Rigen alertas para la provincia de Buenos Aires y otras regiones: qué pasará en el AMBA

Continúa en ascenso la temperatura y se acercan las lluvias (Bloomberg)

La penúltima semana del mes de octubre continúa con temperaturas realmente calurosas, que estarán rozando los 30° C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien no se esperan lluvias para este martes, las condiciones podrían verse modificadas en la tarde del miércoles y desmejorarían hacia el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tanto para la Ciudad de Buenos Aires, como para el Conurbano bonaerense se anticipan días que se asemejarán más al verano, que a la primavera.

Este martes se presentará con un cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 17 °C y los 28 °C y vientos del sector norte que alcanzarán una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora (Km/h), con ráfagas máximas de 59 km/h.

El pronóstico en CABA para este martes 21 de octubre (SMN)

Hacia el miércoles, se espera que continúen las condiciones cálidas, donde la térmica se mantendrá con una mínima de 17° C y una máxima de 27° C. El viento del sector noroeste oscilará entre 13 y 22 km/h; y con ráfagas que irán desde los 42 a los 50 km/h. El cielo estará mayormente nublado y durante la tarde se esperan algunos chaparrones.

Para el jueves, la nubosidad irá en aumento, pero sin lluvias. Sin embargo, el viernes se registrará un fuerte descenso en la temperatura, donde la mínima será de 20° C y la máxima de 24° C, y se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada.

La caída de los valores térmicos continuará durante el fin de semana, puesto que se prevé la temperatura del sábado, cuando también se reportarían tormentas aisladas durante las primeras horas, sea de entre 15° C y 23° C. Por otro lado, el domingo no habrá lluvias y la térmica oscilará entre 14° C y 24° C.

El pronóstico extendido en CABA

Rigen alertas en Buenos Aires y otras zonas

El mapa meteorológico nacional correspondiente al martes 21 de octubre de 2025 muestra diferentes alertas de nivel amarillo en varias provincias, lo que anticipa posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

El mapa meteorológico nacional correspondiente al martes 21 de octubre

En el sur de la provincia de Buenos Aires, casi toda La Pampa y el sur de Córdoba, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Desde el SMN recomiendan no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y estar atento ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, en la costa rige una alerta amarilla por viento. Serán del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Asimismo, en Mendoza (zona baja de Malargüe) hay alerta amarilla por viento zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por ello, el SMN recomienda asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos debajo de los árboles y mantener las casas cerradas de la manera más hermética posible.