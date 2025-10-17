Se enojó por un control policial en Córdoba, atropelló a un oficial y se dio a la fuga

Un conductor se enojó por el control policial preventivo en Avenida Circunvalación y atropelló a un agente (Google Maps)

Un Policía de la Caminera de Córdoba que se encontraba realizando un control policial preventivo sobre Avenida Circunvalación, fue atropellado por un conductor que se enojó por el procedimiento que se llevaba a cabo. Luego del siniestro, el hombre se dio a la fuga.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del jueves, a la altura del kilómetro 27, en la carretera externa de la ruta nacional A019. El automovilista frenó en el carril rápido, visiblemente alterado, por la presencia del operativo de la Policía Caminera.

De acuerdo con la información oficial citada por El Doce, el hombre conducía un Chevrolet Corsa. En un primer momento, comenzó a insultar al personal porque no estaba de acuerdo con la ubicación del control vial. Por esto, uno de los policías intentó dialogar con él y le solicitó la documentación correspondiente. Pero esta acción, alteró un poco más el estado del automovilista que, sin responder a la orden, aceleró y huyó. Fue allí que impactó con el lado lateral del vehículo sobre el agente, a quien arrastró por aproximadamente dos metros.

En declaraciones a Cadena 3, uno de los efectivos presentes en el lugar, relató: “Personal del Grupo de Operaciones Preventivas de la Policía Caminera realizaba un control de tránsito en la avenida Circunvalación, kilómetro 27, anillo externo”. Y prosiguió: “Detiene su marcha sobre el carril rápido un vehículo Corsa de color verde, que era conducido por una persona quien, ofuscado del mismo control, agrede verbalmente al personal policial”. Según los detalles brindados, al intentar identificarlo “el sujeto acelera su vehículo embistiendo al personal policial y dejándolo tirado sobre la banquina”.

Debieron asistir al agente atropellado que sufrió una lesión en su pierna izquierda (Foto X: @leoguevara80)

Como consecuencia, el policía sufrió traumatismos en la pierna izquierda y debió recibir atención por parte del servicio de emergencias en el mismo lugar. Después fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield para su observación, desde donde confirmaron que se encontraba estable y fue dado de alta, tal como notificó el portal La Voz.

Luego del incidente, la Policía de Córdoba inició una investigación para dar con el agresor y localizar el vehículo involucrado. El Doce indicó que las autoridades trabajaron sobre las cámaras de seguridad de la zona para aportar elementos probatorios al expediente, que quedó caratulado como “lesiones y resistencia a la autoridad”. Hasta el momento, el conductor permanece prófugo.

Atropelló a toda velocidad a tres inspectoras de tránsito

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a tres inspectoras de tránsito durante un operativo nocturno de limpieza en el cruce de Avenida Mosconi y Leguizamón, en Neuquén capital, hace apenas un día. La prueba de alcoholemia realizada poco después arrojó que tenía 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente el límite legal permitido.

Las agentes de tránsito circulaban con motos oficiales equipadas con sirenas activas para señalizar el operativo. El conductor involucrado manejaba una camioneta y, pese a los grit​os y advertencias de los presentes, continuó a alta velocidad hasta impactar de lleno contra las trabajadoras.

La escena tras el choque

Tras el choque, el joven intentó huir marchando en reversa, aunque la falta de coordinación por el nivel de alcohol provocó que el motor se apagara y el vehículo quedara detenido a pocos metros del lugar. En ese momento, intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que concretó la aprehensión del conductor. Las autoridades también constataron que el hombre no contaba con seguro vehicular al momento del incidente.

Según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, el test de alcoholemia debió repetirse en tres ocasiones porque el automovilista no lograba cooperar correctamente. Finalmente, los resultados confirmaron la sospecha que tenían por la manera zigzagueante en que circulaba la camioneta. Pablo Baggio describió que el operativo de limpieza “contaba con señalización visible a más de 300 metros, luces intermitentes y la presencia de Defensa Civil, lo que hace difícil no detectar el procedimiento a menos que el conductor esté afectado por el consumo de alcohol”.

El impacto ocasionó daños en las motos oficiales, que quedaron tendidas sobre la calzada. Las tres inspectoras fueron asistidas en el lugar y derivadas al hospital mediante el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén. De acuerdo con la información municipal, las tres se encuentran fuera de peligro.