Córdoba: un hombre rompió el vidrio de un auto que bloqueaba su cochera con una llave cruz y terminó demorado

El agresor reaccionó con violencia al no poder salir con su vehículo y destrozó a otro coche que estaba estacionado. La conductora sufrió una crisis nerviosa y radicó la denuncia

Alta Gracia: destrozó un auto porque le bloqueaban el garaje

La tranquilidad matutina de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, se vio interrumpida este jueves por un episodio de violencia urbana que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ocurrió en pleno centro de la ciudad, en calle Urquiza al 300, justo al lado del Instituto Manuel de Falla y frente al dispensario N°3, una zona donde el tránsito suele intensificarse durante el horario escolar.

Todo comenzó cuando un hombre encontró su cochera bloqueada por un Peugeot 208 estacionado frente al edificio donde reside. Según relataron testigos al medio local Radio Ciudad, el vehículo había sido dejado allí por una mujer que estaba llevando a su hijo al colegio ubicado en las inmediaciones.

Durante varios minutos, el coche permaneció detenido en el lugar, mientras el dueño de la cochera intentaba, sin éxito, salir con su vehículo.

El malestar fue en aumento hasta que el hombre salió a la calle, completamente alterado, con una llave cruz en la mano. Sin mediar diálogo, golpeó con fuerza el vidrio del acompañante del Peugeot y lo hizo estallar en plena vía pública, ante la mirada de varias personas que pasaban por el lugar. Algunos grabaron el momento, y las imágenes no tardaron en circular en redes.

Alta Gracia: destrozó un auto porque le bloqueaban el garaje

Una vecina que presenció la escena describió que “el hombre no escuchaba razones, estaba completamente fuera de sí”. Otros testigos confirmaron que la mujer tardó varios minutos en mover el vehículo, lo que habría desencadenado la reacción del agresor.

La conductora, visiblemente afectada por la situación, sufrió una crisis nerviosa. Personas que se encontraban cerca intentaron calmarla y le sugirieron comunicarse con la Policía.

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron al lugar, redujeron al agresor y lo trasladaron a una dependencia donde quedó demorado. La mujer, en tanto, radicó la denuncia formal por daños y amenazas.

El episodio encendió el debate en redes sociales. Por un lado, hubo quienes repudiaron la reacción violenta del hombre; por otro, usuarios señalaron que la mujer estaba en infracción por haber bloqueado una cochera y reclamaron sanciones también para ella.

Desde la Policía de Alta Gracia informaron que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción local, que definirá las imputaciones correspondientes.

Un hombre se negó a pagar el pasaje de colectivo en Córdoba y destrozó el vehículo

Detuvieron a un hombre por romper un colectivo luego de que el chofer no lo deje pagar en efectivo en Córdoba

El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre, fue en el boulevard Illia, a la altura del 650. La unidad dañada por el aprehendido pertenecía a la Línea 11 de Coniferal.

De acuerdo con la información oficial, el conflicto surgió cuando el pasajero ingresó al colectivo y aseguró, con violencia, que iba a pagar el pasaje que era guardia de seguridad. Hasta amenazó al chofer, quien decidió cerrar las puertas. En ese momento comenzó lo peor: el agresor tomó el martillo para casos de emergencias y, desde adentro, comenzó a romper las puertas y los vidrios del vehículo.

El chofer, identificado como Ezequiel Mora, explicó cómo fue la situación en diálogo con Cadena 3. “Sube una persona ya violenta, prepotente. No sé si le venía ocurriendo algo, pero dijo que no iba a pagar el boleto, que él era guardia de seguridad, que no iba a pagar”, detalló.

Le pegó patadas a la puerta del medio y la rompió toda. Rompió tres ventanas dobles con un martillo”, agregó.

El conductor relató que el atacante generó una atmósfera de pánico entre los pasajeros. Al ser consultado si tenían miedo, respondió: “Por lo que veía en las caras de los pasajeros, sí, y yo también. Me preocupé porque no se sabía qué se podía esperar de esa persona”.

En medio del caos, el chofer logró accionar el botón antipánico, lo que movilizó una respuesta rápida por parte de la Policía. Desde el Centro de Videovigilancia se siguió la secuencia del episodio en tiempo real.

El hombre, que presentaba una herida cortante en una de sus manos, recibió asistencia inmediata por parte del servicio médico de emergencias 107 en el mismo lugar, sin requerir traslado a un centro de salud. Quedó posteriormente a disposición del magistrado de turno en el centro de recepción de procedimientos. La totalidad de los pasajeros y el chofer salieron ilesos.

