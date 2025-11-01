Choque y vuelco en la Ruta 8 a la altura de Exaltación de la Cruz: hay dos heridos, uno de gravedad

Choque y vuelco en la ruta 8 a la altura de Pilar (LN)

Un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control y volcó a la altura del kilómetro 76 de la ruta 8, en Exaltación de la Cruz, dejando dos heridos, uno de ellos en grave estado.

El accidente se produjo luego de que el vehículo chocase contra el guardarraíl, voló por el aire y cayó a 16 metros del pavimento.

En el interior del vehículo se habrían encontrado envases con bebidas alcohólicas

El hecho ocurrió en el ramal Pilar-Pergamino y, según las primeras pericias en el lugar, se detectaron varios recipientes con bebidas alcohólicas adentro del auto, motivo por el cual se aguarda el resultado de la alcoholemia.

Por su parte, Policía vial confirmó que uno de los ocupantes no llevaba cinturón de seguridad. Ambos heridos fueron trasladados al hospital zonal en un operativo de urgencia. Además, la ruta permaneció habilitada ya que el auto quedó fuera de la calzada principal.

Uno de los heridos no tenía colocado el cinturón de seguridad

El vehículo involucrado, que tiene unos diez años de antigüedad, circulaba -según informó LN+- por encima de los 130 km/h.

Noticia en desarrollo...