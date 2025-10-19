Sociedad

Embistió el auto estacionado de una docente, se fugó y quedó filmado: “Necesito encontrar al que me chocó”

El hecho ocurrió en el barrio Las Avenidas, de Mar del Plata. La víctima pide ayuda para identificar al responsable. “Esto me cuesta la vida”, se lamentó

Así fue el choque al auto de la docente, en Mar del Plata

Una docente de Mar del Plata vive horas de angustia tras sufrir un fuerte choque en su vehículo, que estaba estacionado frente a su domicilio, y descubrir que el responsable se dio a la fuga. Todo el episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas, sobre la calle 12 de Octubre al 4800, cuando un Chevrolet Prisma blanco impactó de lleno contra un Ford Ka que pertenecía a Mariana, una maestra de la zona. El golpe fue tan violento que el pequeño automóvil terminó subido a la vereda.

“Escuché un ruido pero no salí. Cuando fui a abrirle la puerta a una amiga, alrededor de la una de la mañana, vi el auto sobre la vereda”, relató la víctima en diálogo con 0223.

Mi amiga tomó un Uber y al salir por 12 de Octubre me avisó que había visto un Chevrolet Prisma en la esquina de Valentini, con un golpe en la luz. Estoy segura de que fue él”, agregó.

En las imágenes de la cámara de seguridad se observa con claridad cómo el conductor del Prisma frena tras el impacto, desciende unos segundos del vehículo, revisa los daños y luego vuelve a subirse para retirarse sin dejar ningún dato ni dar aviso a las autoridades.

Necesito encontrar a quien me chocó. Soy maestra y esto me cuesta la vida”, expresó Mariana, visiblemente conmovida.

Es un daño enorme, no solo económico sino también emocional. Uno trabaja mucho para tener su auto, y que alguien haga esto y se vaya como si nada es terrible”, lamentó.

El hecho fue denunciado formalmente ante la policía, y ahora se busca identificar al conductor fugitivo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para rastrear el recorrido del vehículo y confirmar su patente.

Mientras tanto, la comunidad docente y vecinos del barrio se sumaron al pedido de la mujer a través de las redes sociales, compartiendo las imágenes del video con la esperanza de dar con el responsable del choque.

Hace dos días, otro episodio terminó con un conductor que se dio a la fuga. En esa oportunidad, el hombre se enojó por un control policial en Córdoba, atropelló a un oficial y huyó.

El incidente tuvo lugar pasado el mediodía del jueves, a la altura del kilómetro 27, en la carretera externa de la ruta nacional A019. El automovilista frenó en el carril rápido, visiblemente alterado, por la presencia del operativo de la Policía Caminera.

De acuerdo con la información oficial citada por El Doce, el hombre conducía un Chevrolet Corsa. En un primer momento, comenzó a insultar al personal porque no estaba de acuerdo con la ubicación del control vial. Por esto, uno de los policías intentó dialogar con él y le solicitó la documentación correspondiente.

Pero esta acción, alteró un poco más el estado del automovilista que, sin responder a la orden, aceleró y huyó. Fue allí que impactó con el lado lateral del vehículo sobre el agente, a quien arrastró por aproximadamente dos metros.

Como consecuencia, el policía sufrió traumatismos en la pierna izquierda y debió recibir atención por parte del servicio de emergencias en el mismo lugar. Después fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield para su observación, desde donde confirmaron que se encontraba estable y fue dado de alta.

