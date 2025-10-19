Era mamá de cuatro niñas y al buscar el varón quedó embarazada de cuatrillizos: “Me dedico full time a la crianza de mis ocho hijos”

Era mamá de cuatros nenas y al buscar el varón quedó embarazada de cuatrillizos

Con una familia ya numerosa, compuesta por cuatro hijas mujeres, Erica Demetrio nunca dejó de anhelar el varón. Y a los 42 años no solo pudo cumplir ese deseo, sino que multiplicó su sueño por cuatro al quedar embarazada “de manera natural” de cuatrillizos, en enero de 2024.

“Fue un sentimiento encontrado. Te imaginás, es una noticia impactante para cualquier persona”, rememoró Erica en diálogo con Infobae, con la voz entrecortada por la emoción.

“Uno es consciente de la situación y la edad: eran muchos factores. Mi pensamiento fue: ‘Si Dios me los mandó, Dios me los va a cuidar y me va a cuidar a mí’, Siempre aposté por la vida”, agregó. Y esa fe se convirtió en su ancla en medio de un mar de incertidumbre y desafíos logísticos que apenas comenzaban.

Darío y Erica cumplieron su sueño de tener una familia numerosa, con 8 hijos

Al momento de la noticia, la familia residía en Pergamino y se encontró con el primer obstáculo: “Me dijeron que el el sistema de salud local no estaba preparado para un embarazo multifetal de tan alto riesgo”, recordó.

La decisión fue drástica, pero necesaria: tuvieron que trasladarse a Córdoba, la ciudad natal de Erica, reconocida por su avanzada infraestructura médica. Con apenas tres meses de gestación, Erica, Darío y sus cuatro hijas empacaron sus vidas y se embarcaron en un viaje hacia lo desconocido.

La solidaridad apareció en forma de una amiga de gran corazón. “Yo tenía una amiga que nos abrió la puerta su casa. Ella sabía de nuestro caso y se solidarizó con la familia. Ni siquiera nos cobró el alquiler”, contó Erica, con una gratitud que aún vibra en sus palabras. Así fue como todos en esa casa prestada, un hogar temporal que se convirtió en el refugio donde esperarían el nacimiento de los bebés.

Mediante una cesárea programada llegaron al mundo Laura (1,300 kg), Angeline (1,425 kg), Victoria (1,370 kg) y el tan esperado Jordán (1,670 kg)

El embarazo fue un camino de cuidados intensivos y visitas médicas constantes. “Me hicieron controles mucho más seguido que a las otras embarazadas”, relató. Mientras, su cuerpo se transformaba de manera extraordinaria para albergar cuatro vidas, un esfuerzo titánico que llevó con una serenidad admirable.

Un acontecimiento médico histórico

El lunes 15 de abril de 2024, y con apenas 30 semanas de gestación, Erica dio a luz en la Maternidad Provincial de Córdoba, donde un equipo médico reforzado se preparó para un evento casi sin precedentes.

El doctor Luis Ahumada, director médico del centro, lo calificó como un suceso que ocurre “una vez cada 100 o 120 años” en esa maternidad sin la intervención de técnicas de reproducción asistida. La incidencia, explicó, es de 1 en 700.000 nacimientos espontáneos.

Erica fue sometida a una cesárea programada a las 30 semanas de gestación

Mediante una cesárea programada llegaron al mundo Laura (1,300 kg), Angeline (1,425 kg), Victoria (1,370 kg) y el tan esperado Jordán (1,670 kg).

El sueño de Erica se había cumplido de la manera más espectacular posible. “Las tres nenas compartían la placenta, cada una con su bolsa amniótica, y el varón tenía placenta propia”, detalló el doctor Ahumada.

Pero la alegría del nacimiento dio paso a una nueva batalla: la lucha por la supervivencia en la unidad de neonatología. Los cuatro bebés, prematuros y con bajo peso, fueron ingresados en incubadoras. “Estuvieron en Neo casi dos meses y medio”, relató Erica.

Los cuatrillizos estuvieron dos meses y medio internados, hasta que recibieron el alta

Fue un período de angustia y esperanza, de ver a sus hijos a través de un acrílico, conectados a monitores y cables. “Después de que superaron el peso aconsejado, todos contrajeron una gripe fuerte que, para su gestación, fue algo muy complicado”, recordó la mujer.

En esos días interminables, la fe fue, una vez más, su refugio. “Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y siempre nos encomendamos a Dios. Y gracias a Dios, salimos adelante los cinco”, afirmó, incluyéndose en esa lucha. Finalmente, con dos kilos y medio cada uno, los cuatrillizos recibieron el alta. “El milagro estaba completo”, se enorgulleció.

Los cuatrillizos tienen 1 años y 4 meses pero ninguno de ellos camina aún

Una rutina de amor multiplicado y sacrificio silencioso

De vuelta en Pergamino, la vida de la familia Demetrio se reconfiguró por completo, ya que el hogar ahora late al ritmo de diez corazones. La logística diaria es un desafío monumental, y también tienen muchos gastos. “Pañales, leche... y ellos ya están comiendo”, detalló Erica al referirse al sacrificio que deber hacer Darío, el único sostén económico de la familia.

“Mi marido trabaja como vendedor ambulante, recorriendo las calles ‘puerta por puerta’ vendiendo blanquería. Un trabajo sin ingreso fijo, sujeto a la suerte del día y a la mercadería que le ofrece un mayorista de Rosario”, especificó Erica.

A pesar de que se la pasa todo el día en la calle, cuando atraviesa la puerta de la casa se olvida de todos sus problemas y se pone a ayudar a Erica con los bebés. “Les tocó el mejor papá”, admitió la mujer, cuyos días no tiene pausas y está abocada full time a la crianza de sus 8 hijos.

Erica no trabaja, ya que se dedica a la crianza full time de sus 8 hijos

Mientras los cuatrillizos demandan atención constante, las hijas mayores también necesitan a su mamá para el traslado al colegio y las tareas escolares. Ellas son Nicole (12), Guadalupe (10), Guillermina (7) y la pequeña Emma (3).

Con una sabiduría admirable, Erica se esfuerza por proteger su niñez: “Aunque a veces estoy un poco desbordada, trato de no pedirles nada. No quiero que quemen etapas, y que terminen haciendo de madres de sus hermanos. Sobre todo Nicole, que es la mayor”, aseguró. “Quizás le pido que me alcance un pañal, el óleo, o el algodón, pero nada más. Quiero que disfruten de su niñez”, agregó.

Los cuatrillizos, que ahora tienen un año y tres meses, se encuentran en buen estado de salud, sin ningún tipo de secuela neurológica. Sin embargo, como son prematuros, requieren estimulación especial para fortalecer sus músculos y dar sus primeros pasos. “Asisten cada tres meses a un seguimiento en el hospital, pero la terapia diaria en casa es fundamental”, afirmó su mamá al contar sobre una necesidad concreta que aún no pudieron afrontar por falta de dinero.

Para estimular la motricidad de los cuatrillizos, Erica debe comprar este corralito que le recomendaron los médicos pero no dispone del dinero necesario

“La doctora nos recomendó que compráramos un corralito que viene con un piso de goma extra y barrales para que ellos estén contenidos y puedan ahí adquirir fuerza para pararse”, especificó. “El andador ya no es recomendado y el suelo es el mejor gimnasio para ellos, pero necesitan un espacio seguro y adaptado. El costo del corralito ronda en los $750.000 y es inaccesible para nosotros”.

Además del corralito, los gastos en leche de fórmula (toman la segunda de inicio, ya que el beneficio del hospital se termina este mes) y pañales son incesantes. La familia solo recibe la Asignación Universal por Hijo, y Erica, con humildad, confesó: “Todos dicen que podrían pedir el padrinazgo presidencial, pero no me aboqué en buscar esa ayuda del gobierno. Creo que el presidente tiene más cosas que arreglar en la Argentina que apadrinar a mi familia”.

Es el segundo Día de la Madre que los cuatrillizos festejan en familia

Este domingo, Erica celebrará su segundo Día de la Madre con sus ocho hijos. Ocho razones para sonreír, para luchar, para seguir adelante. Su historia no es solo la de un nacimiento múltiple extraordinario; es un relato sobre la resiliencia del espíritu humano, la fuerza de una madre y el poder de la fe. Es la prueba viviente de que cuando se busca un sueño con el corazón, a veces la vida, en su infinita generosidad, decide romper todos los moldes.

Para quienes deseen colaborar con esta familia y ayudar a que Laura, Angeline, Victoria y Jordán tengan su espacio de estimulación, pueden hacerlo a través de la cuenta de Mercado Pago de su padre, Darío. Cada aporte, por pequeño que sea, será un ladrillo más en la construcción de este hogar donde el amor se multiplicó de manera exponencial. El CVU es Dario.todo.mp.