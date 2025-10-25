Tristeza en un club de Junín que perdió el techo a causa del fuerte temporal: “Es una angustia”

El presidente del club expresó su angustia y pidió ayuda a la comunidad para la reconstrucción (@clubnewberyoficial)

El temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires impactó también con fuerza en Junín, provocando graves daños estructurales, calles anegadas y la caída de numerosos árboles y postes de energía eléctrica. Uno de los puntos más afectados fue el Club Jorge Newbery, cuya sede sufrió la voladura total del techo del salón de fiestas, a raíz de ráfagas de viento que alcanzaron los 87 kilómetros por hora.

El presidente de la entidad, Lautaro Mazzutti, expresó al canal TN la magnitud del impacto: “Es una tristeza y una angustia enorme”. El dirigente relató el alcance de los destrozos sufridos tanto por la institución como por distintos barrios y otros clubes de la ciudad, afectados todos por el temporal.

El techo del club demandará una reconstrucción completa, ya que “lo que quedó está todo doblado”. Para encarar la recuperación, el dirigente señaló que, como en ocasiones anteriores, buscarán apoyo entre los socios y la comunidad: “Trabajando, con la colaboración de los socios, haciendo rifas, vendiendo empanadas...”.

Así quedó la parte del techo que no se desprendió (@clubnewberyoficial)

El club ya había sufrido la voladura de un techo durante un tornado en 1974, episodio recordado aún por los socios más antiguos. Aproximadamente 1200 chicos concurren hoy a esa institución, que enfrenta una vez más el reto de la reconstrucción colectiva tras el paso de un temporal que no dio respiro a Junín.

“Es seguramente el día más triste de los últimos años. Como en el 74, nuevamente el viento destrozó una parte importante de nuestro club. ¡Como ese día, y como tantos otros, superaremos las adversidades y seguiremos creciendo como en estos casi 113 años de historia!”, escribió el club en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, no fue la única institución deportiva que sufrió las consecuencias de la tormenta. El Club Junín, por su parte, padeció daños en las instalaciones del sector de la pileta climatizada por el fuerte viento y las lluvias.

“Debido a la tormenta se cayó la carpa de la pileta climatizada, sufriendo daños en las instalaciones. Los empleados del Club están trabajando en solucionar los problemas ocasionados”, escribió el club en sus redes sociales, junto a un video de los destrozos.

Por la tormenta, dos clubes de Junín sufrieron daños en sus instalaciones (@clubjunin.oficial)

Según informó La Noticia 1, al menos 15 barrios resultaron afectados por cortes de luz tras la tormenta que comenzó a impactar en Junín y zonas cercanas pasadas las 21 horas del viernes.

El intendente de esa localidad bonaerense, Pablo Petrecca, se refirió a la situación a través de sus redes sociales: “La tormenta no da tregua y nuestros equipos siguen trabajando cerca de los vecinos para dar respuestas y solucionar los inconvenientes generados por los fuertes vientos y los más de 90 milímetros caídos”.

El intendente Pablo Petrecca informó que equipos municipales trabajan para restablecer servicios básicos (Foto: Pablo Petrecca)

Confirmó además que persisten áreas afectadas por cortes de luz y agua. Las cuadrillas de Espacios Públicos, Obras Sanitarias, Defensa Civil y la empresa EDEN se encuentran abocadas a restablecer la normalidad.

Además, el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, brindó un panorama de la labor desplegada desde la madrugada: “Estamos trabajando en más de 23 lugares donde hay árboles caídos o ramas de gran tamaño, algunas de ellas en zonas de mucho tránsito”.

Asimismo, el fenómeno meteorológico provocó que una familia debiera trasladarse al Complejo Piooner, según informó Junín 24.

El Gobierno de Junín había recomendado evitar salir y permanecer bajo techo, en lugares cerrados, mantenerse alejado de postes de luz y cables de electricidad en caso de estar en la calle, no dejar en el patio o balcón objetos que puedan volarse, no estacionar en sectores que puedan inundarse y comunicarse con el 103 en caso de emergencias.