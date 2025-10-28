Senderos escolares: cómo es el programa que convierte a los comercios porteños en puntos seguros para chicos que van a la escuela

Más de 610.000 alumnos transitan diariamente los 392 senderos escolares que conectan 1.700 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires

El programa “Comercio Cercano” fue presentado como una estrategia de seguridad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Con la decisión de sumar a comerciantes barriales como actores clave en los recorridos diarios de estudiantes, el Ministerio de Seguridad busca reforzar los tradicionales Senderos Escolares con una capa adicional de protección y contención durante los trayectos hacia los colegios.

Actualmente, más de 610.000 alumnos transitan a diario el entramado de 392 senderos que cubren los accesos a unos 1.700 establecimientos educativos en toda la ciudad, una cifra que dimensiona la responsabilidad de asegurar entornos seguros.

Hasta el momento, esta tarea recaía en la labor conjunta del Cuerpo de Agentes de Prevención, la Policía de la Ciudad, cámaras urbanas y equipos de emergencia, en línea con una planificación dinámica que ajusta los trayectos según el diálogo entre autoridades y las instituciones escolares, y los registros del Mapa del Delito.

El Ministerio de Seguridad porteño capacita a los comerciantes y les otorga comunicación directa con agentes de prevención y el sistema 911

La novedad radica en la inclusión proactiva de los comercios de barrio. Ahora, aquellos locales que cuenten con el distintivo de “Comercio Cercano” en su vidriera podrán convertirse en el primer refugio de niños, niñas y adolescentes cuando atraviesen una situación incómoda, se sientan inseguros o requieran asistencia urgente.

No basta solo con abrir las puertas. Los responsables estarán capacitados y tendrán comunicación directa con los agentes de prevención y el sistema 911, lo que permite acelerar la respuesta y canalizar los auxilios necesarios sin demoras.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, recalcó la relevancia del compromiso comunitario y anticipó la voluntad oficial de transformar la gestión de la seguridad en una tarea conjunta.

“Garantizar la seguridad es nuestra responsabilidad pero también necesitamos el compromiso activo de los vecinos, particularmente cuando se trata de proteger a los chicos. Por eso, queremos trabajar juntos con los comercios para que ellos también puedan, desde su lugar, fortalecer la protección que brindamos como Ciudad a quienes van todos los días a la escuela”, expuso Giménez en un comunicado oficial.

El programa permite que cualquier comercio ubicado en un sendero escolar se postule para ser punto seguro enviando un correo oficial

El mecanismo es sencillo: cualquier comercio ubicado dentro del área de algún sendero escolar puede postularse para sumarse al programa enviando un correo a la dirección oficial (cuerpodeagentesdeprevencion_dgcocap@buenosaires.gob.ar).

Una vez incorporado, el sello adhesivo en la vidriera servirá como código visible de asistencia para los estudiantes. Será visible tanto para ellos como para el resto de la comunidad, y los comerciantes deberán mantener el contacto ágil con las fuerzas de prevención ante cualquier alerta.

La rutina para los escolares ahora contempla tres pasos posibles frente a cualquier contingencia: detectar el logo de “Comercio Cercano”, ingresar al local y pedir ayuda, y, de inmediato, activar la comunicación entre el responsable del comercio y los sistemas de emergencia o agentes destinados a los senderos.

Los Senderos Escolares, lanzados en 2017, adaptan sus recorridos según las necesidades de cada barrio y el Mapa del Delito

Qué son los Senderos Escolares

El programa “Senderos Escolares” fue lanzado en 2017 desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. La flexibilidad en el diseño de los corredores permite que los trazados y recorridos varíen conforme a las demandas específicas de cada contexto.

Durante los horarios de ingreso y egreso escolar, agentes de prevención permanecen en las puertas de las instituciones educativas y patrullan zonas de alta afluencia cercana, como avenidas y paradas de transporte público. Estos operativos conforman corredores estratégicos diseñados para resguardar los trayectos que conectan las escuelas con puntos de mayor circulación en la ciudad.

Además, desde su lanzamiento, el programa contó con el apoyo de casi 700 agentes de prevención capacitados en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), respaldados por personal policial, agentes de tránsito y las 15 mil cámaras de videovigilancia que supervisan los Centros de Monitoreo Urbano (CMU).