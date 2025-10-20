El mensaje del Conicet tras la muerte del investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

Alejandro Matías Fracaroli

Alejandro Matías Fracaroli fue encontrado sin vida este domingo en Alemania, donde llevaba varios días desaparecido. El científico argentino de 44 años era parte del CONICET y desde el organismo se expresaron luego de que se conoció la noticia de su muerte.

"El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Alejandro Matías Fracaroli, destacado investigador, docente y científico comprometido con el avance del conocimiento en el campo de las Ciencias Químicas“, señaló el organismo en un comunicado que se difundió este lunes.

Fracaroli fue hallado muerto a las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo, según informó la agencia EFE. Todo fue confirmado en un comunicado de la Policía alemana, que señaló como hipótesis principal un accidente: de acuerdo a las autoridades, el investigador habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado. Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación.

Fracaroli era un investigador del Conicet y trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba

Justamente, lo último que se sabía de él era que el lunes, poco antes de las 19:00 (hora local), se lo había visto por última vez. Según la reconstrucción que le hicieron a Infobae, Fracaroli dejó su empleo en el campus universitario y tomó el colectivo que conecta ese predio con el área urbana. A partir de ese momento, su paradero es desconocido.

Durante esa jornada, el investigador sostuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja. Ella no detectó ninguna situación inusual y describió la conversación como habitual. Pero después de las 19:00, el teléfono de Fracaroli se apagó y no se recibió ninguna otra comunicación.

En ese sentido, el hombre de 44 años era un investigador del Conicet y era oriundo de la provincia de Córdoba. Había viajado a la ciudad alemana de Karlsruhe, el sur de este país, cerca de la frontera con Francia y a menos de 100 kilómetros de Estrasburgo, en septiembre y tenía pensado extender su estadía hasta diciembre, mientras llevaba a cabo una investigación.

Desde el organismo, remarcaron que el “Dr. Fracaroli era Investigador Adjunto del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Era Doctor en Ciencias Químicas y desarrollaba su labor en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), dependiente del CONICET y la UNC”.

Desde el Conicet destacaron que "era Doctor en Ciencias Químicas y desarrollaba su labor en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba"

“Su línea de investigación se centró en el desarrollo de nuevos materiales, en particular en el estudio de entramados metal-orgánicos (MOFs) con aplicaciones en la captura y degradación selectiva de compuestos organofosforados, el diseño de plataformas para la liberación de principios activos y la catálisis heterogénea. Su trabajo aportó valiosos avances en el área de los materiales funcionales y la nanotecnología”, agregaron.

Y el escrito cerró: “La Presidencia y Directorio del CONICET expresan sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y colegas, acompañándolos con respeto y afecto en este difícil momento”.

Además, según su perfil de LinkedIn, estuvo trabajando dos años en la Universidad de Berkeley en el estado de California entre el 2013 y 2015. Anteriormente, estaba como investigador asociado en el International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) de Japón, donde estuvo durante dos años.

El cuerpo de Fracaroli fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad donde se alojaba

“Durante mis más de diez años de experiencia en laboratorios de investigación, he adquirido habilidades en síntesis orgánica y organometálica (en solución y en fase sólida), así como también he adquirido habilidades en las técnicas de purificación, caracterización y estudio de propiedades fisicoquímicas”, se describe en la red social mencionada anteriormente.

Según contó Gabriela Furtan, pareja del científico, a La Voz, Fracaroli poseía una formación internacional y siempre mostró un interés marcado por las relaciones académicas globales. Su vocación por trabajar con equipos de diversas nacionalidades lo motivó a profundizar su especialización fuera del país. Además de sus múltiples publicaciones científicas, Fracaroli tiene una vida familiar establecida en barrio General Paz, de Córdoba capital, y es padre de dos niños.