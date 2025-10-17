Sociedad

Lluvias en el AMBA y alerta por tormentas en el norte del país: el pronóstico del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó chaparrones para esta mañana y tarde en la zona del AMBA. Alerta en Misiones por tormentas fuertes y ráfagas

Para hoy se pronostican precipitaciones
Para hoy se pronostican precipitaciones en CABA

El inicio del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas ya que, luego de algunos días con tiempo estable, el inicio del fin de semana se prepara para un comienzo con lluvias según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la primera parte de hoy, la persistencia de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo generaron condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad convectiva sobre el AMBA. Esta situación derivará en chaparrones o lluvias aisladas de baja intensidad, con acumulados poco significativos, afectando de manera momentánea las actividades hasta la tarde.

El mapa de alertas meteorológicas

Según informó el SMN no se prevén riesgos de lluvias severas, aunque el clima continuará mostrando variaciones en cortos periodos a lo largo de esta jornada. El SMN estima que las probabilidades de precipitaciones para hoy oscilan entre el 10 % y el 40 %, con mayor incidencia desde la madrugada y persistencia hasta la tarde.

A partir de ese momento, se espera un descenso térmico perceptible en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en las temperaturas máximas, que estarán entre los 20°C y 22°C y por la noche bajará a 19°C. El viento del este contribuirá a la sensación de frescura y favorecerá la estabilización del ambiente hacia el cierre de la jornada.

Pronóstico prolongado en CABA

El sábado, las condiciones en Buenos Aires serán favorables para actividades al aire libre. La temperatura mínima rondará los 12℃ en la ciudad y descenderá a 10℃ en zonas del conurbano, mientras que la máxima se estabilizará en torno a los 22℃. El viento sudeste continuará moderando los valores térmicos.

Para el domingo, se prevé un aumento de la nubosidad parcial y una intensificación del viento del este, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 13℃ y 22℃, manteniendo un ambiente agradable en términos generales.

El clima a las 7 de hoy

De cara a la próxima semana, el lunes se distinguirá por un recambio de vientos hacia el noreste, que se intensificarán sobre el área del AMBA. Se esperan ráfagas superiores a 40 km/h, cielo parcialmente nublado y una máxima que podría llegar a 24℃. El martes marcará un nuevo repunte térmico debido al ingreso de aire más cálido desde el norte, lo que elevará la temperatura hasta aproximadamente 27℃. En los días siguientes, las máximas podrían alcanzar entre 29℃ y 30℃ en la ciudad.

Alerta en Misiones por tormentas

Para esta mañana el SMN anunció fuerte tormentas con lluvias intensas y ráfagas en la provincia de Misiones.

Las zonas que abarcarán el mal clima son el El Dorado, Gral Manuel Belgrano, Iguazú y San Pedro.

Como medidas de protección, desde el SMN advierten:

  • Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento.
  • Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas ya que los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.

Mientras tanto, el panorama meteorológico en el resto del país presenta contrastes significativos. El noreste argentino enfrenta una situación más compleja: el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja emitida por el SMN.

En estas zonas, se desarrollarán lluvias y tormentas de considerable intensidad, con acumulados previstos entre 70 mm y 100 mm, e incluso valores superiores en áreas puntuales. Además de la cantidad de agua, estos episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales.

Las áreas vecinas, como Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja y Catamarca, permanecen bajo alerta amarilla. Allí podrían registrarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no se descartan acumulados localmente elevados.

El pronóstico indica que el sábado el frente se desplazará hacia el norte, manteniéndose las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque se prevé una mejora gradual y una disminución en la intensidad de los fenómenos a lo largo del día.

En contraste, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán mantendrán la advertencia en color naranja, lo que implica la posibilidad de tormentas de mayor intensidad.

