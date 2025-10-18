Crimen y Justicia

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años. Un ADN realizado a su beba recién nacida determinó que la paternidad del acusado. El fiscal solicitó la elevación de la causa

Las autoridades locales confirmaron la paternidad del hombre a través de un ADN

El fiscal de Mar del Plata Carlos Russo solicitó en las últimas horas que vaya a juicio el hombre de 44 años detenido semanas atrás por abusar sistemáticamente a su hija durante años y dejarla embarazada.

El acusado, residente de la ciudad de Balcarce, fue capturado luego de que las autoridades confirmaran que la víctima había dado a luz a una beba que fue producto de los aberrantes abusos sexuales que cometió sobre ella desde que era menor de edad. La confirmación se conoció a través de los resultados de ADN que arrojaron una probabilidad de paternidad del 99,9%.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 hizo el pedido a menos de 20 días de su detención. En su presentación, además, solicitó que le dicten al imputado la prisión preventiva. Ambas solicitudes deberán ser resueltas ahora por el Juez de Garantías, Gabriel Bombini.

Según determinó la Justicia, los hechos que se le adjudican ocurrieron en un lapso de tres años, cuando la víctima todavía era una adolescente. La investigación se inició luego del nacimiento de la bebé, ocurrido en 2023, tras una denuncia radicada en la UFI N° 7 donde dieron detalles de lo que había ocurrido.

La víctima, hija del imputado, fue sometida entre los años 2019 y 2022, cuando ella tenía entre 13 y 16 años. Durante ese período, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el hombre abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de la adolescente. Los episodios se desarrollaron en un domicilio de Balcarce como en diferentes sectores rurales frecuentados por el acusado y, en al menos una ocasión, en la ciudad de Mar del Plata.

Tras su detención por parte de personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata, el sospechoso fue trasladado a los tribunales de la ciudad bajo custodia para la audiencia, aunque se negó a declarar.

Según indicó en ese momento el portal 0223, el acusado prefirió no hacer uso de su derecho a brindar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo. Posteriormente, el abogado que lo representaba renunció a su rol, por lo que se le asignó una asistencia de un defensor oficial. El hombre está alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El informe de ADN elaborado por peritos forenses, confirmó una compatibilidad casi del 100% entre la beba y el hombre. Esto motivó la solicitud inmediata de detención realizada ante la Justicia de Garantías -que fue avalada por el juez Gabriel Bombini-, sobre la calle 17 y 20.

El acusado está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, según la calificación legal otorgada por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata.

