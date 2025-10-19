Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

Un empleado se desvaneció en plena jornada y fue rescatado por un vecino en medio del humo

Una escena inesperada alteró la tranquilidad de la tarde en Santo Tomé: humo saliendo de un local y adentro, un hombre desvanecido en el piso. Lo que parecía un simple incidente doméstico se transformó en una situación de emergencia que movilizó a vecinos, bomberos, policías y personal médico.

El episodio ocurrió el sábado y derivó, además, en un principio de incendio dentro del comercio. Según informó el medio local Santo Tomé al Día, el humo que salía desde el interior del local, ubicado en la esquina de Alberdi e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad santafecina, llamó la atención del vecino quien, al observar que la puerta de ingreso estaba entreabierta, decidió acercarse. Al ingresar, se encontró con el empleado tendido en el suelo, inconsciente. Sin dudarlo, lo tomó y lo sacó hacia el exterior para alejarlo del lugar, al tiempo que llamó al 911 para solicitar ayuda.

Minutos más tarde, arribó al lugar personal policial, que se encargó de resguardar el perímetro para evitar riesgos a los peatones. Paralelamente, una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al hombre al Samco local, y desde allí fue derivado al hospital Cullen, donde se confirmó que había sufrido un ACV. Según indicaron fuentes médicas, la víctima no presentaba lesiones por quemaduras ni signos de intoxicación por monóxido de carbono.

Mientras tanto, personal de Bomberos Zapadores (ABZ) ingresó al comercio y logró controlar el fuego. Al inspeccionar el área, constataron que dos hornos industriales permanecían encendidos, cada uno con aproximadamente 15 pizzas completamente calcinadas en su interior. Esa acumulación de alimentos quemados era la fuente del humo que había alertado a los testigos.

El rápido accionar del vecino que advirtió la situación y rescató al trabajador resultó clave para evitar que el cuadro tuviera consecuencias más graves. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos dentro del local.

La situación se encuentra bajo control, y tanto la policía como los bomberos trabajan en conjunto para relevar los daños materiales provocados por el humo y el fuego. En tanto, el hombre continúa internado en observación en el hospital Cullen, donde recibe atención médica especializada.

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Un camión que transportaba arena se incendió por completo cuando circulaba sobre la Ruta 6, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires. El conductor de la unidad, que se dirigía hacia General Rodríguez, saltó del vehículo mientras avanzaba tras notar el comienzo del fuego en la cabina.

El siniestro se registró durante la jornada del jueves, generando una inmediata interrupción del paso vehicular en ambos sentidos de la ruta. El incendio consumió totalmente la cabina del conductor y dejó completamente inoperante el rodado, cuya estructura mostró daños irreparables tras la intervención de los equipos de emergencia.

Según informó Todo Noticias, el chofer advirtió el humo mientras atravesaba el corredor vial y decidió arrojarse de la unidad en plena marcha, acción que permitió que salvara su vida sin sufrir lesiones graves. El vehículo quedó detenido sobre la calzada envuelto en llamas, lo que motivó el despliegue de seguridad y asistencia.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires afirmaron a Infobae que el fuego se inició en la parte del motor del camión Ford Cargo. Y que el conductor no sufrió lesiones.

En tanto, el medio local Campana Noticias señaló que el incidente sucedió a la altura de la cárcel de Campana, en sentido hacia Cardales. Y ampliaron: “Efectivos de Bomberos Voluntarios de Campana trabajaron en el lugar para extinguir las llamas y asegurar la zona, mientras personal policial coordinaba los desvíos de tránsito. Durante varios minutos se registraron largas colas y demoras significativas, especialmente en el tramo comprendido entre la rotonda de Las Acacias y el acceso al complejo penitenciario”.