en varios casos, sin respetar las normas de seguridad, como el uso de casco.

La caravana, que se extendió durante varios minutos y motivó múltiples llamados de alerta al 911, recorrió también la Autopista La Plata-Buenos Aires, la Autovía 2 y la rotonda de Alpargatas, entre otros puntos que abarcaron el sur del conurbano bonaerense.

Operativo y secuestro de 50 motos

Frente a la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad municipal registró rápidamente las grabaciones de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para identificar a los responsables.

La respuesta oficial incluyó un megaoperativo nocturno desplegado en distintos barrios de La Plata, que, según la información suministrada por la Municipalidad a medios locales, derivó en la incautación de unas 50 motos por diversas irregularidades e infracciones.

Voceros de la Comuna detallaron que se realizaron siete procedimientos en puntos estratégicos: la bajada de la Autopista en Diagonal 74 y 120, Villa Elisa a la altura del arco de Camino Centenario, la localidad de San Carlos en 520 y 149, y zonas céntricas como Plaza Moreno, Plaza Malvinas y el Paseo del Bosque.

El operativo de la policía platense

Los procedimientos contaron con la participación de la Guardia Urbana de Prevención, fuerzas provinciales y cerca de un centenar de agentes, según informó la Secretaría de Seguridad.

La magnitud del fenómeno quedó evidenciada en la convocatoria que, de acuerdo con la Secretaría, reunió a motociclistas provenientes no solo de La Plata, sino también de Brandsen, Esteban Echeverría y Florencio Varela. La intervención policial buscó contener el avance de las caravanas y mitigar el impacto que su paso tuvo en la vida nocturna de la ciudad.

Una postal de la caravana nocturna de motos en La Plata

Un residente de La Plata, que se había comunicado con el sitio 0221, compartió registros tomados en 16 y 54, a metros de Plaza Moreno, donde se observa una larga fila de motos y el tránsito interrumpido. En la grabación, una voz comenta: “No termina más”, en referencia a la extensión de la caravana.

Otra vecina aportó imágenes captadas en 143 y 32, donde se aprecia una gran cantidad de vehículos estacionados. El grupo también fue visto en las inmediaciones de Parque Alberti.

Un evento similar en Mar del Plata

También durante la noche del viernes, pero en Mar del Plata, se desplegó una multitudinaria Caravana de Motos bajo el lema “El juego es que no nos atrapen”, que reunió a cientos de jóvenes en la zona sur de la ciudad para celebrar Halloween con una consigna que generó inquietud entre los vecinos.

La convocatoria propuso a los participantes disfrazar sus motocicletas con elementos alusivos a Halloween: máscaras, calabazas, tules de colores y cintas de “Peligro” adornaron los rodados que comenzaron a concentrarse alrededor de la medianoche en la rotonda del Faro, punto de encuentro previamente acordado.

La consigna central consistía en evitar ser interceptados por la Policía o los agentes de Tránsito, lo que implicaba dispersarse a toda velocidad en cuanto detectaran la presencia de patrulleros o móviles oficiales, según detalló el Canal 8 de Mar del Plata.

La caravana de motos en Mar del Plata (@canal8mdp)

De acuerdo con el parte oficial citado por el medio platense, solo se secuestró una moto durante la caravana. El vehículo pertenecía a un joven de 21 años que, tras realizar maniobras de velocidad, perdió el control y cayó al suelo. Aunque no sufrió lesiones, intentó huir del lugar, pero fue detenido en la intersección de Calabria y Castro Barros.

Las autoridades le labraron actuaciones por “Infracción Art. 78 Decreto Ley 8031/73 e Infracción Ley 24449”, además de retenerle la licencia y la motocicleta. Y posteriormente, recuperó la libertad bajo caución juratoria.

El historial de estas caravanas incluye episodios trágicos. A mediados de año, Franco Maiorano, un joven de dieciocho años, falleció tras ser embestido por un Chevrolet Corsa en Fortunato de la Plaza durante una de estas concentraciones. Además, el 27 de julio, otro joven de 19 años perdió la vida mientras realizaba la maniobra conocida como “willy” en avenida Jorge Newbery al 5800.