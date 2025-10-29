De cuánto será la multa si no se tiene TelePASE en la autopista Perito Moreno y cómo tramitarlo

Peaje sin barrera en la Autopista Perito Moreno

La eliminación definitiva del pago manual en el peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno marcará un cambio sustancial en la red de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) a partir del sábado 1° de noviembre, según confirmaron fuentes del Gobierno porteño a Infobae.

Desde esa fecha, la estación operará exclusivamente bajo un sistema de cobro automático, dejando de aceptar efectivo y transformándose en una autopista inteligente. Quienes circulen sin el dispositivo TelePASE quedarán sujetos a una multa de $119.776,50, una de las sanciones económicas más elevadas implementadas en la red.

El nuevo sistema se apoya en un pórtico inteligente recientemente instalado sobre la traza que conecta la avenida General Paz, como prolongación del Acceso Oeste, con la Autopista 25 de Mayo. Este dispositivo permite el cobro del peaje mediante el TelePASE o a través de la lectura automática de la patente del vehículo.

Los conductores que no estén adheridos serán identificados por el sistema de control de tránsito inteligente, que procesa la infracción y genera la multa correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada por AUSA, más de 140.000 usuarios diarios se verán beneficiados por este cambio, que apunta a mejorar la fluidez del tránsito, optimizar la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje. Hasta el momento, algunas cabinas permitían el pago manual, pero esa modalidad dejará de estar disponible de manera definitiva.

El mapa de peajes de las autopistas porteñas y sus formas de pago.

El avance hacia el modelo de peaje sin barreras, conocido como Free Flow, se consolida en la red de AUSA. Desde la inauguración del Paseo del Bajo en 2019 y la migración al sistema inteligente en la autopista Illia en 2023, la empresa ha continuado con el reemplazo de los peajes tradicionales.

El Peaje Alberti incorporó el cobro automático en ambos sentidos el año pasado y, con la incorporación de Perito Moreno en 2025, el objetivo es alcanzar la digitalización total de la red para el año próximo.

Entre los beneficios destacados del nuevo sistema figuran la reducción de demoras, mayor comodidad para los usuarios y una disminución del impacto ambiental, según la información oficial. El pago automático elimina la necesidad de tickets impresos y, al reducir las detenciones, contribuye a bajar las emisiones y el ruido en la traza urbana.

En este contexto, la autopista Dellepiane se mantiene como la única excepción dentro de la red urbana, ya que por el momento conserva la alternativa de pago manual. Según las previsiones del gobierno porteño recogidas por Infobae, durante el próximo año todas las autopistas gestionadas por AUSA serán completamente inteligentes y estarán integradas al sistema de cobro automático.

La evolución de las búsquedas en Google sobre "telepase" los últimos 7 días, según Google Trends.

El interés por el Telepase volvió a crecer en los últimos días en Argentina, con un aumento sostenido en las búsquedas en Google durante el fin de semana del 27 de octubre, según los datos de Google Trends. El gráfico muestra picos pronunciados de consultas, lo que refleja un repunte en la atención pública luego de varios días de baja actividad. Este incremento coincide con el anuncio acerca de la eliminación del pago manual en la Autopista Perito Moreno.

Telepase se ubicó en Argentina como una tendencia en aumento en tiempo real este miércoles, según Google Trends.

Entre las consultas relacionadas que más crecieron se destacan “dónde colocar el telepase y “dónde sacar el telepase”, seguidas por “autopista Perito Moreno” y “CVSA accesos”, lo que sugiere que el interés no solo se vincula con el pago de peajes, sino también con la ubicación y el uso práctico del sistema en distintos accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, el tema “Parque Avellaneda – Buenos Aires” aparece con un alza del 170%, posiblemente vinculado las novedades de Telepase en la zona.

Cómo adherirse al TelePASE

Cómo adherirse al Telepase

La adhesión a TelePASE puede realizarse de forma gratuita y en línea a través de www.telepase.com.ar. Los usuarios deben crear o ingresar a su cuenta y seleccionar el método de entrega del dispositivo: retiro en uno de los más de 300 puntos habilitados o envío a domicilio. En ambos casos, la habilitación en la Red de TelePASE requiere entre 72 y 96 horas hábiles tras la recepción del dispositivo.

El sistema también permite la adhesión mediante la aplicación Mercado Pago. Para ello, es necesario descargar la app, acceder a la opción “Ver más” y luego a “TelePASE”, e ingresar la patente del vehículo.

Si el usuario aún no dispone del dispositivo, puede solicitarlo desde la aplicación y recibirlo en 24 horas, con la posibilidad de retirarlo sin costo en los puntos habilitados o adquirirlo en la tienda oficial de Mercado Libre.

Quienes ya cuentan con TelePASE pueden vincularlo directamente a Mercado Pago siguiendo las instrucciones de la app. El pago de los peajes en las autopistas adheridas puede efectuarse con saldo en Mercado Pago, tarjeta de crédito o débito.