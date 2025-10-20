Córdoba: una nena de 13 años está internada tras dispararse accidentalmente en la cabeza con un rifle

La menor fue trasladada al Hospital de Niños en Córdoba

Una nena de 13 años se encuentra internada en estado crítico luego de recibir un disparo accidental en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego en una vivienda del barrio Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba. El episodio, que ocurrió en pleno Día de la Madre, generó conmoción entre los vecinos y abrió una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Todo sucedió el domingo al mediodía, cuando la adolescente se encontraba en la casa de su abuelo, en una habitación donde, según los testimonios, estaba acompañada por otro menor. De repente, se escucharon dos detonaciones. La escena que siguió fue de desesperación: la nena fue hallada con una herida de bala en la región craneal, cubierta de sangre.

Según los primeros reportes médicos, fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde lograron estabilizarla. Desde allí fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece intubada en terapia intensiva tras haber sido intervenida quirúrgicamente para descomprimir el cerebro. Las autoridades médicas señalaron que las primeras 48 horas son determinantes para evaluar su evolución.

En paralelo, la Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico y comenzó a trabajar en la investigación. En ese contexto, un familiar se presentó espontáneamente en una seccional y entregó el arma que habría sido utilizada: un rifle calibre .22, un tipo de carabina habitualmente empleada para prácticas de tiro o caza. El arma quedó secuestrada para ser sometida a peritajes balísticos.

El caso está siendo investigado por la fiscalía de turno, que intenta establecer las circunstancias exactas del disparo y determinar si hubo participación de terceros. Aunque la principal hipótesis indica que la niña estaba jugando con el arma cuando se produjo el disparo, los investigadores no descartan ninguna posibilidad.

En declaraciones al canal El Doce, el abuelo de la víctima, Raúl, ofreció un desgarrador testimonio sobre el momento del hecho. “Estaba al fondo asando, sentí los gritos y salí afuera. Fue un descontrol total, no podés hacer nada”, dijo. Visiblemente afectado, relató que los menores encontraron el arma en la habitación: “Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron, y se produjo el accidente”.

Vecinos del barrio, un sector obrero al sur de la capital cordobesa, dijeron seguir en estado de conmoción tras lo ocurrido. Mientras tanto, la familia de la adolescente permanece a la espera de los resultados de los estudios médicos y de las definiciones de la justicia.

Asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer en plena calle de Córdoba

El área donde encontraron sin vida el cuertpo e la mujer

Una mujer falleció en la madrugada de este domingo luego de haber sido trasladada a un hospital zonal con un disparo en el pecho. La encontraron en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba y al momento no trascendieron las causas del ataque.

La víctima estaba gravemente herida en la intersección de Quintuco y Pincén en la zona oeste de la capital provincial, cuando fue hallada por la Policía. Los agentes solicitaron asistencia médica urgente y coordinaron el traslado de la mujer al Hospital Eva Perón, donde los profesionales de la salud constataron su deceso, a raíz de la herida de bala que presentaba en el tórax. La paciente de 37 años ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con la información recopilada por el portal El Doce, los primeros peritajes estuvieron a cargo de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 1, encabezada por la doctora Andrea Martín Aresti. El equipo judicial trabaja en el análisis de las pruebas y siguiendo distintas líneas de investigación para determinar los motivos y las circunstancias que rodearon el crimen. Por el momento, no hay personas detenidas.

El personal de la fuerza provincial realizó un cerrojo en la zona e inició el relevamiento de testimonios entre vecinos y personas que pudieron haber presenciado los hechos o tener información relevante para la causa.

En tanto, desde el Ministerio Público solicitaron colaboración para el esclarecimiento del caso.