Sociedad

Un influencer se encontró con un animal en peligro de extinción en medio de la ruta: “Parecía una película de terror”

El creador de contenido estaba viajando por la Ruta 191 cuando vio al “animal raro”. Por las fuertes lluvias del momento, decidió no frenar a grabarlo, pero luego contó la situación en un video de Instagram

Guardar
Un aguará guazú visto entre Salto y Chacabuco

Una experiencia inesperada en la ruta sorprendió a Germán Pinteño (@germanpinteno), un creador de contenido sobre el campo, durante la noche en el trayecto entre Salto y Chacabuco, exactamente sobre la ruta 191 al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El influencer contó su experiencia en un video de Instagram, donde narró su encuentro con un aguara guazú, un animal típico de la zona del Litoral y que se encuentra catalogada como especie amenazada por las autoridades argentinas.

El avistamiento del animal, fuera de lo común en la región, ocurrió el viernes pasado de madrugada apenas pasadas las 00, cuando las intensas precipitaciones marcaban la jornada y la visibilidad resultaba reducida por la tormenta.

El propio Pinteño relató: “Les tengo que contar lo que pasó anoche. Venía de Salto, entre Salto y Chacabuco, Ruta 191. Estaba lloviendo, venía con la luz baja, despacito porque llovía. En un momento levanto la vista así y veo, en el mismo sentido que yo iba manejando, a un animal raro”.

El avistamiento del aguará guazú
El avistamiento del aguará guazú ocurrió durante una noche de intensas lluvias y baja visibilidad en la provincia bonaerense

La descripción aportada por Pinteño no deja lugar a dudas sobre el desconcierto; percibió un animal de gran tamaño, con pelaje marrón. “Era como un perro Lassie, visto de atrás, color marrón, pero tres veces más grande”, detalló. Además, precisó: “No era puma, no tenía la cola larga, la cola era la altura de las patas, peluda, pero peluda suelta, ese pelo como el perro ovejero, igual”.

Durante el trayecto, el conductor notó que el animal avanzaba por la banquina en la misma dirección de su marcha, a un trote tranquilo. En diálogo con Infobae, aseguró que pensó en frenarse y grabar, pero optó por seguir de largo y mirarlo de reojo por el espejo: “Parecía una película de terror, te juro. Cuando llegué a mi casa empecé a caer y dije ‘lo tengo que contar’”.

Además, le aseguró a este medio que, si bien recibió comentarios negativos e ironizando la situación, otros usuarios le contaron que vieron otro ejemplar de la especie por el sur de la provincia bonaerense.

Sin embargo, Pinteño nunca supo de qué animal se trataba y consultó con terceros, quienes mencionaron la presencia de un aguará guazú, especie actualmente catalogada en peligro de extinción.

La destrucción del hábitat natural
La destrucción del hábitat natural por la expansión agrícola y urbana amenaza la supervivencia del aguará guazú

El testimonio textual subraya la sorpresa y la reacción: “No es un animal de esta zona, así que nada, me quedé sorprendido. Y el cagazo que me pegué. Cuando levanto la vista lo veo ahí, del lado izquierdo de la ruta, iba al trotecito, como pancho por su casa, una cosa de locos”.

El registro generó inquietud debido al riesgo para la fauna en peligro: “Era una especie que está en peligro de extinción, así que por favor, el que lo vea, avisen para que lo puedan rescatar, yo no sé cómo es”, expuso.

Este martes el creador de contenido le confirmó a Infobae que no pudo contactarse jamás con las autoridades correspondientes, ya que no sabía cómo hacer. En la Provincia de Buenos Aires, se recomienda dar aviso inmediato a la Dirección de Flora y Fauna. Aunque también se puede optar por contactar al 911.

El aguará guazú es el
El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica y suele habitar provincias del Litoral y zonas protegidas

La destrucción del hábitat natural, provocada por la expansión agrícola, la deforestación y el avance urbano, representa la mayor amenaza para el aguará guazú, también conocido como “lobo de crin o potrillo” o “zorro grande”, por su significado en guaraní. Estas actividades reducen el espacio y cortan corredores ecológicos cruciales para su reproducción y obtención de alimento.

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande de Sudamérica y habita regularmente provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones y Córdoba. Su presencia es especialmente frecuente en los bañados del Río Dulce y áreas protegidas del Parque Nacional Ansenuza, territorios donde se desarrollan programas de conservación, según informaron medios locales.

Temas Relacionados

SaltoChacabucoRuta 191Aguará guazúÚltimas noticias

Últimas Noticias

La trágica muerte de Nicolás Duarte: todos los videos de las cámaras que siguieron su recorrido en Ezeiza

El cuerpo del adolescente de 18 años fue hallado este martes por la tarde debajo de un puente. Había desapareció durante la madrugada del sábado tras salir con amigos

La trágica muerte de Nicolás

Un hombre chocó en Córdoba, se dio a la fuga y lo atraparon: tenía 2,54 gramos de alcohol en sangre

El conductor de una Toyota Hilux impactó contra un Nissan Kicks conducido por una mujer de 36 años a la altura de Anisacate. La mujer fue asistida por un servicio de emergencias

Un hombre chocó en Córdoba,

Aún no hay jurado: las trabas y perlitas de la primera audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras ocho horas de entrevistas a los ciudadanos citados en esta primera jornada, no se logró la elección de los 12 titulares y los cuatro suplentes que deberán decidir sobre la culpabilidad o no del clan Sena. Continúan este miércoles

Aún no hay jurado: las

Enviaron tres lagartos africanos por encomienda desde Retiro a Chubut y los encontró Gendarmería

El paquete partió desde la Ciudad de Buenos Aires y tenía como destino Comodoro Rivadavia. Los hallaron con un scanner

Enviaron tres lagartos africanos por

Denunciaron un brutal ataque contra un alumno dentro de un colegio: hay tres agresores identificados y suspendidos

La familia del adolescente que cursa el tercer año de la secundaria denunció una agresión en manada durante un recreo. El joven sufrió politraumatismos y fue atendido en un sanatorio, mientras el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó la suspensión de tres estudiantes

Denunciaron un brutal ataque contra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibirá el jueves

Javier Milei recibirá el jueves en Casa Rosada a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

Hielo de seis millones de años hallado en la Antártida revela datos inéditos sobre el clima terrestre

Un ex FMI volvió a criticar al Gobierno y pidió liberar el tipo de cambio: “Dejen que el peso flote”

Diego Valenzuela: “El que le da tiempo al proceso económico es el votante; acá hay crédito de la gente”

La Bolsa siguió en alza y el riesgo país cayó debajo de los 700 puntos por primera vez desde julio

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La Cruz Roja repudió el “inaceptable” montaje de Hamas en la entrega de los restos de un rehén y exigió respeto al derecho humanitario

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

Microchips biodegradables: cómo los hongos pueden abrir nuevas posibilidades para una informática verde

TELESHOW
La impresionante cantidad de días

La impresionante cantidad de días que Matías Alé y Martina Vignolo estarán de luna de miel en Miami

Virginia da Cunha habló tras el descargo de Lourdes Fernández: “Nos tocó a nosotras estar ahí para rescatarla”

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”