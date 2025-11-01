“El orgullo vence al odio”, la consigna para la Marcha del Orgullo número 34: horarios y puntos de encuentro

Marcha del Orgullo 2024 (Gustavo Gavotti)

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica convoca este sábado, 1 de noviembre, a la 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025 en lo que será la segunda movilización masiva del colectivo de este año, después de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+ realizada el 1 de febrero en todo el país en repudio al discurso pronunciado por el presidente Milei en el Foro de Davos, en Suiza.

Esta vez, las consignas con las que se agitarán banderas y brillarán los colores son: “¡El orgullo vence al odio!”, “¡Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores!” y “¡Rechazo a los DNU 61 y 62/25!”.

En el documento político difundido por la organización que se leerá mañana, explican cada una de ellas: “El Orgullo vence cada vez que asumimos nuestras identidades, cuando rechazamos el mandato de la vergüenza, cuando expresamos libremente nuestras orientaciones sexuales e identidades de género en el ámbito público. Vence cuando nos visibilizamos en nuestras familias, escuelas, universidades, territorios y trabajos. Vence cuando marchamos, cuando amamos, cuando gozamos. Vence en cada gesto de solidaridad, en cada derecho logrado. Y cómo cada noviembre, desde 1992, el Orgullo vence”, sentencian.

“Exigimos también una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores que han sobrevivido a la persecución estatal”, continúan. “Reconocer es reparar. No aceptamos la condena a la pobreza, la exclusión y la muerte. Y exigimos la derogación de los DNU 61 y 62 de 2025, que cercenan los derechos de acceso a la salud de las adolescencias travestis y trans y niegan la identidad de género a las personas travestis y trans privadas de libertad. ¡Ningún retroceso en nuestros derechos!”.

Marcha Federal Antifascista y Antirracista convocada por colectivos LGTBI+ en rechazo al discurso de odio de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Los decretos emitidos por Javier Milei modifican puntos de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Ejecución de la pena: el 61/25 pone en riesgo el trato digno de las personas trans privadas de libertad y la posibilidad de adaptar su identidad legal sin el cambio de nombre y sexo formal en el DNI. Y el 62/25 impide el acceso de jóvenes menores de 18 años a tratamientos de hormonización y procedimientos médicos vinculados a la transición de género.

Por eso —entre otras razones— las organizaciones convocan a manifestarse “contra las ideologías supremacistas, esas que pretenden dividir la humanidad entre vidas valiosas y vidas descartables. Contra quienes gobiernan con odio, persiguiendo al transfeminismo, a las personas LGBTINB+, a los pueblos originarios, a las comunidades negras y a las comunidades migrantes, a las personas adultas mayores, a la discapacidad, al pensamiento crítico”.

En la marcha los movimientos del colectivo denunciarán “el hambre, los despidos masivos y la persecución de trabajadorxs, en particular a las compañeras travestis y trans amparadas por el cupo laboral que logramos con nuestra lucha”. Pedirán que se cumpla dicho cupo en el Estado, “trabajo digno para todes”. Y propondrán “unir las luchas”: “Convocamos a un gran acuerdo contra los discursos de odio, para defender la vida, frenar la violencia fascista y abrir un horizonte de convivencia democrática”.

El Congreso de la Nación iluminado durante la Marcha del Orgullo 2023 (Charly Diaz Azcue/ Comunicación Senado)

Agenda de actividades

En la Ciudad de Buenos Aires, los movimientos que organizan la Marcha del Orgullo 2025 convocan desde las 10 de la mañana a la Plaza de Mayo para participar de las ferias de emprendedores. A partir del mediodía, en Diagonal Norte y Florida, se instalará el Paseo de la Diversidad y la Resistencia que presentará stands, muestras artísticas y actividades que realizarán las organizaciones LGBTIQNB+, antirracistas y de derechos humanos.

Además, durante la jornada, se llevará a cabo un homenaje a Diana Sacayán, a diez años de su travesticidio, y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, “contra el negacionismo de Estado y en defensa de la democracia”. Participarán las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora —que serán homenajeadas junto con las Abuelas de Plaza de Mayo en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos— H.I.J.O.S. Capital, Nietes y Taty Almeida.

“[Las Madres y Abuelas] fueron quienes abrazaron y apoyaron en vida al activista pionero de nuestro movimiento y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Carlos Jauregui, impulsor de la visibilidad y las primeras marchas del orgullo en Argentina”, dicen desde la organización del evento sobre este homenaje.

Entre las propuestas artísticas de la tarde se presentarán Cabaret Experimental, Camila Kyu, Fedra Dasso, LadyStar (Roberto Kirchoff), el grupo de folklore Diversidad Bolivia en Argentina (DBA), con orquesta en vivo, y Sudor Marika, que celebra su décimo aniversario.

El evento será conducido por Ale Malem, Diana Zurco, Franco Torchia, Joaquín Villa y Emma Serna. Y subirán a tocar, al escenario principal, Ángela Tores, Massacre, Benito Cerati, Ref, Aimel Sali, Thomás Guzmán, Buena Mandinga, Facu Mazzei, Olivia Wald, Dj Alan Fabulous, Nisi, Tuli, Malena Narvay y Dj Jara. Además participarán los ganadores del concurso Tocá en la Marcha que desde hace varias ediciones convoca a artistas independientes como una oportunidad de visibilización. Este año se lucirán Zocine, Alan Lez y La Ferni. Y el coro Voz en Acción Show Choir interpretará Soy lo que soy, de Sandra Mihanovich para coronar la jornada.