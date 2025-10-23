Imputaron a un hombre por abusar y dejar embarazada a una adolescente en Neuquén

La Justicia de Neuquén dictó prisión preventiva por 4 meses al hombre que violó a una adolescente y la dejó embarazada

La Ciudad Judicial de Neuquén fue escenario este miércoles de una audiencia donde un hombre, identificado por sus iniciales como P. D. M., fue acusado de violar y dejar embarazada a una adolescente de su propio entorno familiar durante una pijamada en una vivienda de Centenario. El caso se investiga como abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado.

La denuncia se conoció cuando la adolescente reveló estar embarazada y señaló a P.D.M., quien pertenece a su entorno familiar, como el responsable.

Según reconstruyó en la audiencia el fiscal Manuel Islas, el episodio ocurrió entre febrero y marzo de este año, durante una pijamada organizada por el imputado en el domicilio familiar. Finalizado el encuentro, la adolescente fue conducida por el hombre a una habitación, donde se habría producido el abuso sexual.

La víctima, menor de 18 años, quedó embarazada tras la agresión, según indicó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), información que fue corroborada por los informes médicos incorporados a la causa, según informó el portal LMNeuquén.

El MPF le atribuyó a P. D. M. el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, en este caso por haber sido cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años, con aprovechamiento de la convivencia preexistente y por estar a cargo de la guarda.

Durante la audiencia, la asistente letrada Vanesa Muñoz acompañó la imputación e insistió en la necesidad de que el acusado permanezca detenido para evitar riesgos para la víctima y posibles intentos de entorpecer la investigación. El fiscal solicitó la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, basándose en los riesgos procesales señalados y en la gravedad de los hechos.

El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos e hizo lugar al pedido del fiscal.

También autorizó la extracción de sangre al acusado con el fin de cotejar su ADN con el de la víctima y del feto, prueba considerada relevante para la causa.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía y el resguardo del entorno de la víctima. El equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal se encuentra trabajando en el acompañamiento sicológico y la protección integral de la adolescente, mientras se profundizan las medidas de prueba y contención.

La víctima es del entorno familiar del acusado (crédito ICBF)

Pidieron que vaya a juicio el hombre que abusó de su hijastra y la dejó embarazada

Pocos días atrás, el fiscal de Mar del Plata Carlos Russo solicitó en las últimas horas que vaya a juicio el hombre de 44 años detenido semanas atrás por abusar sistemáticamente a su hija durante años y dejarla embarazada.

El acusado, residente de la ciudad de Balcarce, fue capturado luego de que las autoridades confirmaran que la víctima había dado a luz a una beba que fue producto de los aberrantes abusos sexuales que cometió sobre ella desde que era menor de edad. La confirmación se conoció a través de los resultados de ADN que arrojaron una probabilidad de paternidad del 99,9 por ciento.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 hizo el pedido a menos de 20 días de su detención. En su presentación, además, solicitó que le dicten al imputado la prisión preventiva. Ambas solicitudes deberán ser resueltas ahora por el Juez de Garantías, Gabriel Bombini.

Según determinó la Justicia, los hechos que se le adjudican ocurrieron en un lapso de tres años, cuando la víctima todavía era una adolescente. La investigación se inició luego del nacimiento de la bebé, ocurrido en 2023, tras una denuncia radicada en la UFI N° 7 donde dieron detalles de lo que había ocurrido.

La víctima, hija del imputado, fue sometida entre los años 2019 y 2022, cuando ella tenía entre 13 y 16 años. Durante ese período, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el hombre abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de la adolescente. Los episodios se desarrollaron en un domicilio de Balcarce como en diferentes sectores rurales frecuentados por el acusado y, en al menos una ocasión, en la ciudad de Mar del Plata.

Tras su detención por parte de personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata, el sospechoso fue trasladado a los tribunales de la ciudad bajo custodia para la audiencia, aunque se negó a declarar.

El acusado prefirió no hacer uso de su derecho a brindar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo. Posteriormente, el abogado que lo representaba renunció a su rol, por lo que se le asignó una asistencia de un defensor oficial. El hombre está alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El informe de ADN elaborado por peritos forenses, confirmó una compatibilidad casi del 100% entre la beba y el hombre. Esto motivó la solicitud inmediata de detención realizada ante la Justicia de Garantías -que fue avalada por el juez Gabriel Bombini-, sobre la calle 17 y 20.

El acusado está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, según la calificación legal otorgada por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata.