Crimen y Justicia

Asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer en plena calle de Córdoba

La Policía provincial busca averiguar los motivos del asesinato ocurrido este domingo. El hecho ocurrió en la calle

El área donde encontraron sin
El área donde encontraron sin vida el cuertpo e la mujer

Una mujer falleció en la madrugada de este domingo luego de haber sido trasladada a un hospital zonal con un disparo en el pecho. La encontraron en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba y al momento no trascendieron las causas del ataque.

La víctima estaba gravemente herida en la intersección de Quintuco y Pincén en la zona oeste de la capital provincial, cuando fue hallada por la Policía. Los agentes solicitaron asistencia médica urgente y coordinaron el traslado de la mujer al Hospital Eva Perón, donde los profesionales de la salud constataron su deceso, a raíz de la herida de bala que presentaba en el tórax. La paciente de 37 años ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con la información recopilada por el portal El Doce, los primeros peritajes estuvieron a cargo de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 1, encabezada por la doctora Andrea Martín Aresti. El equipo judicial trabaja en el análisis de las pruebas y siguiendo distintas líneas de investigación para determinar los motivos y las circunstancias que rodearon el crimen. Por el momento, no hay personas detenidas.

El personal de la fuerza provincial realizó un cerrojo en la zona e inició el relevamiento de testimonios entre vecinos y personas que pudieron haber presenciado los hechos o tener información relevante para la causa.

En tanto, desde el Ministerio Público solicitaron colaboración para el esclarecimiento del caso.

La mujer ingresó son signos
La mujer ingresó son signos vitales al Hospital Eva Perón

Hace tan solo una semana, encontraron a una mujer muerta y mutilada en su vivienda de la ciudad de Córdoba, tras haber permanecido un mes desaparecida. El hallazgo se produjo en el interior de una casa ubicada en la intersección de las calles Tabacué y Vulcan, en el barrio Villa Cornú, luego de que una vecina alertara por la ausencia prolongada de la residente. La alerta permitió la intervención del personal policial, que solicitó el apoyo de Bomberos para ingresar a la propiedad tras constatar que todas las aberturas se encontraban cerradas, según informó El Doce.tv.

Al acceder al inmueble, los agentes detectaron un fuerte olor a descomposición, y localizaron el cadáver de una mujer sin sus piernas y junto a ella, dos perros vivos. El área permaneció bajo resguardo, mientras trabajaron equipos de criminología y veterinaria forense de la Policía de Córdoba.

La principal hipótesis bajo análisis apunto a dos escenarios posibles, tal como expusieron fuentes oficiales consultadas por CBA24n. Por un lado, analizan la posibilidad de una muerte por causas naturales; y por el otro, la intervención de una acción violenta previa. El estado de las lesiones propició una investigación sobre si los dos perros eventualmente habían producido las mutilaciones en las extremidades de la víctima tras la muerte. A pesar de esta posibilidad, los forenses destacan que no se descarta ninguna línea de investigación hasta que se conozcan los resultados de los estudios técnicos y la autopsia.

La investigación comenzó por la denuncia de una vecina, quien expresó a las autoridades que no veía a la mujer desde hacía aproximadamente un mes y que no observaba movimientos en el domicilio. Por su parte, fuentes oficiales mantienen en reserva la identidad de la víctima para proteger el proceso investigativo y a pedido de los familiares directos. Los peritos veterinarios examinan el estado y el comportamiento de los perros hallados en la escena, mientras los equipos policiales analizan el entorno y buscan información adicional entre los vecinos.

El trabajo en la vivienda se extendió durante varias horas bajo estricto resguardo perimetral, en tanto se relevaron indicios y evidencias materiales. La Policía de Córdoba continúa la investigación para esclarecer la secuencia de hechos y determinar responsabilidades.

