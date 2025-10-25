Sociedad

Tristeza en un club de Junín que perdió el techo a causa del fuerte temporal: “Es una angustia”

Alrededor de 1200 chicos participan de distintas actividades en el Club Jorge Newbery. La destrucción fue total y el presidente espera la ayuda de los socios para la recuperación

Guardar
El presidente del club expresó
El presidente del club expresó su angustia y pidió ayuda a la comunidad para la reconstrucción (@clubnewberyoficial)

El temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires impactó también con fuerza en Junín, provocando graves daños estructurales, calles anegadas y la caída de numerosos árboles y postes de energía eléctrica. Uno de los puntos más afectados fue el Club Jorge Newbery, cuya sede sufrió la voladura total del techo del salón de fiestas, a raíz de ráfagas de viento que alcanzaron los 87 kilómetros por hora.

El presidente de la entidad, Lautaro Mazzutti, expresó al canal TN la magnitud del impacto: “Es una tristeza y una angustia enorme”. El dirigente relató el alcance de los destrozos sufridos tanto por la institución como por distintos barrios y otros clubes de la ciudad, afectados todos por el temporal.

El techo del club demandará una reconstrucción completa, ya que “lo que quedó está todo doblado”. Para encarar la recuperación, el dirigente señaló que, como en ocasiones anteriores, buscarán apoyo entre los socios y la comunidad: “Trabajando, con la colaboración de los socios, haciendo rifas, vendiendo empanadas...”.

Así quedó la parte del
Así quedó la parte del techo que no se desprendió (@clubnewberyoficial)

El club ya había sufrido la voladura de un techo durante un tornado en 1974, episodio recordado aún por los socios más antiguos. Aproximadamente 1200 chicos concurren hoy a esa institución, que enfrenta una vez más el reto de la reconstrucción colectiva tras el paso de un temporal que no dio respiro a Junín.

“Es seguramente el día más triste de los últimos años. Como en el 74, nuevamente el viento destrozó una parte importante de nuestro club. ¡Como ese día, y como tantos otros, superaremos las adversidades y seguiremos creciendo como en estos casi 113 años de historia!”, escribió el club en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, no fue la única institución deportiva que sufrió las consecuencias de la tormenta. El Club Junín, por su parte, padeció daños en las instalaciones del sector de la pileta climatizada por el fuerte viento y las lluvias.

“Debido a la tormenta se cayó la carpa de la pileta climatizada, sufriendo daños en las instalaciones. Los empleados del Club están trabajando en solucionar los problemas ocasionados”, escribió el club en sus redes sociales, junto a un video de los destrozos.

Por la tormenta, dos clubes de Junín sufrieron daños en sus instalaciones (@clubjunin.oficial)

Según informó La Noticia 1, al menos 15 barrios resultaron afectados por cortes de luz tras la tormenta que comenzó a impactar en Junín y zonas cercanas pasadas las 21 horas del viernes.

El intendente de esa localidad bonaerense, Pablo Petrecca, se refirió a la situación a través de sus redes sociales: “La tormenta no da tregua y nuestros equipos siguen trabajando cerca de los vecinos para dar respuestas y solucionar los inconvenientes generados por los fuertes vientos y los más de 90 milímetros caídos”.

El intendente Pablo Petrecca informó
El intendente Pablo Petrecca informó que equipos municipales trabajan para restablecer servicios básicos (Foto: Pablo Petrecca)

Confirmó además que persisten áreas afectadas por cortes de luz y agua. Las cuadrillas de Espacios Públicos, Obras Sanitarias, Defensa Civil y la empresa EDEN se encuentran abocadas a restablecer la normalidad.

Además, el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, brindó un panorama de la labor desplegada desde la madrugada: “Estamos trabajando en más de 23 lugares donde hay árboles caídos o ramas de gran tamaño, algunas de ellas en zonas de mucho tránsito”.

Asimismo, el fenómeno meteorológico provocó que una familia debiera trasladarse al Complejo Piooner, según informó Junín 24.

El Gobierno de Junín había recomendado evitar salir y permanecer bajo techo, en lugares cerrados, mantenerse alejado de postes de luz y cables de electricidad en caso de estar en la calle, no dejar en el patio o balcón objetos que puedan volarse, no estacionar en sectores que puedan inundarse y comunicarse con el 103 en caso de emergencias.

Temas Relacionados

JunínClub Jorge NewberyClub JunínTormentaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticiastemporal en buenos aires

Últimas Noticias

Así son los sumideros de Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

Un joven explorador de Comodoro Rivadavia mostró por dentro las cavidades subterráneas. Cómo sigue la búsqueda dos semanas de la desaparición de la pareja

Así son los sumideros de

El abogado de la familia de Lourdes dijo que la cantante de Bandana está “bien y acompañada”

Yamil Castro Bianchi dio detalles de cómo se recupera la artista y adelantó que planea encontrarse con ella el próximo lunes. Está contenida por sus amigas mientras su pareja sigue detenido por privación ilegítima de la libertad

El abogado de la familia

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

La impactante tormenta de esta madrugada dejó a un sector de la avenida General Paz bajo agua. Ya no rige más la alerta amarilla por precipitaciones y vientos en CABA y alrededores. Hasta cuando durará el mal tiempo en la Ciudad

Diluvió en el AMBA: cayeron

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Su nombre es Hugo Hermosa Vacaflor y fue detenido junto a varios cómplices hace casi un año. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento con prisión preventiva

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”,

Triple femicidio narco: las revelaciones clave del testigo que expuso a la mujer de Sotacuro y motivó a su detención

Su declaración tuvo lugar este viernes y fue fundamental para ubicar a Mónica Mujica como partícipe del plan criminal. También hubo otro testimonio fundamental

Triple femicidio narco: las revelaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo llega el consumo a

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

Así son los sumideros de Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
Tini Stoessel anunció que hará

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”