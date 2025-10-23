Imputaron al conductor de la lancha que chocó en el río Paraná y dejó un nene de 10 años en grave estado

El choque ocurrió sobre la desembocadura del arroyo Ludueña en el kilómetro 426 del río Paraná

El joven que timoneaba una de las lanchas involucradas en el choque ocurrido el pasado 10 de octubre en el río Paraná fue imputado por el delito de lesiones graves. La audiencia se realizó este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la fiscal del caso, Mariela Oliva, confirmó que el acusado, Guillermo De Genaro, dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 1,33 gramos de alcohol en sangre.

La medición, según explicó la fiscal, fue realizada varias horas después del incidente, por lo que se investiga si el nivel al momento del siniestro pudo haber sido mayor.

El accidente, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 426 del río Paraná, en la desembocadura del arroyo Ludueña, terminó con una familia entera en el agua y un niño de 10 años internado en estado grave. De acuerdo con la investigación, De Genaro conducía en solitario una embarcación a motor que impactó contra otra en la que viajaban cinco personas: una pareja y sus tres hijos menores. Producto del choque, los ocupantes de esta última cayeron al río, y dos de ellos resultaron con lesiones de consideración.

En la audiencia, la fiscal Oliva solicitó una serie de medidas cautelares que fueron aceptadas por el juez a cargo. Entre ellas, se dispuso la inhabilitación del acusado para conducir cualquier tipo de vehículo con motor, ya sea lancha o automóvil, por el plazo máximo previsto por la ley, de seis meses, con posibilidad de prórroga. También se le prohibió salir de la provincia de Santa Fe, acercarse al río Paraná, y se estableció una caución económica de dos millones de pesos.

“La víctima está muy dolida por todo lo que pasó. Hay que respetar sus tiempos”, declaró Oliva al finalizar la audiencia. La fiscal explicó que se les comunicó a los damnificados que todas las medidas solicitadas fueron por los plazos máximos que establece la legislación vigente. Además, informó que será la jueza quien determinará en las próximas horas la distancia exacta que De Genaro deberá mantener del río.

Respecto al resultado del examen toxicológico, Oliva precisó que el alcoholímetro utilizado por el personal municipal marcó 1,33 gramos por litro de alcohol en sangre. Sin embargo, advirtió que “suele suceder que la muestra no se toma de forma inmediata”, y que en este caso, transcurrió un tiempo considerable entre el accidente y la llegada del equipo que realizó la prueba. “Ese guarismo tal vez haya sido superior”, afirmó.

La fiscal también indicó que el Ministerio Público Fiscal está investigando si el imputado tiene antecedentes por contravenciones vinculadas al consumo de alcohol, al tiempo que destacó que continúan recabando información sobre el historial del acusado.

Entre los factores considerados por la fiscalía al momento de formular la imputación se encuentran las lesiones graves que sufrió el niño Benjamín, de 10 años, así como las heridas en el rostro que padeció su padre. Ambos fueron atendidos de urgencia y permanecieron internados durante varios días. Las fuentes judiciales no descartaron que estos elementos agraven la situación procesal del conductor de la lancha.

El caso, que en un principio fue investigado por la Justicia Federal, pasó luego al ámbito de la Justicia provincial, bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos. El expediente se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas, con declaraciones de testigos, análisis de imágenes de cámaras de la zona y peritajes técnicos sobre las embarcaciones involucradas.

En el choque también resultaron lesionados otros miembros de la familia, aunque de menor gravedad. Las víctimas lograron sobrevivir gracias al uso de chalecos salvavidas, que evitaron que se ahogaran tras caer al agua. La causa judicial continúa en curso y se espera que en las próximas semanas se determine si se amplían los cargos contra el imputado.