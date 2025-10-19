Nubosidad variable y alertas por fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el Día de la Madre y el resto de la semana

En el Día de la Madre, la nubosidad será parcial en el AMBA (Bloomberg).

De cara a esta nueva semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará días con nubosidad variable y sin lluvias a la vista, con un tiempo agradable y temperaturas máximas en alza, que alcanzarán hasta los 29°C. En simultáneo, el organismo estatal emitió alertas para diez provincias por fuertes ráfagas de viento.

Para este domingo, y en el Día de la Madre, el SMN prevé que el cielo estará parcialmente nublado y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura se ubicará entre los 12° C y los 22° C.

“Luego de una semana marcada por el paso de un sistema frontal que dejó lluvias y tormentas en amplias zonas del país, el fin de semana traerá un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas. Las precipitaciones quedarán relegadas al noroeste argentino durante el sábado, mientras que en el resto del territorio nacional comenzará a imponerse la estabilidad. De esta manera, el domingo, día en que se celebra el Día de la Madre, se presentará con tiempo mayormente estable en todo el país“, destacó el sitio especializado Meteored.

Y argumentaron: “El retorno de la estabilidad estará acompañado por un cambio en la circulación del viento. A medida que avance el fin de semana, la circulación rotará del sector sur al norte, lo que provocará un marcado ascenso térmico y una amplitud de temperaturas considerable entre la mañana y la tarde".

El pronóstico extendido para el AMBA.

El lunes también contará con una nubosidad parcial. En la madrugada se esperan 14°, mientras que a la mañana subirá dos grados. En la tarde alcanzará su máxima de 25°C y, en la noche, bajará a 20°C.

El martes se presentará como el día más ventoso de la semana, ya que a la tarde contará con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La mínima estimada para esa jornada será de 16°C y la máxima de 27°C.

A mitad de semana, la nubosidad aumentará que irá desde mayormente nublado, en la mañana, hacia nublado en el finall de día. A su vez, a la tarde y a la noche existe una muy baja propabilidad del 10% de precipitaciones. Mínima de 17°C y máxima de 28°C, con vientos rotando del sur al norte.

Para el jueves, el cielo apenas se despejará hacia un firmamento algo a parcialmente nublado y un aumento de la máxima a los 29°C. Sin embargo, el viernes volverá la inestabilidad, ya que se aguarda un cielo nublado, con muy bajas chances de lluvias.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El SMN señaló que, para esta mañana de domingo, hay nubosidad variable, con mayor densidad en el suroeste, oeste y centro. Hacia la tarde y noche, las nubes avanzarán hacia el este, mientras que al suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso) avanzará un frente ventoso.

Para mañana, en la madrugada, dicho frente se ampliará hacia el oeste, centro y una mínima parte de la zona costera, desde General Villegas hasta Necochea. A la mañana, el cielo estará mayormente nublado al sur y suroeste. Y a la noche, esas nubes traerán consigo chaparrones.

El pronóstico se amplifica para dicho sector, ya que la madrugada y la mañana del martes traerá consigo tormentas, y que se extenderán hacia el noroeste en la tarde y noche.

El miércoles la inestabilidad será aún mayor en la Provincia de Buenos Aires, ya que habrá chaparrones en casi todo el territorio bonaerense, salvo en las localidades que comprenden el AMBA. Desde el jueves y hasta el viernes, las lluvias cesarán y darán paso a una nubosidad variable en toda la provincia.

Para este Día de la Madre rige una alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país.

El tiempo para el resto del país

El organismo climatológico advirtió que la península de Valdés de Chubut, suroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, este de San Juan, La Rioja, sur de Catamarca y oeste y sur de Córdoba están bajo alerta amarilla por fuertes vientos. En estos casos, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Asimismo, el sur de Mendoza rige una advertencia por viento Zonda, por lo cual se pide:

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar tu vehículo bajo los árboles.

Mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las alertas amarillas por fuertes vientos se mantendrán mañana en algunas provincias.

Para mañana se mantendrían las mismas alertas por viento Zonda en Mendoza y por fuertes vientos en Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza.

"Con este escenario, el Día de la Madre se perfila con condiciones ideales en casi todo el territorio nacional, con temperaturas agradables y predominio de sol. El único factor a tener en cuenta será el viento norte, especialmente en la franja central del país, donde las ráfagas podrían ser intensas durante la jornada", concluyó Meteored en su análisis.