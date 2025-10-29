Tragedia en Pehuajó: un carnicero chocó de frente contra un camión de gas licuado y murió en el acto

Sebastián Peña Cozzarin, el carnicero de 57 años que falleció en el choque frontal.

Un choque frontal ocurrido este martes en el kilómetro 373 de la ruta nacional 5, a la altura de la ciudad de Pehuajó, provocó la muerte de Sebastián Peña Cozzarin, un reconocido carnicero y comerciante de esa ciudad bonaerense. En tanto, el chofer del camión que circulaba en dirección contraria a la de la víctima resultó ileso, aunque debió ser asistido por un ataque de pánico.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el accidente se produjo entre las 9.30 y 9.45 sobre el kilómetro 373 de la RN 5, donde una camioneta 4x4 y un camión cisterna que transportaba gas propano colisionaron en el tramo comprendido entre Pehuajó y Francisco Madero.

Peña, de 57 años, viajaba solo a bordo de su camioneta en dirección a Madero, mientras que el camión, conducido por un chofer oriundo de Bahía Blanca -también sin acompañantes-, se desplazaba en sentido contrario. Según comunicaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, al llegar al lugar los brigadistas encontraron ambos vehículos con graves daños y constataron que el conductor de la camioneta había fallecido en el acto.

Por su parte, el conductor del camión resultó ileso, aunque debió ser asistido por encontrarse en estado de shock.

Así quedó la camioneta 4x4 de la víctima.

Tras el siniestro, el camión quedó detenido sobre la banquina y representaba riesgo de vuelco debido a la carga de gas, por lo que fue necesario esperar la llegada de una empresa especializada para asegurar la remoción del rodado. Durante varias horas, el tránsito permaneció interrumpido en toda la traza, dada la complejidad de la situación y la imposibilidad de realizar desvíos.

Los bomberos de Francisco Madero trabajaron en la custodia de la zona hasta que el camión cisterna fue retirado sin incidentes adicionales. La circulación en la RN 5 se restableció después de que la carga de gas fuera asegurada por los equipos técnicos.

El hecho motivó el inicio de actuaciones judiciales por homicidio culposo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, quien trabaja para determinar las responsabilidades en el siniestro.

Diversos sectores y entidades comerciales de Pehuajó manifestaron su pesar por la muerte de Peña. La Cámara de Comercio local, de la que era socio, publicó un mensaje en redes sociales: “Su calidez, su buena energía y su enorme corazón quedarán para siempre en el recuerdo de quienes compartimos cada día con él”. Además de su actividad comercial, Peña integraba el directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Profundo dolor en Pehuajó por la muerte de Sebastián Peña Cozzarin, un reconocido carnicero local.

Yanina, una amiga de Peña Cozzarin, expresó su dolor por la repentina muerte del carnicero en su cuenta de Facebook y rememoró distintos momentos compartidos. “Te voy a recordar así; loco; alegre y feliz; voy a recordar todas las cagadas a pedo que me pegabas ; voy a recordar nuestros mates lavados y charlas profundas largas; todas las pasadas al Golf; y voy a recordar el día que llegaste hecho un maricón y me dijiste que te habías enamorado; dijiste así” estoy hecho un pelotudo; solo sé que quiero estar todo el tiempo al lado de ella",

Familiares y amigos se despedían este miércoles de Peña, cuyos restos eran velados esta mañana en la sala ubicada en Chassaing 154, Pehuajó.