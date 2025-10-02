Un hombre se negó a pagar el pasaje de colectivo en Córdoba y destrozó el vehículo: rompió las puertas y los vidrios

Detuvieron a un hombre por romper un colectivo luego de que no quiera pagar el boleto en Córdoba

La mañana en el corazón del barrio de Nueva Córdoba, en la ciudad capital de la provincia, se vio alterada por un grave incidente a bordo de un colectivo. Todo comenzó cuando un hombre de 40 años subió al vehículo de transporte urbano y, tras un cruce con el chofer por el pago del boleto, desató una secuencia de violencia que terminó con cristales y puertas rotas, una detención y momentos de angustia para los presentes.

El hecho fue en el boulevard Illia, a la altura del 650. La unidad dañada por el aprehendido pertenecía a la Línea 11 de Coniferal.

De acuerdo con la información oficial, el conflicto surgió cuando el pasajero ingresó al colectivo y aseguró, con violencia, que iba a pagar el pasaje que era guardia de seguridad. Hasta amenazó al chofer, quien decidió cerrar las puertas. En ese momento comenzó lo peor: el agresor tomó el martillo para casos de emergencias y, desde adentro, comenzó a romper las puertas y los vidrios del vehículo.

El chofer, identificado como Ezequiel Mora, explicó cómo fue la situación en diálogo con Cadena 3. “Sube una persona ya violenta, prepotente. No sé si le venía ocurriendo algo, pero dijo que no iba a pagar el boleto, que él era guardia de seguridad, que no iba a pagar”, detalló.

“Le pegó patadas a la puerta del medio y la rompió toda. Rompió tres ventanas dobles con un martillo”, agregó.

El agresor rompió puertas y ventanas con un martillo de emergencia y fue detenido por la Policía

El conductor relató que el atacante generó una atmósfera de pánico entre los pasajeros. Al ser consultado si tenían miedo, respondió: “Por lo que veía en las caras de los pasajeros, sí, y yo también. Me preocupé porque no se sabía qué se podía esperar de esa persona”.

En medio del caos, el chofer logró accionar el botón antipánico, lo que movilizó una respuesta rápida por parte de la Policía. Desde el Centro de Videovigilancia se siguió la secuencia del episodio en tiempo real.

Los registros -video que encabeza la nota- muestran que, después de destrozar las ventanillas y una de las puertas, el atacante se arrojó por una de las ventanas intentando escapar sobre el bulevar. Los efectivos policiales llegaron en cuestión de minutos y lograron interceptarlo a muy poca distancia.

El personal policial procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del martillo de emergencia empleado para provocar los daños.

El hombre, que presentaba una herida cortante en una de sus manos, recibió asistencia inmediata por parte del servicio médico de emergencias 107 en el mismo lugar, sin requerir traslado a un centro de salud. Quedó posteriormente a disposición del magistrado de turno en el centro de recepción de procedimientos.

La totalidad de los pasajeros y el chofer salieron ilesos. Por lo que todos los daños fueron materiales. La unidad sufrió daños significativos en al menos tres ventanillas laterales, la puerta central y otras partes de la carrocería.

En Lomas de Zamora una mujer amenazó a un chofer de colectivo

Días atrás, una situación inusual se vivió en la calle Arana Goiri de Lomas de Zamora, donde una mujer se paró frente al interno 36 de la línea 544 e inmediatamente arrojó un ladrillo que rompió el parabrisas del colectivo. Todo quedó registrado y generó tensión tanto en los pasajeros como en quienes observaban desde la calle.

Según confirmaron desde Yitos S.A., la agresora sostenía un conflicto personal con el conductor de la unidad. La empresa, responsable de las líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562, condenó lo ocurrido y aseguró que la mujer actuó junto a otras personas.

Celina Velayos, referente de la empresa, repudió el ataque: “Repudiamos totalmente este acto cometido por esta persona al tener un problema personal con el chofer. No solo se trata de vandalismo, sino la responsabilidad ante la vida de los otros pasajeros ya que en ese momento viajaban chicos”.

En Lomas de Zamora, una mujer rompió el parabrisas de un colectivo tras un conflicto personal con el chofer

Vale mencionar que la denuncia ya se presentó en la fiscalía. Velayos insistió: “No podemos permitir la impunidad y que no importen las personas”.

Antes del incidente, la mujer contactó a la compañía por mensajes privados, donde explicó que el chofer le debía dinero y reclamó la ausencia de respuesta. Según Velayos, desde la empresa le explicaron que sin una orden judicial no podían intervenir sobre el sueldo, y le recomendaron formalizar la denuncia.

“No le podemos tocar su sueldo. Y le recomendamos que haga la denuncia por fiscalía para que sea más rápido. Es un problema entre ellos”, explicó.

El chofer, por su parte, fue citado por Recursos Humanos para explicar su versión y la empresa ya tomó registro de la situación interna.