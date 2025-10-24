Sociedad

Hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en Río Negro

El cadáver fue encontrado en una vivienda de la calle Tierra del Fuego al 1000 de la localidad de Fernández Oro. Los vecinos alertaron a las autoridades por el fuerte olor que sentían

Hallaron el cuerpo de un
Hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en la calle Tierra del Fuego al 1000 de la localidad de Fernández Oro en Río Negro (Google Maps)

Un fuerte olor alertó a los vecinos de la localidad de Fernández Oro de la provincia de Río Negro, en la madrugada del miércoles. Al dar aviso a las autoridades, la Policía ingresó al domicilio en cuestión y encontraron el cuerpo de un hombre de 43 años en un avanzado estado de descomposición.

La vivienda estaba ubicada en la calle Tierra del Fuego al 1000, donde se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre de 43 años, en avanzado estado de descomposición. El hecho generó conmoción en la localidad y abrió una investigación judicial que por el momento permanece en curso.

Durante la mañana de ese día, personal de la Comisaría N°26 y del área de Criminalística de la Policía de Río Negro llegaron al sitio tras recibir el aviso de la comunidad.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre, quien vivía solo y presentaba problemas de salud, llevaba varios días sin ser visto por sus vecinos, circunstancia que aceleró la inquietud en la cuadra.

Según informó el portal LMNeuquén, el estado del cuerpo exigió el despliegue de pericias minuciosas y el resguardo de la escena hasta la llegada de la autoridad judicial. El deceso, según las primeras observaciones, no mostraba evidencias de criminalidad, aunque se procedió por protocolo a la realización de una autopsia para descartar cualquier intervención de terceras personas, reportaron fuentes de la investigación.

La Comisaría N°26 y el área especializada en criminalística trabajaron durante varias horas en la vivienda, recolectando pruebas y resguardando el inmueble para permitir futuros análisis.

El cuerpo fue finalmente trasladado a la morgue judicial bajo las instrucciones de la Fiscalía de turno de Cipolletti, que tiene a su cargo el caso.

Paralelamente, la policía completó el relevamiento de testimonios a vecinos y familiares, pieza central para comprender los movimientos en la zona y trazar el contexto previo al desenlace. No se descarta el contacto con instituciones de salud local, dado el antecedente de problemas médicos en la víctima.

Fue clave la intervención de
Fue clave la intervención de los vecinos para alertar a la Policía ante el fuerte olor que emanaba desde la casa de la víctima (Gentileza: LM Neuquén)

Encontraron el cuerpo de una mujer mutilada en su casa de Córdoba

Días atrás, en la provincia de Córdoba, hallaron a una mujer sin vida en el barrio Villa Cornú, en una vivienda situada en la intersección de las calles Tabacué y Vulcan.

El hecho fue descubierto por efectivos de la Policía tras un aviso de una vecina preocupada por su ausencia prolongada.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv, los policías llegaron al domicilio y encontraron todas las aberturas completamente cerradas. Para ingresar, solicitaron la colaboración de Bomberos, quienes permitieron el acceso al inmueble.

Dentro de la casa, localizaron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición y con signos de mutilación en las piernas. En el lugar, los agentes hallaron a dos perros vivos junto al cadáver.

La intervención policial se inició por el testimonio de una vecina, quien explicó a las autoridades que no veía a la residente hacía cerca de un mes y había notado ausencia total de movimiento en la vivienda durante varias semanas. Esta situación motivó la presentación de una denuncia formal, lo que derivó en la actuación inmediata de la Policía de Córdoba.

Las primeras hipótesis que consideran los forenses apuntan a dos escenarios: la posibilidad de una muerte por causas naturales o la intervención de una acción violenta.

Un aspecto central en la investigación son las mutilaciones específicas que presenta el cuerpo, en particular la ausencia de ambas piernas. Una de las hipótesis sugiere que las mordidas y lesiones podrían haber sido causadas por los perros después de la muerte. No obstante, hasta que se reciban los estudios forenses, no se descarta ninguna línea investigativa.

El área permaneció acordonada durante varias horas y trabajaron equipos de criminalística y veterinaria forense de la Policía local, que revisaron el estado y comportamiento de los perros encontrados.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad de la víctima para preservar la investigación y ante la solicitud de los familiares.

