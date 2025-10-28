Un influencer se encontró con un animal en peligro de extinción en medio de la ruta: “Parecía una película de terror”

Un aguará guazú visto entre Salto y Chacabuco

Una experiencia inesperada en la ruta sorprendió a Germán Pinteño (@germanpinteno), un creador de contenido sobre el campo, durante la noche en el trayecto entre Salto y Chacabuco, exactamente sobre la ruta 191 al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El influencer contó su experiencia en un video de Instagram, donde narró su encuentro con un aguara guazú, un animal típico de la zona del Litoral y que se encuentra catalogada como especie amenazada por las autoridades argentinas.

El avistamiento del animal, fuera de lo común en la región, ocurrió el viernes pasado de madrugada apenas pasadas las 00, cuando las intensas precipitaciones marcaban la jornada y la visibilidad resultaba reducida por la tormenta.

El propio Pinteño relató: “Les tengo que contar lo que pasó anoche. Venía de Salto, entre Salto y Chacabuco, Ruta 191. Estaba lloviendo, venía con la luz baja, despacito porque llovía. En un momento levanto la vista así y veo, en el mismo sentido que yo iba manejando, a un animal raro”.

El avistamiento del aguará guazú ocurrió durante una noche de intensas lluvias y baja visibilidad en la provincia bonaerense

La descripción aportada por Pinteño no deja lugar a dudas sobre el desconcierto; percibió un animal de gran tamaño, con pelaje marrón. “Era como un perro Lassie, visto de atrás, color marrón, pero tres veces más grande”, detalló. Además, precisó: “No era puma, no tenía la cola larga, la cola era la altura de las patas, peluda, pero peluda suelta, ese pelo como el perro ovejero, igual”.

Durante el trayecto, el conductor notó que el animal avanzaba por la banquina en la misma dirección de su marcha, a un trote tranquilo. En diálogo con Infobae, aseguró que pensó en frenarse y grabar, pero optó por seguir de largo y mirarlo de reojo por el espejo: “Parecía una película de terror, te juro. Cuando llegué a mi casa empecé a caer y dije ‘lo tengo que contar’”.

Además, le aseguró a este medio que, si bien recibió comentarios negativos e ironizando la situación, otros usuarios le contaron que vieron otro ejemplar de la especie por el sur de la provincia bonaerense.

Sin embargo, Pinteño nunca supo de qué animal se trataba y consultó con terceros, quienes mencionaron la presencia de un aguará guazú, especie actualmente catalogada en peligro de extinción.

La destrucción del hábitat natural por la expansión agrícola y urbana amenaza la supervivencia del aguará guazú

El testimonio textual subraya la sorpresa y la reacción: “No es un animal de esta zona, así que nada, me quedé sorprendido. Y el cagazo que me pegué. Cuando levanto la vista lo veo ahí, del lado izquierdo de la ruta, iba al trotecito, como pancho por su casa, una cosa de locos”.

El registro generó inquietud debido al riesgo para la fauna en peligro: “Era una especie que está en peligro de extinción, así que por favor, el que lo vea, avisen para que lo puedan rescatar, yo no sé cómo es”, expuso.

Este martes el creador de contenido le confirmó a Infobae que no pudo contactarse jamás con las autoridades correspondientes, ya que no sabía cómo hacer. En la Provincia de Buenos Aires, se recomienda dar aviso inmediato a la Dirección de Flora y Fauna. Aunque también se puede optar por contactar al 911.

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica y suele habitar provincias del Litoral y zonas protegidas

La destrucción del hábitat natural, provocada por la expansión agrícola, la deforestación y el avance urbano, representa la mayor amenaza para el aguará guazú, también conocido como “lobo de crin o potrillo” o “zorro grande”, por su significado en guaraní. Estas actividades reducen el espacio y cortan corredores ecológicos cruciales para su reproducción y obtención de alimento.

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande de Sudamérica y habita regularmente provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y Córdoba. Su presencia es especialmente frecuente en los bañados del Río Dulce y áreas protegidas del Parque Nacional Ansenuza, territorios donde se desarrollan programas de conservación, según informaron medios locales.